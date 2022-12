Oroscopo dell’anno che verrà

E uscimmo a rimirar il cielo e le stelle

Ogni inizio di anno tutti ricorriamo all’astrologia con un appuntamento che ci vede coinvolti per la ricerca di aspetti positivi che possano donarci un po’ di sano ottimismo. Per questo non potevano mancare le previsioni per l’anno che verrà.

Vi abbiamo accompagnato per tutto il 2022, continueremo a farlo per il 2023 e vi anticiperemo anche gli aspetti generali del nuovo anno, sperando che siano proprio come li avreste desiderati.

Un articolo a parte sarà invece dedicato all’Oroscopo dal 26 dicembre 2022 al 1° gennaio 2023.

A tutti, ma proprio a tutti voi: buon anno e felice 2023.

Aspetti dell’anno che verrà

Ariete

Cari Ariete, Giove nel segno dal 20 dicembre al 17 maggio del 2023 vi farà sentire più graditi, socievoli e fortunati, è in questi mesi che dovete concentrare le iniziative che sceglierete di realizzare. A marzo, Marte, in aspetto positivo, vi farà parlare e agire senza freni, recuperete la fiducia in voi stessi.

Anche Plutone per qualche mese non sarà più quadrato e potrete contare su successi professionali e grandi obiettivi che avete dovuto accantonare. In primavera anche l’aspetto fisico migliorerà e a giugno potremo pensare alla dieta. Chi vive una relazione seria, deciderà di portarla al livello superiore, mentre i single incontreranno l’amore. L’autunno, con Plutone in sestile, vi aiuterà a modificare quei lati ancora troppo impetuosi del vostro carattere.

Toro

Cari Toro, dovete vivere la prima parte del 2023 in attesa della seconda, quando Giove il 18 maggio passerà nel vostro segno. Allora la musica cambierà e inseguirete i soldi. In primavera, grazie a Venere positiva, ci saranno relazioni amorose appaganti per tutti. L’inverno sarà pieno di responsabilità per voi, Saturno non più contrario vi darà una grande mano a trasformare in realtà.

Urano metterà un po’ di movimento e di cambiamenti improvvisi per i nati della seconda decade. Mercurio, in buona posizione da aprile a giugno e da agosto a ottobre, vi regalerà intuizioni improvvise, fiuto negli affari e piccole fortune al gioco che vi faranno piacere.

Gemelli

Cari Gemelli, il 2023 vi insegnerà ad esprimere le vostre opinioni, sia tra amici che sul lavoro, così che diventiate le persone più in vista negli eventi sociali. In estate sentirete il bisogno di una completa indipendenza ed andrete alla ricerca di un’avventura sessuale. I più fortunati saranno i nati della prima decade, grazie anche a Plutone in aspetto positivo dall’Acquario.

Giove, in sestile nella prima metà del 2023, vi propone occasioni lavorative e/o immobiliari. Da marzo e per i prossimi anni, Saturno proverà a rallentarvi e condizionerà le vostre scelte; sarà necessario imparare a conciliare aspettative e prudenze e a non sbilanciarsi.

In estate Mercurio sarà in quadratura, mettendo al centro dei vostri interessi le questioni di famiglia. Vi consolerà Venere, che, da giugno a ottobre, vi farà brillare, facendo sì che possiate contare su un look davvero speciale, essendo pieni di fascino.

Cancro

Cari Cancerini, l’anno 2023 inizia con Giove in aspetto negativo. Ci saranno ritardi e contrattempi dovuti anche al fatto che tenderete a non fidarvi per non ritrovarvi feriti. Sicuramente incontrerete amici vecchi e nuovi con cui trascorrere del tempo. In primavera i vostri sensi si risveglieranno e le vostre fantasie non se ne andranno a dormire.

Il lavoro è il campo migliore in cui investire, anche perché per molti c’è la possibilità di una promozione. Marte farà aumentare il vostro desiderio di un amore duraturo, di un legame solido.

