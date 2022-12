Don Paccosi nuovo Vescovo di San Miniato (PI)

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Papa Francesco I ha nominato quest’oggi, sabato 24 dicembre, vigilia di Natale, don Giovanni Paccosi, parroco di Casellina di Scandicci (FI), nuovo Vescovo di San Miniato (PI).

Commenta il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani:

Apprendo con soddisfazione la nomina, da parte del Santo Padre, di don Paccosi, parroco di Casellina e missionario in America Latina, a vescovo della diocesi di San Miniato.

Don Paccosi è un sacerdote, un uomo, che ha già mostrato grandi qualità e grande impegno come missionario in Perù e come vicario per la Pastorale.

La comunità di San Miniato può dirsi fortunata.

Sono sicuro che Paccosi saprà essere una figura di riferimento non solo per le parrocchie e per la sua azione in campo religioso ma anche per il suo agire concreto nella società civile.