‘Poetica’ al Teatro Vascello

In scena a Roma dal 26 al 28 aprile

Il 26 aprile, ore 21:00, il 27 aprile, ore 19:00, e il 28 aprile, ore 17:00, presso il Teatro Vascello di Roma andrà in scena lo spettacolo ‘Poetica’, poesie di Franco Arminio, testi e regia Tindaro Granata, elaborazione drammaturgica Proxima Res, con (in o.a.) Caterina Carpio, Tindaro Granata, Federica Dominoni, Emiliano Masala, Francesca Porrini.

Scene e costumi Margherita Baldoni, disegno luci Stefano Cane, assistente alla regia Federica Dominoni, produzione Proxima Res.

Durata 80′.

‘Poetica’ è una mappa ‘umanografica’ dei paesi italiani, un viaggio alla scoperta di luoghi che conservano la memoria della gente che li ha abitati.

Se guardiamo attentamente i paesi delle nostre provincie, vedremo che sono pezzi di vita lasciate lì a invecchiare come l’intonaco di una casa; sono storie di persone, come finestre si aprono e si chiudono al mondo; sono sacrifici e sono gioie, si incrociano come vicoli e strade.

Grazie alla potenza evocativa delle parole di Franco Arminio, poeta e paesologo, riusciamo a ritrovare l’anima di un paesaggio che sta lentamente scomparendo. Forse non sta parlando solo di un paese reale, ma di un luogo che è nell’anima di ognuno di noi.

Attraverso le poesie di Arminio, tornano a vivere personaggi mitologici e personaggi popolari, figure il cui ricordo affiora ancora oggi nei discorsi di chi è rimasto.

La scrittura di Tindaro Granata, vuole essere a servizio della poesia di Franco Arminio, sperimentando un modo originale di far dialogare poesia e drammaturgia teatrale, a volte includendo l’una all’altra, a volte rimanendo separate per unirsi solo attraverso lo spazio vuoto Tindaro ha scritto grazie al confronto continuo, con gli attori e le attrici in scena, della compagnia Proxima Res: Caterina Carpio, Emiliano Masala, Federica Dominoni e Francesca Porrini.

Grazie a loro è stato creato l’adattamento di ‘Poetica’ e grazie ai loro ricordi sono nate le cinque brevi storie, che raccontano un momento cruciale nella vita di una persona, un abbandono.

L’intuizione della scenografa e costumista di Proxima Res, Margherita Baldoni, crea un paese immaginario, onirico e originale, con cinque stendini sui quali si appendono i sogni e si fanno sgocciolare le fatiche di una vita di mille e più emozioni.

Le storie e le poesie si muovono tra gli stendini, grazie agli attori e le attrici, come a muovere ogni persona in un quotidiano fare perso nel tempo. Poetica è un tentativo di dialogo con i propri paesi, fisici o interiori. C’è bisogno di poesia.

Non limitarti a galleggiare,

scendi verso il fondo

anche a rischio di annegare.

Sorridi di questa umanità

che si aggroviglia su sé stessa.

Cedi la strada agli alberi.

Franco Arminio