In autunno la malinconia sarà dietro l’angolo e vi farà l’occhiolino, ma resisterete grazie a Saturno che, in trigono al vostro segno da marzo, vi porterà crescita e miglioramento personale. Mercurio, in ottima posizione in estate vi renderà comunicativi. Giove dal 17 maggio e per tutto l’anno vi aiuterà ad ottenere ciò che desiderate.

Leone

Cari Leone, nel 2023 sarete pieni di autostima grazie al successo che desiderate, ma niente arroganza o sarete tacciati di essere sventati e prepotenti. Non cercate di strafare. Nella prima metà dell’anno potrebbero sorgere problemi di salute relativi alla digestione. Marte risveglierà la vostra creatività, che si rifletterà principalmente sulla vostra carriera. In autunno sarete pieni di motivazioni per continuare a sviluppare le vostre capacità.

Saturno non sarà più contrario; cadranno blocchi o distanze che vi hanno limitato. Giove è in trigono fino a metà maggio e Venere da giugno a ottobre vi donerà una grazia speciale. I nati dall’8 al 15 agosto avranno problemi nella seconda parte dell’anno a causa di Urano in quadratura. Plutone farà degli scherzi ai nati nei primissimi giorni del segno.

Vergine

Cari Vergine, nella prima metà dell’anno buone idee sul lavoro e varie opportunità. In amore potrete facilmente capire se avete già incontrato la persona giusta; se siete in coppia aspettatevi grandi progetti per un futuro. Questo stato si protrarrà per tutto il 2023. Saturno, in opposizione da marzo, vi obbligherà a compiere grandi scelte relazionali e di campo, ma grazie a Giove imparerete a costruire il vostro solido futuro.

Mercurio, anch’esso in ottima posizione, vi aiuterà a riscoprire risorse e qualità come l’autostima e l’autofiducia. I nati dal 10 settembre a fine segno si confronteranno anche con Nettuno e con Urano, con cambiamenti improvvisi che potrebbero trasformare i desideri e le scelte, regalandovi una primavera intensa di emozioni.

Bilancia

Cari Bilancia, il 2023 vi porterà molte sfide adatte alla vostra ambizione, anche se sarà necessario agire con prudenza. Il lavoro vi aprirà nuove possibilità e crescerà fortemente; potreste perfino iniziare una nuova collaborazione. Investite tempo ed energia in questo settore. Attenzione, nella prima parte dell’anno alla malinconia e alla depressione.

Con Giove in quadratura vi sarà difficile a volte distaccarvi da passato: rifugiatevi nell’amicizia e nell’affetto di chi conta per voi e l’armonia tornerà. Marte, in trigono fino a fine marzo, vi aiuterà, attraverso gli altri, le persone che contano, che aggiungeranno entusiasmo alla vostra vita. Per fortuna l’estate del 2023 sarà da progettare grazie a Plutone che, per metà anno, non sarà più in quadratura e a Saturno, che nella vostra quinta casa radicale vi farà sentire desiderosi di profonde passioni.

Scorpione

Cari Scorpione, qualsiasi cosa decidiate di fare, non avrete ostacoli, dovrete solo affrontare degli occasionali e vivaci scambi di opinioni con colleghi e rivali. Aspettatevi una prima metà dell’anno piena di impegni, non sottovalutate lo stress e proteggete la vostra salute. Nel secondo semestre, vi sentirete sovraccarichi di lavoro, ma soddisfatti per aver raggiunto gli obiettivi.

Da marzo, Saturno, in trigono, vi farà raccogliere i risultati di tutti quei sacrifici che negli ultimi due anni e mezzo avete dovuto fare; ora siete persone diverse, più mature, meno permalose e più riflessive. Giove dalla vostra sesta casa radicale vi farà mettere l’accento sulla solidità economica. Urano in opposizione ai nati dell’ultima decade, movimenterà pensieri e desideri, dimostrandovi il lato nascosto di alcuni amici.

