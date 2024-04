‘Balli di Sfessania’, workshop gratuito su maschere commedia dell’arte

In programma dal 3 al 5 maggio al Centro Ciro Colonna di Napoli

Dal 3 al 5 maggio presso il Centro Ciro Colonna, in via Curzio Malaparte, 42, a Napoli, con i seguenti orari – venerdì 3 maggio 15:30 – 19:30, sabato 4 maggio 9:30 – 19:00, domenica 5 maggio 10:00 – 14:00 – si terrà un workshop sulle maschere della commedia dell’arte diretto da Maurizio Azzurro all’interno del progetto ‘Dar Lugar – Abitare la bellezza’, realizzato grazie al Programma Per Chi Crea Sezione Formazione e Promozione Culturale nelle scuole finanziato dal Ministero della Cultura della SIAE.

Il laboratorio

Il percorso è finalizzato allo studio dei ‘tipi fissi’ delle Maschere della Commedia dell’Arte, ed in particolare quelle del Sud Italia, i ‘Balli di Sfessania’ di Jaques Callot, e l’analisi del trattato di recitazione ‘Dell’Arte rappresentativa premeditatata e all’improvviso’ di Andrea Perrucci dato alle stampe nel 1699. Il corso è gratuito ed è rivolto ad attori, allievi attori, registi, danzatori ed educatori Teatrali.

Teatro Ricerca Educazione

Il percorso costituirà un’esperienza di incontro intergenerazionale tra persone, gruppi e comunità di diversa età e provenienza in uno spazio condiviso generativo, espressivo e formativo.

In questo senso, lo spazio laboratoriale sarà concepito come luogo di esplorazione ed empowerment per il singolo e per la comunità in cui, attraverso l’esperienza artistica e creativa, il soggetto può riprendere fiducia e possesso della sua condizione di libertà e possibilità di essere ‘artefice del proprio destino’ divenendo, al contempo, parte attiva di una comunità.

Come candidarsi

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 2 maggio 2024 all’indirizzo e-mail trerroteteatro@gmail.com, allegando curriculum vitae e una breve lettera di presentazione.

Per informazioni potete inviarci un messaggio WhatsApp al numero:

342-0470270.

Maurizio Azzurro

Diplomato come Attore/Mimo, pedagogia Decroux, Lecoq, Feldenkrais, presso ICRA Project di Napoli diretta da Michele Monetta e Lina Salvatore, studia, inoltre, con Marise Flach, Mimo Corporeo, Antonio Fava, Claudia Contin, Ferruccio Merisi, Fabio Mangolini e Francesco Gigliotti, Commedia dell’Arte, Adriano Iurissevich, Maschera Greca e Latina, Andrej Leparski, Maschera Neutra, Larvale ed Espressiva, Mario Barzaghi, Training dell’Attore e Danza Kathakali, Comidients di Barcellona, Teatro da Strada, Peter Clough, Teatro Shakespeariano, G. N. Bogdanov, Biomeccanica Teatrale, Anna Redi, Teatro Danza, Vadimir Olshansky, Clown, Karen Studd, Laura Cox, Catherine, Cat Maguire, Alexandra Baybutt, Lorella Rapisarda, Maria Consagra, Laban/Bartenie movement System.

Nel 1992 fonda con Roberta Sandias la Compagnia Teatrale per le nuove generazioni ‘La Mansarda – Teatro dell’Orco’ di Caserta, con la quale ottiene importanti premi e riconoscimenti.

Ha lavorato, inoltre, con Il Teatro Stabile di Napoli/Teatro Nazionale, Teatro Bellini di Napoli, ICRA Teatro, Magazzini di fine Millennio, Kaos Teatro, Marina Commedia, e la Compagnia di danza Balletto di Napoli, partecipando a numerosi spettacoli inseriti in rassegne e festival in Italia e all’estero: Cipro, Turchia, Ungheria e Stati Uniti.

In qualità di attore viene diretto da Registi quali Mimmo Borrelli, Andrea De Rosa, Michele Monetta, Angelo Callipo, Michele Schiano di Cola. Il suo particolare interesse per la Maschera Teatrale lo porta nel 2009 ad ideare ed assumere la Direzione Artistica di ‘Di Maschera in Maschera’ Centro Studi sulla Tradizione della Maschera Teatrale In Campania, con sede in Capua.

Docente di recitazione per il Laboratorio Teatrale Permanente della Compagnia La Mansarda Teatro dell’Orco e per il Progetto Jaques Coupeau in collaborazione con il Teatro Pubblico Campano, ha insegnato Espressione Corporea e Maschera per i corsi di recitazione del Teatro Ricciardi di Capua.

È stato Docente di Mimo e Pantomima per il Centro Regionale della Danza ‘Lyceum’ di Napoli diretto da Mara Fusco. È docente di espressione corporea e Maschera per La Scena Successiva progetto di formazione e perfezionamento teatrale diretto da Claudio di Palma e per la STm – Scuola Teatro Mejerchol’d di Perugia Diretta da G.N. Bogdanov, è docente di Movimento scenico per la Bellini Teatro Factory diretta da Mimmo Borrelli.