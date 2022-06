Oroscopo dal 20 al 26 giugno 2022

Uscimmo a rimirar le stelle ed altro ancora

La settimana che va da lunedì 20 a domenica 26 giugno porta un profondo cambiamento nel cielo astrologico.

Il 21 il Sole passa in Cancro, Venere fino al 23 giugno rimarrà in Toro, nel suo domicilio, formando un lungo aspetto di congiunzione con Urano e con il Nodo Nord, un passaggio astrologico che parla di colpi di scena e ed eventi inaspettati.

Alcuni incontri potrebbero cambiare in modo significativo le nostre vite ed essere accompagnati da una sensazione di predestinazione. La congiunzione di Venere e Urano potrebbe generare dei cambiamenti in ambito finanziario, o nelle fonti di guadagno. A giugno, ci si troverà davanti ad un bivio in cui sarà necessario prendere una decisione coerente e fare un passo avanti.

L’oroscopo di giugno 2022 raccomanda di agire razionalmente, di non essere accecati dal desiderio, di guardare sempre le situazioni in modo realistico, di fermarsi per un momento e cercare di capire se ne valga la pena. Solo così, questo mese si potrà vivere in pace.

Aspetti importanti

Il 21 giugno il Sole passa in Cancro per cui il desiderio di costruire relazioni sarà evidente, specialmente per Pesci, Scorpione e Cancro. Le emozioni diventano più forti, si vestono di aspettative e precognizioni, addolcendo ogni cosa.

Le forze cosmiche si fanno colorate, rinunciando ad un pensiero troppo logico o distaccato. Intanto, Venere e Plutone si incontreranno in trigono, così che la bellezza si accenda anche di energia, di passione.

Il 20 Giove e Mercurio, pianeti antagonisti, sono in sestile per discutere di entusiasmi e priorità. Sarà per questo che certe idee proveranno ad entusiasmarvi e a raccontare di progetti volti al bene comune.

Il 23 Venere passa nei Gemelli, dove esprime bellezza e armonia più meno intense. Tornano di moda i flirt, gli amori spensierati e la curiosità del cuore.

Il 26 Marte e Saturno formeranno un sestile, la forza e il rigore cercheranno un compromesso utile al mondo, mentre Saturno genererà la voglia di azioni e reazioni più liberi, facili e spensierate.

Ariete

Cari amici dell’Ariete, avrete voglia di situazioni stimolanti, di lasciarvi alle spalle certi pesi per immaginare qualcosa di migliore. Amori e sentimenti funzioneranno soprattutto dopo il 23, quando, cioè, Venere smetterà di fare la dispettosa e inizierà a dialogare.

Reminiscenze di nostalgia in vista il 28, quando Saturno proverà a spostare all’indietro la vostra attenzione, ma ecco che subito qualcuno vi ricorderà l’importanza di un futuro fatto apposta per essere condiviso. Attenzione con il Sole in Cancro dal 21, niente colpi di testa, niente litigi, niente di niente.

Toro

Il Sole vi rimane amico, mentre Venere vi abbandonerà il 23, spostando la vostra energia migliore sulle cose pratiche, sull’azione. Il 26 qualcuno si aspetterà da voi precisione e puntualità, proprio mentre Nettuno ostile vi aprirà gli occhi sull’impossibilità oggettiva di realizzare certi sogni.

Concluderete la settimana con una nota positiva, con un certo ottimismo e con giudizi che faranno benissimo al cuore, in quanto Urano e Plutone proteggono tutti i vostri gradi.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli dobbiamo puntare sull’amore, vivrete un momento felice e fortunato fin dal 20, quando Giove e Mercurio saranno uniti a voi con un bel sestile. Ancora dal 23 anche la dolcissima Venere sarà tra le vostre stelle, rendendo leggero e veloce il modo di amare e sedurre.

Attenzione, però, alle illusioni, a quei miraggi destinati ad inquinare i sogni, quando Nettuno diventa ostile e vi annebbia i pensieri e tutto ciò che riguarda il futuro. Il 26 non abbiate paura di prendere una decisione, di fare un investimento, anche quando qualcuno ve lo sconsiglierà, non siate pessimisti.

Cancro

Dal 21 in poi, cari amici del Cancro, tutto si farà gioioso e più movimentato. Venere accenderà i sogni migliori da quel momento, favorendo un dialogo sempre intelligente. Il Sole dal 21 darà il via ufficialmente all’estate e al tempo che vi appartiene. Il 26 qualcuno cercherà di proporvi qualcosa di intenso e di carico e voi siate pronti ad accettare.

Curiosa, infine, la Luna, che vi farà mille promesse, in questa settimana, spingendovi ad essere protagonisti, a compiere scelte senza esitare. Unico neo Nettuno, attenzione potreste scambiare un’illusione per un’ambizione da realizzare.

