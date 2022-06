‘Tanti piccoli K’ alla Libreria Raffaello

La presentazione dell’ultima fatica letteraria di Bruno Pezzella il 21 giugno a Napoli

Riceviamo e pubblichiamo.

Si terrà martedì 21 giugno 2021 alle ore 18:00 presso la Libreria Raffaello in Via Kerbaker, 35 a Napoli la presentazione del libro di Bruno Pezzella ‘Tanti piccoli K’, Edizioni MEA.

All’incontro, moderato da Geltrude Vollaro, Edizioni MEA, dialogherà con l’autore Adolfo Mollichelli, Giornalista e Scrittore.

Sinossi

A metà tra memoria e lepida invenzione, leggere e folli storie di persone improbabili, provvisorie, invisibili, tanti piccoli “k” come Philip Roth definisce i protagonisti dei racconti di Kafka, o come i matti di Jack Kerouac “Quelli che non sbadigliano mai”.

Storie senza né tempo né spazio, “distanti” ma possibili, come in fondo lo sono tutti i luoghi fantastici della mente.

Insieme fanno un racconto più grande, un “ritorno” al piacere delle trame, un transito senza inizio né fine.

Cenni biografici

Bruno Pezzella è nato a Napoli. Docente e formatore, ha svolto attività di aggiornamento e specializzazione presso le Università: Federico II, SICSI e TFA; L’Orientale, CIRED; Suor Orsola Benincasa, Dipartimento di Sociologia, e per conto di enti di formazione pubblici e privati.

Ha collaborato per diversi anni ai quotidiani: Roma, Napolinotte, Il Mattino (Lettera Sud), Napoli Oggi; il mensile Meridiana; l’agenzia ROTO-PRESS; ha curato l’ufficio stampa di una organizzazione sindacale.

È autore di numerosi saggi monografici, libri di narrativa, testi di didattica e manuali sulla formazione.