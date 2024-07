Autolinee Toscane, conferenza stampa sul servizio

Presentazione il 30 luglio al Deposito di AT di Peretola a Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Autolinee Toscane dopo 1.000 giorni di servizio. I nuovi bus, il rinnovo parco mezzi, le nuove assunzioni.

Il punto verrà fatto martedì 30 luglio nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11:00 presso il deposito di AT di Peretola, via Pratese 105, alla quale parteciperà il Presidente Eugenio Giani con l’Assessore Stefano Baccelli, l’AT di Ratp Dev Italia Federico Tonetti e il Presidente di At Gianni Bechelli.