Leone

Cari amici del Leone, tenete alto l’ottimismo grazie a Giove e alla capacità di nutrire i sogni e le speranze, perché questo farà la differenza. Il solstizio d’estate prenderà il via il 24 e subito Venere si trasformerà in una forza amica, in un’esperienza migliore, specie con il lavoro e i progetti.

Marte potrebbe accedere passioni e reazioni in chi amate il giorno 25, dunque approfittatene per fare proposte e per vivere al massimo. Giornata delicata quella del 26, quel momento in cui dovrete sforzarvi per non peccare di orgoglio.

Vergine

Avete talmente tanto da realizzare il 20, giornata fatta di grandi intese e di amori che funzionano, quando Giove e Mercurio in sestile, cercheranno di spiegare, di reinventarsi. Il 23 Venere vi consentirà di svolgere al meglio ogni compito, dando la giusta importanza e priorità alle cose, al riparo da eccessi.

Alla fine della settimana il caos e la leggerezza prenderanno di nuovo il sopravvento grazie ad un Nettuno più che mai distratto, che, insieme alla Luna piena di sogni, vi chiederà un piccolo atto di coraggio per ricominciare a credere nelle cose possibili.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, tra il 20 e il 21 riuscirete a dire davvero addio a Saturno votandovi alla fantasia di Nettuno e alla passione di Plutone, un esercizio non da poco ma che vi darà tantissimo in termini di emozione. Altra buona notizia quella del 23, quando cioè Venere entrerà anch’essa in trigono, al vostro segno, regalandovi la migliore energia possibile, rendendovi coraggiosi e ambiziosi con i pensieri.

La settimana finirà in bellezza, grazie al sestile tra Venere e Giove, un po’ a confermare come tanta buona forza sia meritata, giusta. Intanto, i nati nei primi gradi del segno non prendano decisioni affrettate e non tronchino relazioni per un puerilismo, aspettate il prossimo mese.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, il Sole dal 21 è un valido alleato per i prossimi 30 giorni, Venere dal 23 smetterà la sua opposizione, così che persone e amori diventano importanti, e potete riportare l’attenzione su voi stessi. Saturno, il 26, vi renderà sensibilissimi ai doveri e alla famiglia, approfittatene per risolvere un problema o per gestire qualcosa.

La settimana si concluderà con un’energia che vi convincerà a scavalcare ostacoli e confini, chiedendo di più a voi stessi e al destino.

Sagittario

Cari amici del Sagittario, sarete premiati già dal 20, quando Giove e Mercurio si troveranno in esatto sestile, rendendo facili e interessanti gli amori, le intese e le empatie tra voi e chi amate. Vi basterà saper rispettare una certa libertà di pensiero, coltivando la fluidità delle intenzioni, delle dinamiche. Anche se Venere, dal 23, sarà anche in opposizione, domandandovi ancora più gentilezza nei rapporti.

La settimana si concluderà con Nettuno retrogrado, un movimento destinato, forse, a trasmettervi una strana sensazione di caos interiore al quale, però, vi abituerete in fretta. Serenità dal 26.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, per fortuna siete tosti e inflessibili, la settimana è pesante, perché dal 21 il Sole opposto vi ostacola e vi mette di malumore, le stelle vi fanno nuove domande, verificando la vostra reale propensione con la chiarezza, verso il bisogno di esprimere qualcosa di buono. Grandi energie in vista il 26, quando, cioè, Marte proverà a sostenere gli umori e le certezze interiori.

La settimana si concluderà con scelte e decisioni che dovrete imparare ad accogliere. Un momento in cui ogni sana autocritica vi aiuterà a comportarvi nel modo migliore.

Acquario

Tra il 20 e il 21 qualcuno si aspetterebbe logica, precisione e concretezza da voi, amici dell’Acquario, ma non sempre sarete disposti a compiacerlo, a comportarvi come sarebbe vi si richiede, dunque attenzione alla qualità dei rapporti. Per fortuna, Venere vi sarà amica dal 23 in poi, una provvidenziale ventata di gentilezza che salverà certe situazioni, la passione e una grande energia il 26, grazie al sestile tra Marte e Saturno, vi vuole compensare di qualcosa da tenere segreto.

Attenzione ai pensieri poco luminosi che qualcuno, accanto a voi, potrebbe avere proprio il 26.

Pesci

È di nuovo il vostro momento, cari amici dei Pesci. Un momento speciale per amori e complicità lo avrete già il giorno 20 con Giove e Mercurio favorevoli, a cui poi seguirà tutta l’energia del Sole in generoso trigono. Approfittate della situazione per caricarvi di buona energia, di una bellezza che sfoggerete dal 23 in poi per gestire meglio la dispettosa quadratura di Venere.

La settimana avrà ancora in serbo delle sorprese. Nettuno inizierà ad essere retrogrado il 26, seminando contraddizioni e scarsa chiarezza, proprio mentre la Luna vi chiederà di decidere, scegliere, stabilire percorsi. Lasciate parlare il cuore e fate spazio alla fortuna.