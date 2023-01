Oroscopo dal 23 al 29 gennaio 2023

E uscimmo a rimirar il sole e le stelle

Cari tutti, eccoci alle previsioni per la prossima settimana, che va da lunedì 23 a domenica 29 gennaio.

La Luna congiunge prima Saturno nel segno dell’Acquario, poi Nettuno nei Pesci e Giove in Ariete, quindi domenica arriva nel segno del Toro, dove si unisce ad Urano. Questi aspetti possono determinare un particolare sistema di stop and go che ci suggestiona, facendoci percepire il nuovo come nemico e il quotidiano come anonimo o senza attrattive.

Venerdì 27 gennaio Venere entra nel segno dei Pesci, diventa dolce e ammaliatrice, evita i litigi ed è pronta a sacrificarsi, ma pretende sempre qualcosa in cambio. Inoltre, Venere nei Pesci si nutre dei pensieri e degli affetti di chi ci sta intorno; è come una sirena, meglio evitare il suo canto d’amore, che non ci fa ragionare. Attenzione alle relazioni tossiche.

Vediamo l’oroscopo per i 12 segni zodiacali.

Ariete

Cari Ariete, la parola flessibilità sarà il vostro maggior problema questa settimana, vi consiglio di prendere in considerazione i punti di vista altrui e di farli vostri. La vita di coppia potrà portarvi qualche cruccio e movimentare il vostro quotidiano, ma potrà accendere quella passione di cui necessitate per vivere felici.

In ufficio godrete di una certa tranquillità nei primi giorni della settimana; da giovedì qualcosa potrebbe guastarsi, non fatevi mettere alla prova. Attenti a chi conoscerete domenica; una persona del passato potrebbe sconvolgere i vostri piani.

Toro

Cari Toro, sino al prossimo giovedì niente colpi di testa, rischiereste di non sapere come comportarvi o di sbagliare approccio. Bene, molto bene il 28 e 29 gennaio, quando Giove vi aiuterà a fare un passo avanti in amore e l’entrata di Venere in Pesci vi renderà decisi e desiderabili.

Nel lavoro fate attenzione al fine settimana, dovrete difendere i rapporti con l’ufficio, con le cose da gestire. Importante: nel fine settimana i pensieri oscilleranno in continuazione per tutte le sollecitazioni, non ascoltate quelli negativi.

Gemelli

Cari Gemelli, tutti quei pianeti nell’Acquario vi proteggono e già da lunedì otterrete bei risultati, il resto della settimana sarà fatto di routine, domenica, invece, sognerete e agirete con un po’ di trasgressione.

Anche l’energia che Marte vi regalerà nel fine settimana sarà intensa e irrinunciabile. Marte nel vostro segno vi farà concentrare su queste ultime giornate e vi farà trovare soluzioni a dei dubbi che vi tormentano da tempo, tanto che potreste venire a capo di fatti imprevedibili, ma utili.

Cancro

Cari Cancro, in questa settimana avrete la sensazione di avere nemici nascosti ovunque e magari è anche vero, probabilmente sarete sempre sulla difensiva. Concentratevi, invece, su cose più leggere, tipo qualche semplice obiettivo, facile da raggiungere.

Il trigono di Venere in Pesci aiuterà i nati nei primi giorni del segno e poi, man mano, tutti. Intanto, Marte diretto vi darà la carica per uscire fuori da un rassegnato torpore e vi farà ottenere qualche interessante risultato. Sabato dovete uscire e, se non ce l’avete già, potreste incontrare l’amore.

Leone

Cari Leone, lottate ancora con tutti quegli stimoli e quelle sollecitazioni che provengono dall’Acquario. I traguardi, per lungo tempo, vi sono sembrati irraggiungibili, per fortuna l’entrata di Venere nel segno dei Pesci vi aiuterà a ritrovare equilibrio e consapevolezza.

Con la vostra ostinazione e con la ricerca della verità riuscirete a fare un salto sia professionale, che amoroso. Sabato fate qualcosa di speciale, ve lo meritate, e conciliate gli impegni e gli obiettivi tra famiglia e amici. Aspettatevi delle novità importanti, che il moto retrogrado di Marte e Mercurio avevano insabbiato, finalmente tutto si sblocca.

