Incendio Galceti (PO), proseguiranno tutto il giorno operazioni bonifica

Circa 8 ettari la superficie che è stata percorsa dalle fiamme

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Sono proseguite per tutta la notte e con impiego di squadre di volontariato antincendi boschivi giunte anche da fuori provincia, le operazioni di bonifica per lo spegnimento e messa in sicurezza del tragico incendio, costato la vita a due uomini, scoppiato ieri pomeriggio dal poligono di Galceti, che ha interessato l’area boschiva circostante.

Nelle zone impervie di incendio sono state realizzate cosiddette ‘staccate’, cioè fasce ripulite completamente dalla vegetazione, per evitare la propagazione del fuoco o una sua eventuale ripartenza. Al momento si stima, in via provvisoria, che sia di circa 8 ettari la superficie che è stata percorsa dalle fiamme.

Le operazioni di bonifica e di controllo proseguiranno per tutta la giornata di oggi, con arrivo di nuove squadre.

Si ricorda che dal 1° luglio è fatto divieto assoluto di abbruciamenti su tutto il territorio regionale.