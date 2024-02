Oroscopo dal 5 all’11 febbraio 2024

E uscimmo a rimirar la luna e le stelle

Cari tutti, ecco le previsioni dal 5 all’11 febbraio 2024.

Periodo sereno per Toro e Bilancia e fortunoso per i Sagittario. Il Sole è ancora in Acquario, sarà raggiunto da Mercurio, che esprimerà la propria creatività per tutti i segni d’aria. In questo cielo possiamo trovare intuizione, agilità mentale e deduzioni positive da vivere e sfruttare.

Ariete

Cari Ariete, migliora l’amore, se eviterete di soffocare con eccessive richieste la vostra metà. Da evitare lo stress, per troppe cose da fare. Non contate sulla velocità, ma sulla profondità, la quotidianità va vissuta con serenità.

Attenzione ai beni immobili, dove qualche rogna potrebbe spuntare improvvisa; in questo settore fate tutto con cautela. Valutate la possibilità di rivedere un vecchio rapporto di amicizia, sia in positivo, che in negativo.

Toro

Cari Toro, anche per voi l’amore va a gonfie vele e Nettuno vi apre gli occhi, vi fa prendere decisioni a voi non usuali, ma necessarie per il lungo termine. Attenzione agli esborsi eccessivi, anche perché, a breve, dovrete affrontare alcune spese necessarie.

Il lavoro va bene, senza grandiosità, ma con costanza, vi impegnerete molto per raggiungere e consolidare le aspettative di chi ha dato fiducia, bene così.

Gemelli

Cari Gemelli, Plutone sta sconvolgendo la vostra vita dal di dentro, attraverso una grande forza di volontà e una voglia di dare voce ai desideri più profondi.

Sole e Mercurio vi sostengono anche sul lavoro e vi fanno state sperimentare un vortice di impegni, appuntamenti e contratti; del resto, siamo solo all’inizio di un periodo denso di cambiamenti. In questa settimana rivedete le vostre economie per trovare delle buone soluzioni, per risparmiare e consolidare il conto in banca.

Cancro

Cari Cancro, settimana nervosa, tranne che per i ritrovi occasionali, che vi daranno qualche gioia, un incontro con un vecchio amico, un appuntamento di lavoro positivo e fortuito che vi regala l’idea vincente.

L’ideale sarebbe una breve gita nel fine settimana, bisogna che ascoltiate la voce interiore e che ponderiate bene come volete organizzare i prossimi impegni. Incrementate le relazioni con gli amici, del resto siete il segno che ama la tranquillità domestica.

Leone

Cari Leone, bene l’amore, riprendetevi una relazione che zoppica, la famiglia e gli amici. Plutone vi suggerisce sottovoce di fuggire da impegni e sovraccarichi che, fino a qualche giorno fa, erano il vostro orgoglio e oggi vivete come un peso.

Assecondate la vostra spinta all’indipendenza, senza fare scelte avventate, e raggiungerete un traguardo importante. Molto bene il lavoro, che è il campo dove vi sentite più realizzati e compresi.

Vergine

Cari Vergine, Venere mette in primo piano l’amore e l’affettività, non è facile per voi esprimere sentimenti ed emozioni. Tenete aperto il cuore e siate disponibili a mettervi in gioco. Usate e rinforzate con ogni mezzo il buonumore con tanti progetti romantici per il futuro.

Altro aspetto positivo è quello strettamente finanziario, quindi, sia il denaro che gli investimenti sono al sicuro. Per quelli della seconda decade possibile eredità o entrata di denaro.

Bilancia

Cari Bilancia, nuovi incontri con persone importanti e buone notizie nella prossima settimana. Il sostegno del Sole, Plutone e Mercurio favorevoli vi regaleranno occasioni di lavoro interessanti, se vi impegnerete otterrete dei buoni risultati per il vostro futuro.

In amore vincerete con il romanticismo, che vi permetterà di conquistare il cuore della persona amata. Urano consiglia ai nati nella seconda decade di fare evitare le spese folli.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana è veloce, serena ma impegnativa. Le energie sono al massimo sia in coppia che in famiglia, anche se per la prima decade potrebbe esserci un incontro fatale. Fate scelte oculate e non pazze.

Plutone vi lavora dall’interno, portando a galla insoddisfazioni e desideri rimossi, ma che ora riemergono dal vostro inconscio, e he potrebbero interessare sia aspetti lavorativi che affettivi; il segreto è cavalcare questi sentimenti.

Sagittario

Cari Sagittario, settimana di grande serenità, forse la vita sarà un po’ noiosa, però, verso la fine vi sentirete più attivi e propositivi, imparerete a gestire nuove situazioni.

Possibili idee a livello finanziario, dove troverete soluzioni valide per consolidare entrate ed uscite. Attenzione a non fare acquisti esagerati o regali costosi, non è il caso di scegliere di stupire, ma di farsi valere e conoscere per le proprie qualità.

Capricorno

Cari Capricorno, per molti di voi la settimana prevede un acquisto o di un appartamento o di un’auto. Attenzione alle clausole e alla firma, informatevi bene di tutto e non siglate ad occhi chiusi.

Non fatevi comandare da impegni presi in precedenza, scegliete di dedicarvi di più alla famiglia e agli affetti. Nel lavoro il momento è buono per mostrare a tutti le vostre capacità. Saturno vi sostiene sul lato finanziario, dove otterrete ottimi risultati

Acquario

Cari Acquario, nella settimana vivrete un periodo di totale distacco dagli altri. Plutone vi suggerisce di tagliare con tutti, esasperando rancori e insofferenze, Mercurio vi dona tante belle idee e che non volete condividere per nessun motivo.

Vi sentite capaci di produrre soluzioni sorprendenti, anche per le faccende più complicate, suscitando qualche invidia. Le coppie hanno solidi sentimenti. In voi c’è tanta voglia di sperimentare.

Pesci

Cari Pesci, settimana di conflitti per interessi economici, che non saranno di facile risoluzione. Dovrete trovare la giusta motivazione per i vostri impegni quotidiani e stare attenti nel gestire il vostro budget.

Per il resto della vostra vita quotidiana dovete essere coraggiosi, fare qualche piccola follia. A voi che amate vivere nel confort farebbe bene vivere qualche volta fuori dagli schemi, provare l’insicurezza dell’oggi e mettervi alla prova.