‘Disperato erotico tour’ al Teatro Ivelise

In scena dal 25 al 26 gennaio a Roma

La Maison de Lola – l’esclusivo Show di Burlesque & Varietà del Teatro Ivelise – inaugura il nuovo anno con ‘Disperato erotico tour’ in scena venerdì 25 e sabato 26 gennaio, ore 21:00.

Lola Lustrini, Direttrice dell’Académie del Teatro Ivelise, riapre i battenti della Maison di Lola con un nuovo Show di Burlesque & Varietà, affiancata questa volta dall’Autore, Regista e Performer Jean Jacques Variété.

A scrivere e a dirigere lo spettacolo, infatti, sono i due artisti che salgono sul palco dello storico teatro romano insieme ad un numero e spumeggiante cast, tutti coinvolti nel ‘Disperato erotico tour‘.

Sinossi

Lola, soubrette esuberante e folle, e Jean Jacques sono alla guida del Fantastic Bus, per andare in lungo e in largo alla ricerca di nuovi talenti al fine di realizzare il tanto bramato Show di burlesque, in stile Erotic Cabaret.

Il Tour coinvolgerà anche gli spettatori, portandoli dalle sponde del Po a Zanzibar, agli equivoci locali notturni, dispersi nel bosco. Con i due conduttori non può che venir fuori uno spettacolo dal ritmo allegro, che alterna performance di burlesque a siparietti di varietà, coinvolgendo il pubblico con le loro allusioni erotiche dal vecchio sapore dell’avanspettacolo!

Spettacolo di

Lola lustrini e Jean Jacques Variété

Coreografie

Lola Lustrini

Cast

Betty Bon Bon, Nanà Salomé, Shimmering Light, Miss Luce, Pab De La Buena Pasion, E Le Allieve Dell’Academie di Burlesque e Varietà del Teatro Ivelise

e la partecipazione di Simone Fragasso al pianoforte

Special Guest

Elly Gant