Vergine

Cari Vergine, già da martedì tutto cambia e le attività che vi interessano e che finora sono state di difficile realizzazione, troveranno la loro naturale conclusione. La settimana trascorre sotto la protezione di Mercurio e di Plutone e la normalità, dopo le settimane passate vi piacerà tantissimo.

In amore è tutt’altra cosa, Venere nei Pesci vi stimolerà una passione intensa, che piacerà a chi vi sta accanto, ma che vi sconcerta, pacifici come siete. L’impegno nel lavoro è buono e costruttivo. L’amore è il motore della settimana. Vi aspetta una domenica unica e speciale, vivetela fino in fondo.

Bilancia

Cari Bilancia, ottime le chance che vi offre la settimana, buone le notizie che arrivano. Un progetto prenderà sempre più quota. Il centro della settimana vede i nativi della prima decade spendere più denaro del dovuto, attenzione. Sul lavoro vi aspettano decisioni risolutive.

In famiglia, grazie a Marte, la passione sarà intensa, tanto da aumentare la qualità del rapporto. Sono i giorni giusti per provare a fare tutte quelle cose che hanno bisogno di maggiore attenzione e di più concentrazione. Non tralasciate di agire per cambiare ciò che va fatto.

Scorpione

Cari Scorpione, con la Luna amica nei Pesci a metà settimana avrete un po’ di respiro dallo Stellium in Acquario, che è sempre lì. Per fortuna per voi, venerdì anche Venere in Pesci si rileverà un’ancora di salvezza capace di restituirvi il piacere dell’amore e la voglia di divertirvi.

Un cambiamento, che forse non sarà di facile intuizione nell’immediato, ma che presto apprezzerete, vi farà fare pace con persone e situazioni che ultimamente non vi hanno troppo convinto. Nel fine settimana Marte e Venere vi forzeranno a prendervi cura di voi stessi, createvi momenti di benessere.

Sagittario

Cari Sagittario, come segno di Fuoco avrete l’occasione di far fruttare idee che da tempo coltivavate. Il centro della settimana vi vede impegnati con la quadratura di Nettuno – Marte al vostro segno.

Nessuna firma, nessun contratto, attenzione alle parole e agli scambi verbali. Nel fine settimana, strano a dirsi, giocherete una partita professionale importante e riuscirete a risolvere alcuni nodi intricati. Anche la tensione di Marte sul vostro sole vi farà sfoderare il vostro lato migliore.

Capricorno

Cari Capricorno, molti trigoni, aspetti più che positivi, vi accompagnano durante tutta la settimana. Urano, Luna e Mercurio vi stanno organizzando la vita, a dispetto della vostra calma e delle vostre certezze. Marte e Venere promettono l’amore a chi lo sta cercando e progetti duraturi per le relazioni di coppia.

Nel lavoro sarete amicali e collaborativi nel modo giusto, avrete il migliore atteggiamento con i colleghi. Se dovessi dire “attenzione” lo direi solo per venerdì, qualche nuvola passeggera c’è, ma si diraderà subito.

Acquario

Cari Acquario, tante soddisfazioni familiari, ma anche professionali, questa settimana, in particolare venerdì. Potrete togliervi molti sassolini dalle scarpe e raccogliere tante soddisfazioni. In coppia aleggia l’armonia e riuscirete a quadrare i conti. V

i aspetta una settimana al top e, con il passare dei giorni, andrà sempre meglio. Saprete dosare la giusta energia per fare tutto ciò che si deve. Il consiglio è anche quello di esprimere i vostri sentimenti, ciò che provate; fatevi coccolare, le lotte per l’autonomia rimandatele al prossimo mese.

Pesci

Cari Pesci, sarete ricercati nella cerchia amicale e nella sfera sentimentale. Venere dal 27 gennaio potrebbe rendervi attraenti ma facili da manovrare. Non ascoltate lusinghe e falsi salamelecchi, la vostra indole tende già da sola a vedere tutto rosa.

Nel corso della settimana farete meglio a procedere in silenzio, aspettando il momento giusto, ricordatevi che la passione cieca, se vi attira, vi lascia stesi e non ci sarà nessuno a medicarvi. Scegliete i suggerimenti di Saturno, dire no è meglio che rimpiangere i sì. Seguite le regole e i limiti che vi siete imposti nei momenti di razionalità, il prossimo mese tutto sarà più chiaro.