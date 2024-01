Oroscopo dal 22 al 28 gennaio 2024

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari tutti, ecco le previsioni per la settimana dal 22 al 28 gennaio 2024.

Devo sottolineare che, da sabato, per l’Astrologia c’è un cambiamento epocale. Il 23 Venere entra in Capricorno, saremo più consapevoli di ciò che vogliamo; il 20 il Sole entra in Acquario, favorendo i segni d’aria, e Plutone rientra in Acquario.

Avremo un assaggio di cosa saremo impegnati nei prossimi 20 anni: scelte memorabili, rivoluzioni sociali e di pensiero, un nuovo sistema monetario, un uso amplificato dell’Intelligenza artificiale.

Ariete

Cari Ariete, importante evitare di dire troppo, soprattutto, nella vita di coppia, dove potreste sentirvi da un po’ frenati. Non è il momento di troncare, anche se la cosa vi alletta.

I solitari in cerca d’amore hanno un periodo buono per incontri sociali o eventi. Ottimo periodo per il lavoro. Usate il vostro fascino per consolidare quanto avete ottenuto.

Toro

Cari Toro, ottima settimana per voi, baciati da Venere e Giove. Nuove prospettive in particolare per coloro che cercano l’anima gemella.

La vita familiare è complicata, pretende e disturba i vostri progetti, abbiate pazienza e non allarmatevi per qualche incomprensione o litigio nel fine settimana. Alcune questioni vi vedranno al centro di fatti nascosti che verranno a galla.

Gemelli

Cari Gemelli, Plutone favorevole nel fine settimana potrebbe farvi scoprire un vero e proprio complotto, soprattutto per i nati i primi giorni del segno. Non siate immediati nella risposta o sprovveduti, scoprite e indagate: c’è di più.

Il Sole favorevole dall’Acquario, vi darà l’opportunità di avere incontri stimolanti e di dedicarvi a progetti ambiziosi, superando ostacoli e guardando avanti.

Cancro

Cari Cancro, la settimana passa leggera, ma tutti voi dovreste festeggiare, l’opposizione di Plutone, che finisce qui, ed è una bella cosa: siete dei sopravvissuti, con tanto di medaglia sul petto.

Migliorano tutte le relazioni di coppia e alcune questioni in sospeso si avviano, da sole, alla soluzione. Sentite in voi una forte dose di tenacia, che vi aiuterà a perdere, per qualche tempo, quell’aria sognante che vi contraddistingue.

Leone

Cari Leone, c’è tensione. Il fine settimana passa così, con vecchi episodi che trovano finalmente un loro perché; un male ricevuto, un dolore sordo e profondo vengono spiegati e allora si guarisce.

Bella la vita di coppia, con gesti romantici. Qualcuno incontra senza difficoltà un amore, ma solo il tempo può dire se duraturo. Chi non lo avesse fatto, bisogna impari l’arte della pazienza.

Vergine

Cari Vergine, la settimana ha bei momenti per l’amore. Siate comunque cauti e pazienti per aspettare le nuove opportunità; quando le porte si apriranno avrete buone possibilità di incontrare la persona giusta.

Sia in amore che sul lavoro nessuna timidezza, siate solo meno puntigliosi con chi vi sta vicino; precisare tutti i limiti intorno a voi non vi darà una vita felice, vi renderà solo dispotici.

Bilancia

Cari Bilancia, Plutone in Acquario si impone di prendere decisioni importanti, il Sole vi regala fiducia in voi stessi. Nella vita di coppia c’è armonia, l’unico errore da non fare è non prendere posizione, non reagire, evitare il confronto. Affrontate subito le questioni, vecchie e nuove, qualche sordido dettaglio potrebbe arrivare dal passato: liberatevene il prima possibile.

Scorpione

Cari Scorpione, in amore tutto bene, non dovete permettere a nessuno di mettere becco nella vostra vita di coppia. Cominciate a prendervi cura della vostra quotidianità.

Qualche regola sarebbe necessaria, ripristinate il meglio del prima per arrivare al dopo sereni e in forma. Magari un periodo di autoriflessione e di scoperta personale vi farà ripartire più forti di come siete stati.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana, con Plutone e Sole in buon aspetto, parte alla grande, vecchie paure e malumori saranno superati. Avrete anche l’opportunità di fare nuove conoscenze e un viaggio.

Metabolizzate il passato e guardate con serenità ai prossimi mesi, per goderveli al meglio. In questa settimana non state mai in casa, ma fuori a vivere; accettate tutti gli inviti e sorridete.

Capricorno

Cari Capricorno, in questa settimana, con Venere nel segno, c’è l’incontro significativo. Attraverso eventi professionali tirerete fuori le vostre doti e sarete protagonisti assoluti della settimana.

Tutto o quasi fa il tifo per voi e vi appoggia, emanando una forza e una fortuna enorme nel realizzare i vostri desideri. Sappiate che non è proprio il caso di farvi scappare questo momento così importante per voi.

Acquario

Cari Acquario, sempre gentili con il prossimo, ma imparate ad in incassare. Plutone entra nel vostro segno e qualcosa di nascosto, di ambiguo, verrà scoperto davanti ai vostri occhi.

Il Sole favorevole vi regala ottimismo e fortuna. Avrete una regola da sabato in poi: cambio tutto. I mutamenti importanti arriveranno, lentamente, ma non sarete più gli stessi e saprete che siete nati per vincere.

Pesci

Cari Pesci, settimana leggera e, credetemi, è bello così, avete il vostro bel da fare con Saturno, che, favorevole, vi invita a non sbagliare e vi consiglia per il meglio, sfrondando tutto ciò che è inutile.

Sfruttate la situazione e avvantaggiatevene, rimettete in ordine i pensieri e fate spazio ai sogni e ai desideri. Siate aperti al nuovo e a chi vuole dividere con voi il tempo, fidatevi di chi vi ha già dimostrato amicizia e affetto.