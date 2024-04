‘C’era una volta Nino Taranto’ al Teatro Mezzogiorno

Alessia Moio in scena a Cercola (NA) il 27 e 28 aprile

Riceviamo e pubblichiamo.

‘C’era una volta Nino Taranto – l’uomo, la storia, la leggenda’ è questo il titolo dello spettacolo dell’attrice, cantante e musicista Alessia Moio, in programma, sabato 27 aprile alle ore 20:45 e domenica 28 aprile alle ore 18:00 nel Teatro Vittorio Mezzogiorno di Cercola (NA).

Scritto dalla stessa artista con la consulenza storica di Giuseppe Giorgio, lo show musicale, tanto apprezzato dalla Fondazione ‘Nino Taranto’, è pronto per condurre gli spettatori dello spazio di corso Domenico Riccardi, 355 in una passionale dimensione tutta dedicata all’epopea e all’opera del geniale attore, cantante e autore.

Dividendosi tra l’uomo, la storia e la leggenda, attraversando anche i tratti di una vita privata satura di sacrifici, successi ed emozioni, Alessia Moio, accompagna per mano il pubblico attraverso un emozionante sentiero pullulante di arte e sentimenti.

Un allestimento, quello ispirato alla vita privata ed artistica dell’indimenticabile ‘commendatore’ del teatro e della canzone napoletana, che vede l’artista Moio, impegnata con rispettosa umiltà a diffondere, anche dal palcoscenico, l’operato di colui che si fece sicura lezione di teatro e di umanità.

Voluto dalla stessa protagonista Alessia Moio, da sempre affascinata dalla carriera del grande Taranto, il lavoro intende trasformarsi in una festa divisa tra il passato e il presente per un personaggio capace di scrivere a grandi lettere il suo nome nella storia dello spettacolo, della canzone e della poesia.

Per gli spettatori la possibilità di ripercorrere gli oltre sessant’anni di carriera del geniale artista e di rivivere, dagli anni 20 agli anni 80, il costume, le abitudini, i gusti e le passioni degli italiani.

Mettendo da parte il rimpianto per la perdita umana e facendo posto alla memoria di una personalità ancora viva nella mente di tutti i napoletani, lo spettacolo ‘C’era una volta Nino Taranto – l’uomo, la storia, la leggenda’ tra sketch, racconti, balletti e canzoni come ‘O mare ‘e Margellina, ‘O guappo nammurato, Tarantella Scugnizza e Brinneso, diventa l’omaggio dovuto per un uomo che tanto ha fatto per la sua Napoli e che tanto ha donato a un mondo artistico che ancora oggi lo ricorda ed onora.

Per info e prenotazioni:

371/4996133