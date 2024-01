Il terapista giudicante

Ma chi è veramente negativo?

Mi capita di frequente di sentire operatori olistici dichiarare:

Mi devo schermare dalla negatività di quel paziente! Quel tizio è un vampiro energetico! Ci sono un sacco di persone che mi portano in studio le loro energie negative!

E via dicendo.

Un operatore del benessere che etichetta i “pazienti” in tal modo non ha compreso nulla sul vero significato di aiutare ed è solo pieno di sé e del proprio falso sapere.

Un terapista, sia esso olistico oppure no, che non riesce a comprendere la pena dei suoi pazienti, ad ascoltare con tenerezza le loro paure ed ansietà e a conoscere l’intensità della loro lotta interiore per ritrovare l’equilibrio perduto, non può essere in grado in nessun modo di aiutarli realmente.

