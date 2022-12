Proteggere l’Anima?

Sull’alimentazione mentale

Piano piano, lentamente, quando me ne accorgo, elimino tutti i contatti Facebook in cui trovo esclusivamente polemica, rancore e rabbia.

Trovo più che normale, ogni tanto, lamentarsi di qualcosa, se non altro per ricevere un po’ di solidarietà; può di certo far bene, anche se poco produttivo per un’eventuale soluzione del problema condiviso pubblicamente.

Quando però, tutti i post, hanno il sapore dell’odio, rischiano di essere contaminanti e di convincerti che sia giusto scatenare la rabbia o, peggio ancora, rispondere con altrettanto odio se non ci si trova d’accordo.

Reputo allora che un taglio netto sia la cosa migliore da fare.

Per quale ragione?

Non proteggete forse le vostre vivande in un frigorifero, affinché non vadano a male?

Non chiudete forse porte e finestre delle vostre case, quando siete assenti, per evitare visite non gradite dei ladri?

Non proteggete forse le vostre automobili, chiudendole in un box, o comunque, serrando a dovere portiere e finestrini?

E immagino anche che cerchiate di proteggere i vostri figli dalle strade impervie e pericolose, non è così?

Mettete anche le password ai vostri computer, ai vostri cellulari, e in tutti i profili social a cui vi siete iscritti, non è vero?

Perché mai, allora, io non dovrei proteggere la mia Anima?

Perché lasciare che si nutra, attraverso i miei occhi, di sostanze acide e putride, come l’odio, l’invidia, la gelosia, la rabbia di chi non vede altro che il marcio ovunque e in ogni cosa?

Per quale motivo un antifurto per un appartamento dovrebbe essere più importante di un antifurto per l’anima?

Se camminando lungo la strada trovate per terra qualcosa di sporco, i casi sono due.

O la evitate o, bene che vada, per senso civico, vi infilate con cura e attenzione i guanti igienici e la gettate nel cestino della spazzatura.

Di certo non ve la mettete in tasca quella roba non è vero?

Perché mai, allora, dovrei intascarmi gratuitamente l’odio di tutti?

O mi si paga per fare il netturbino mentale o mi premuro di inserire l’antifurto per proteggere la mia Anima dal maleodorante olezzo degli odiatori.

Anche la psiche ha bisogno di una password di sicurezza.

A meno che non vogliate che chiunque vi possa gettar dentro quel che gli pare, senza sincerarsi se sia bene o male per voi.

