Oroscopo dal 26 dicembre 2022 al 1° gennaio 2023

Cari amici, nel ricordarvi che in un precedente articolo ci siamo soffermati sull’Oroscopo dell’anno che verrà, eccoci ora alle previsioni per la settimana prossima da lunedì 26 dicembre 2022 al 1° gennaio 2023, nuovo anno che inizierà con la luna nel Toro, in aspetto positivo a Urano, Mercurio e Venere e poi anche a Plutone.

La settimana non risente comunque del grosso impatto sociale, scorre tranquilla, in attesa dei cambiamenti che si produrranno solo alla fine di febbraio. Le stelle, che illuminano ma non determinano, ci parlano di una scelta sociale verso i valori certi, di una solida liquidità, la ricerca di beni durevoli poco inclini ai capricci della moda. Ciò che ci accade intorno fa riflettere sempre di più. Nella settimana, nonostante le feste, molti chiederanno più rigore, forze sociali comprese.

Oroscopo della prossima settimana

Ariete

Cari Ariete, Giove nel vostro segno significa ottimismo e fortuna, in particolare se siete alle prese con scadenze inderogabili. Nel lavoro farete realmente la differenza. L’amore vi chiede tranquillità e stabilità, cosa che otterrete grazie all’influsso della Luna. Non date retta a Venere e a Mercurio, che porteranno qualche tensione in più sul lavoro e in famiglia. Super positive le giornate di giovedì e venerdì, quando la Luna splenderà nel segno, regalandovi consensi e fascino. Auguri.

Toro

Cari Toro, sabato e domenica di capodanno, la Luna sarà nel vostro segno, avrete anche il favore di Venere e di Mercurio, positivo per i sentimenti e le relazioni. L’unica giornata un po’ tesa della settimana sarà quella di lunedì, con una Luna in posizione sfavorevole. Fortuna ottima e romanticismo davvero sorprendente. Venere, inoltre, potrebbe favorire un fine settimana decisamente romantico. Auguri.

Gemelli

Cari Gemelli, Marte e Giove vi sorridono, qualche tensione dobbiamo tenercela, magari in famiglia, non rivanghiamo cose vecchie, causate da una gelosia. Alla fine della settimana tutto migliora, ricevere e donare regali, oltre a qualche bella sorpresa emozionante, vi metterà di buon umore, grazie al favore della Luna. Saturno vi protegge ancora; festeggiate, siate carichi di empatia, come solo voi sapete essere. Auguri.

Cancro

Cari Cancro, giovedì e venerdì avrete una Luna nervosa, non peggiorate la situazione, con i vostri melanconici atteggiamenti, puntate su sabato e domenica, trascorrerete il tempo con amici e familiari, godendovi le feste. In amore c’è voglia di impegno con una persona. Il fine settimana sarà dolce e romantico, ma domenica potreste ritroverete il buonumore. Auguri.

Leone

Cari Leone, Giove che vi porta fortuna e successi professionali. Una bella Luna positiva giovedì e venerdì risolverà le questioni più private. Sul lavoro la parola giusta per gli affari è: iniziativa. Qualche piccola incomprensione con la famiglia; potreste avere un attimo di inquietudine, superatelo. Quello da cui dovete veramente guardarvi sono le spese pazze, pensate più volte se ciò che state acquistando vi è veramente necessario. Auguri.

Vergine

Cari Vergine, la Luna in opposizione sia martedì che mercoledì, alzerà i livelli di stress, con la complicità di Marte. Godetevi le feste con amici e parenti, le vostri proverbiale dinamicità e creatività potrebbero aiutarvi a passare serenamente questa settimana. Anche chi vi circonda e chi vi vuole bene saprà rendere queste feste magiche e particolari per voi. Urano, i pianeti veloci, il Sole e la Luna vi proteggono dal segno amico del Capricorno. Non temete il futuro. Auguri.

Bilancia

Cari Bilancia, questa fine d’anno sarà migliore della scorsa. Giove non è ancora in piena opposizione, i pianeti Venere e Mercurio, invece portano tensioni sia sul lavoro che in famiglia. Come se non bastasse, tra giovedì e venerdì avrete la Luna in opposizione. Chi vi aiuta è Saturno, che con il suo rigore vi fa gli ultimi regali, rendendovi razionali e determinati nel trarre il meglio da ogni cosa. Auguri.

Scorpione

Cari Scorpione, contare sul favore di Venere e Mercurio, non è cosa da poco, avrete una bella inventiva. Venere vi regalerà delle occasioni splendide con la persona amata. Tensioni nella giornata di domenica, lasciate stare i vecchi rancori, buttateli via con il vecchio anno. Le giornate fortunate saranno martedì e mercoledì, pronte a regalarvi belle emozioni. Auguri.

Sagittario

Cari Sagittario, settimana di tregua che vi permetterà di ritrovare tempo per stare con le persone che amate. Sarete fortunati giovedì e venerdì; l’umore sarà alle stelle, potreste avere delle sorprese che vi emozioneranno. Il partner vi farà sentire tutto il suo amore e Giove in trigono vi porterà fortuna e buone finanze. La famiglia è il perno su cui contare per superare nostalgie. Auguri.

Capricorno

Cari Capricorno, il 2023 con Venere e Mercurio nel segno, vi garantiranno l’amore. Giove non ancora sfavorevole vi porterà un po’ di stanchezza e qualche ostacolo in più. Una bellissima congiunzione di Venere e Mercurio vi regala una dote comunicativa mista a sentimenti positivi, senza precedenti. Anche se la stanchezza si fa sentire nel fine settimana, non mancheranno i risvolti positivi. Auguri.

Acquario

Cari Acquario, lunedì una bella Luna nel vostro segno vi porterà fortuna. Marte e Giove favorevoli non vi faranno mancare le buone notizie. Il buonumore della prima metà della settimana vi porterà serenità e vi darà quella carica che vi renderà disponibili per organizzare qualcosa di unico per il fine settimana. Attenzione alla malinconia, che vi prenderà alla sprovvista nel corso della domenica. Auguri.

Pesci

Cari Pesci, Venere e Mercurio, pronti a sostenervi sul fronte lavoro e in amore, vi regalano tante buone notizie soprattutto martedì e mercoledì. Nonostante le feste, gli impegni potrebbero portarvi a risultati ottimi ma anche ad allontanarvi dalla famiglia. Fine settimana denso di sentimenti e di romanticismo. Auguri.