Sagittario

Cari amici Sagittario, l’anno nuovo sarà fortunato, avete tutti i pianeti in aspetto positivo. Giove in trigono fino a maggio e Plutone, con il suo passaggio in Acquario vi regalerà mesi di soddisfazioni. Comincerete a vedere molti grandi cambiamenti nella vostra vita personale che non eravate riusciti a fare prima ed anche il lavoro sarà proficuo.

Verso la fine dell’anno aspettatevi che qualche persona nuova entri in contatto con voi; potete decidere solo voi se sarà la vostra anima gemella. Saturno, passato a marzo nei Pesci, vi chiederà un forte rigore nelle scelte. Il pericolo sarà la rigidità dei comportamenti, a volte anche un’ottusità mentale.

Evitate di perdere la vostra grande qualità, credere nello spirito di libertà. Per fortuna in primavera riavrete il vostro equilibrio e la capacità di concedervi piccoli spazi dagli impegni. In estate Venere sarà finalmente in trigono, aggiungendo colore e sapore a una stagione che potrebbe sconvolgervi.

Capricorno

Cari Capricorno, il 2023 prevede per voi qualche ostacolo da superare nei primi mesi dell’anno. Sarete chiamati a superare le vostre paure, maturando punti di vista nuovi, realistici. Da maggio le cose si calmeranno, ma non i nuovi impegni. Per tutti c’è un grande cambiamento nel lavoro o nella vita di relazione che vi farà guardare al futuro in modo positivo. Plutone uscirà dal vostro segno da marzo a metà giugno, consentendovi di respirare.

Saturno, il vostro pianeta guida dai primi di marzo, nella vostra terza casa radicale vi aiuterà a interagire e a dialogare con tutti. Giove sarà in quadratura fino a maggio, poi subito in Toro, in aspetto armonico per un intero anno. Vi donerà allora ottimismo, voglia di vivere e cogliere ogni occasione. Anche Mercurio dalla Vergine, dai primi di aprile a metà giugno e da fine luglio ai primi di novembre, vi regalerà nuovi interessi e la capacità di gestire le piccole cose e di prendersi cura di voi stessi.

Acquario

Cari Acquario, grandi cambiamenti nel 2023, in particolare per le carriere professionali e i successi lavorativi. Vi consiglio prudenza nelle scelte importanti; fidatevi solo degli amici veri e già provati, la gelosia per voi quest’anno ha molte facce. Rilassatevi nei primi mesi, da maggio la musica cambia e sarete tutti chiamati a disporre diversamente della vostra vita.

Saturno nella seconda casa radicale vi imporrà di investire i vostri risparmi, Plutone entrando nel vostro segno da marzo renderà insofferenti alle restrizioni sociali i nati della prima decade. In estate in molti diverrete insofferenti ai legami tanto che potreste causare la dipartenza del vostro amato partner. Saturno vi lascia, consentendovi il lusso della libertà di pensiero. Giove espanderà le vostre qualità e la fortuna solo fino a maggio, per poi essere un po’ più esigente e meno scontato.

Pesci

Cari Pesci, nel 2023 potete contare su di un’enorme energia che deve farvi superare la vostra proverbiale mancanza di coraggio. Dirigetevi verso nuovi obiettivi, non abbiate paura di mettere in atto quei cambiamenti che desiderate da tanto tempo. Aspettatevi una considerevole quantità di denaro.

Nella seconda metà dell’anno, Saturno entrerà nel vostro segno, facendovi percepire i sentimenti più profondamente e sentirete. Il 2023 ha in serbo solo buone notizie per voi. Saturno nel vostro segno e Giove in sestile da metà maggio saranno dalla vostra parte e vi garantiranno un anno importante. In molti saprete cogliere il meglio degli influssi astrali, attingendo alla razionalità e alla fantasia, godendo delle cose che il presente ha saputo donare.