‘Dove sta la poesia?’ al Teatro di Fiesole (FI)

Alessandro Riccio in scena il 26 aprile

Riceviamo e pubblichiamo.

Non una lezione sui poeti e sul loro verseggiare in endecasillabi, ma su cosa è poetico in un mondo dominato dalla velocità e dal materialismo.

Secondo progetto teatrale dedicato all’immaginario professor Cordella, ‘Dove sta la poesia?’ è lo spettacolo di Alessandro Riccio che debutta sabato 27 aprile, ore 21:00, al Teatro di Fiesole (FI).

I biglietti, 12 euro, sono disponibili sul sito del teatro www.teatrodifiesole.it, su www.ticketone.it, tel. 892 101, e nei punti Box Office Toscana – tel. 055 210804.

Per chi lo desidera c’è il package spettacolo e aperitivo.

In un mondo surclassato dalle informazioni, dagli stimoli e dalla velocità, perdersi è facilissimo. Ed ecco che la Guida, il Maestro, diventano figure necessarie per accompagnarci nel labirinto della caotica contemporaneità.

Personaggio nato dalla vulcanica mente dell’attore e regista fiorentino, il professor Cordella racconterà, spiegherà, illustrerà al pubblico ‘dove sta la poesia’ attraverso aneddoti, teoremi, schemi algebrici e performance inusuali e trascinanti.

Cordella ha il carisma del professore universitario, il trascinante entusiasmo dell’uomo che ama lo studio, con la cervellotica pignoleria del topo da biblioteca.

Alessandro Riccio si lancia in una serie di serate all’insegna della cultura e del divertimento, seguendo la moda delle lezioni spettacolo in voga in questi ultimi anni, ispirato dalle figure trascinatrici di Barbero, Galimberti, Daverio, Eco per creare nuovamente una serie di spettacoli ‘inaspettati’.

Nella sua trentennale carriera, Riccio ha ormai abituato il suo pubblico a non abituarsi, che ‘l’abitudine è nemica della creatività’, ci istruirebbe subito il nostro professore, nuova creatura nata dalla vulcanica mente dell’attore e regista fiorentino che dopo aver dato vita a Bruna, al vecchio Orlando, e a decine di altri personaggi, si cimenta nel plasmare un nuovo, strano, affascinante carattere.

La stagione teatrale 2023/2024 del Teatro di Fiesole è realizzata con il sostegno di Dorin, Banca Cambiano 1884, Unicoop Firenze e Stefano Ricci.

Info www.teatrodifiesole.it.

Per chi viene in auto, si consigliano i parcheggi di piazza del Mercato, a pagamento, e di via delle Mura Etrusche, gratuito, a meno di 5 minuti a piedi dal teatro.