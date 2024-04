Coppa Italia Speed e Coppa Italia Lead a Casalecchio di Reno (BO)

Appuntamento il 27 e 28 aprile alla Level 24

Sabato 27 e domenica 28 aprile farà il suo esordio la Coppa Italia Lead e ritornerà la Coppa Italia Speed, dopo la prima tappa a Brugherio (MB), che ha regalato agli spettatori la grande emozione del nuovo record italiano di Matteo Zurloni.

Questo doppio appuntamento si terrà nell’enorme tempio dell’arrampicata che è la Level 24, a Casalecchio di Reno (BO).

Parteciperanno 124 specialisti della disciplina di difficoltà e 54 velocisti.

Fra gli atleti della Lead gareggerà la lodigiana Savina Nicelli, Fiamme Oro, Campionessa Italiana U20 di Lead e combinata; il mantovano Riccardo Vicentini, Lupi Climbing Team, Campione Italiano U18; il roveretano Gioele Piffer, Arco Climbing, vicecampione Italiano U18, bronzo agli Europei di Helsinki; il brissinese Samuel Perntaler, AVS Brixen, Campione Italiano U20; la romana Elena Brunetti, Climbing Side Roma, Campionessa Italiana U16; il segusino Gianluca Vighetti, Escape SSD, Campione Italiano U16; il pordenonese Andrea Ludovico Chelleris, Teste di Pietra PN, vicecampione Italiano U16; la brissinese Bettina Dorfmann, AVS Brixen, bronzo al Campionato Italiano U16; la lecchese Valentina Arnoldi, Ragni di Lecco, la rivana Federica Mabboni, Crazy Center, il torinese Luca Malosti, Centro Sportivo Esercito, il langhiranese Sergio Bortolameotti, Parma Climbing, e molti altri.

Nella sfida di Speed competeranno, fra gli altri, il modenese Francesco Ponzinibio, Equilibrium Soc. Coop, Campione Mondiale U16 nel 2022 e Campione Europeo 2023; la veronese Sofia Bellesini, Vertik Area Dolomiti, Campionessa Italiana U20, vicecampionessa Mondiale 2022; il faentino Marco Rontini, Centro Sportivo Esercito, Campione Mondiale U18 nel 2022, Campione italiano U20, oro nella recente tappa di Coppa Europa a Lublin, oro nella prima tappa di Coppa Italia; la roveretana Agnese Fiorio, Arco Climbing, Campionessa Europea U18, vicecampionessa Italiana U18, bronzo in Coppa Europa a Lublin; il ravennate Ludovico Borghi, Istrice Ravenna, Campione Europeo U18, vicecampione Italiano U18; la milanese Arianna Mortarino, MilanoArrampicata, vicecampionessa Italiana U20; il bolognese Samuele Graziani, On Sight SSD, Campione Italiano U18, bronzo agli Europei 2023; la modenese Alessia Lugli, Equilibrium Soc. Coop, Campionessa Italiana U16; la lecchese Alice Marcelli, Ragni Lecco, oro in Coppa Europa a Lublin, vicecampionessa Italiana U16; la faentina Sara Strocchi, Istrice Ravenna, oro nella prima tappa di Coppa Italia Giovanile, bronzo al Campionato Italiano.

Last but not least, le punte di diamante della velocità azzurra: Beatrice Colli, Fiamme Oro, Giulia Rand, Centro Sportivo Esercito, Alessandro Boulos, Gruppo Rocciatori Piaz, e Gian Luca Zodda, Centro Sportivo Esercito, che parteciperanno alle qualifiche olimpiche di Shangai e Budapest per cercare di conquistare il ticket per Parigi 2024.

Ma ecco il programma di gara: sabato 27 aprile 2024 alle ore 10:00 inizieranno le qualifiche Lead femminili e maschili, con 4 vie in contemporanea.

A partire dalle ore 15:00 si svolgeranno le qualifiche, prima femminili e poi maschili, di Speed.

Alle ore 19:00 si disputeranno le finali Speed, prima femminili e poi maschili, a cui seguiranno le premiazioni.

Domenica 28 aprile alle ore 10:00 si terranno le semifinali Lead,femminili e maschili in contemporanea, alle ore 16:00 avranno inizio le finali e al termine si svolgerà la cerimonia di premiazione.

Sarà possibile seguire le varie fasi di gara ai seguenti link:

Speed qualifiche:

Speed finali:

Lead semifinali:

Lead finali:

E ora pronti col naso all’insù per seguire presa dopo presa i migliori climber provenienti da tutt’Italia.