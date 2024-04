‘No cage’ al Centrale Preneste Teatro

Spettacolo – concerto per famiglie in scena il 28 aprile a Roma

Per la rassegna ‘Infanzie in gioco 2023 – 24’ a Centrale Preneste Teatro a Roma domenica 28 aprile, alle ore 16:30, va in scena il reading ‘No cage – Senza gabbie. Fiabe, musica e racconti di Animali Liberi’ con Valentina Greco, Tommaso Lombardo, Gabriele Traversa e Alessandro Garramone alla chitarra.

Si tratta di uno spettacolo – concerto con protagonisti gli animali e le loro emozioni, le loro paure, le loro astuzie.

Animali non antropomorfizzati, ma a cui è restituita la facoltà di esseri intelligenti e senzienti in quanto esseri viventi che hanno diritti e vanno tutelati e rispettati.

Adatto dai 3 ai 10 anni. Il costo del biglietto è per tutti di 7 euro.

Acquisto esclusivamente online su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16:00 previa disponibilità dei posti.

Ruotalibera Teatro

‘No cage – Senza gabbie. Fiabe, musica e racconti di Animali Liberi’

con Valentina Greco, Tommaso Lombardo, Gabriele Traversa e Alessandro Garramone alla chitarra

Regia: Tiziana Lucattini

Informazioni: 06-27801063 lun / ven 10:00 – 17:00 – info@ruotalibera.eu

Pagina Facebook: www.facebook.com/CentralePrenesteTeatro

Pagina Instagram: https://www.instagram.com/centralepreneste/

Web site: www.centraleprenesteteatro.it