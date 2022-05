Oroscopo dal 16 al 22 maggio 2022

Ed uscimmo a rimirar stelle e pianeti

Diamo uno sguardo alle previsioni della settimana da lunedì 16 a domenica 22 maggio 2022.

Giove è già nei primi 4 gradi dell’Ariete; l’aspetto più eccezionale della settimana avviene il lunedì 16 maggio, alle 04:30 del mattino in cielo potremo ammirare un’eclissi totale di Luna. In astrologia tale evento comporta un momento di verifiche, un cambiamento, un nuovo equilibrio che si forma.

L’eclissi di Luna è un evento che spaventa da sempre l’uomo, secondo solo all’eclissi di Sole, ancora più rara. L’Italia non potrà vederla bene, il cono dell’ombra si esaurirà quando l’alba sarà già sorta, per cui il chiarore impedirà una netta visione e questo per gli astrologi è un bene.

Il segno coinvolto è il dinamico Scorpione, che già normalmente si nasconde, non offrendosi mai con chiarezza. Sinonimo di incanto, segreto e tradimento dà a questa eclisse un che di magico e di forze occulte che sott’acqua creano alleanze e volontà che ai più non è dato sapere.

Aspetti importanti

Il 19 il Sole è in trigono a Plutone, molte delle cose tenute nascoste verranno rese note, con piacere o per disgrazia.

Il 16 Luna e Marte in trigono donano forza di volontà, ma attenzione a essere troppo polemici.

La Luna in trigono a Nettuno dona ai segni d’acqua sogni premonitori

Il 21 il Sole passa in Gemelli, si congiunge a Mercurio, rendendo possibile la comunicazione e finalmente condurrà i potenti a sedere per attuare trattati.

Ariete

Abbiamo tanti buoni motivi per festeggiare, anzi ottimi. Giove nel vostro segno raggiunge Venere, regalandovi quel saper essere accattivanti e tentatori. Sempre amichevole Saturno il saggio, il solo in grado di frenare i vostri colpi di testa e le crisi di collera, mentre Mercurio frizzante e chiacchierone in Gemelli fino al 23, quando, dopo aver incontrato il Sole il giorno 21, torna sui propri passi retrocedendo in Toro.

L’unico ostile Plutone in quadratura, che bacchetta i nati negli ultimi giorni del segno. Sarà lui a guidare i vostri passi, anche a costo di scatenare crisi di insofferenza. Fanno eccezione gli studi dove, volenti o nolenti, siete costretti a darvi una mossa.

Anche gli affari girano piuttosto bene, non tanto per la vostra dialettica, piuttosto per quella ventata di fortuna che vi accende il sorriso. Creatività sopra le righe: pittura e poesia esprimo la vostra beatitudine.

Relativamente tranquillo anche l’assetto finanziario, qualche spesa pazza di tanto in tanto ci sta, tutte per l’immagine e la casa, con qualche golosa escursione nella ristorazione gourmet.

Toro

Il vostro astro guida Venere, sempre dolce e sensuale, anima del vostro segno, però, arriverà a trovarvi più tardi, ma già il 22 avrete la bella sorpresa di ritrovarvi faccia a faccia con l’amico Mercurio, che a fine aprile vi aveva abbandonati per correre in Gemelli.

Sempre dalla vostra parte Plutone magnetico in Capricorno, segno di Terra in sintonia con il vostro; Saturno acquariano in quadratura, rallenterà il vostro passo, appesantendovi di tanto in tanto con una nota di tristezza. La mente è elastica e la parola pronta, nello studio vi sentite gravati da un peso sulle spalle.

Al ribasso anche il lato creativo soppiantato dalle funzioni logico matematiche e, soprattutto, dal gusto per la tecnologia: guardate all’utile, al futuro, alle promesse dell’economia che si spera non saranno disattese. Nei pomeriggi liberi indiscusso lo shopping, non tanto modaiolo però, piuttosto oggettistica, utensili, libri e, naturalmente, tutte le novità tecnologiche offerte dal mercato.

In quest’assurda corsa all’avvenire tendete a scartare roba ancora bella e buona, ma, attenti, sta per iniziare l’epoca del riciclo; perciò, stop alla produzione per invogliare al consumo per produrre di nuovo, per voi si torna allo stile campagnolo dei bisnonni.

Gemelli

Un compleanno frizzante per voi, con il Sole nel segno dal 21. Peccato che il vostro astro guidi Mercurio, con voi fin dall’inizio del mese, rimarrà sotto il suo raggio illuminante per due giorni soltanto, cominciando a retrocedere in Toro. In compenso, vi godrete l’amicizia di Venere appassionata in Ariete, raggiunta da Giove e poi da Marte.

Dalla vostra parte anche Saturno filosofico in Acquario, segno d’Aria affine al vostro, che vi infonderà saggezza e quel pizzico di costanza che vi manca per concludere ciò che avete iniziato. Mente vivace e sveglia. Poi. in zona compleanno, subite qualche colpo, non molti però: magari bisticcerete con la tecnologia che vi dà qualche problemino, o faticherete a memorizzare testi universitari impegnativi, con una certa ostilità verso le materie scientifiche.

Battaglieri sul lavoro, specie chi ha un ruolo importante, ma le idee non sono chiarissime: fate confusione e poi ve la pigliate con chi non c’entra. Meno male che siete comunque in buoni rapporti con tutti: i colleghi vi stimano e vi vogliono bene; perciò, su qualche alzata di testa chiuderanno facilmente gli occhi, basta una storiella ironica e divertente a farvi perdonare.

Cancro

Questo maggio per voi è caotico, Giove e anche Marte vi faranno lo sgambetto passando in Ariete, dove già transita Venere, insieme a Mercurio riflessivo, e dopo tre settimane di permanenza a braccetto con Urano geniale lo lascerà il giorno 21. Plutone è sempre contrario, inamovibile all’opposizione, che non perderà occasione per criticarvi, scatenando tensioni e sensi di colpa.

Un mese impegnativo sì, ma anche di grandi soddisfazioni, se in azienda si vocifera di avanzamenti il candidato più gettonato siete senz’altro voi. Attenti a non rovinarvi tutto, perciò, con una gaffe dell’ultimo secondo, il capo stravede per voi e i colleghi vi cedono volentieri il posto. Qualche ostacolo anche in affari, dove l’attuale scompiglio nel mondo crea complicazioni, aumenti dei costi, inimicizie: per uscirne vincenti mordetevi la lingua e misurate le parole.

Nel tempo libero mostre, cucina, giardinaggio. Quanto ai viaggi la voglia c’è, ma anche un certo timore, con il virus che circola preferite non girare o almeno farlo solo al sicuro sul tappeto volante del sogno. In ogni caso con questa scelta farete un favore al vostro salvadanaio già piuttosto malinconico ed affamato.

Leone

Saturno in Acquario all’opposizione è sempre ostile e Urano in Toro è in quadratura. Non da solo, per giunta, perché a tenergli compagnia, oltre al Sole fino al 21, a partire dal 22 ci sarà anche Mercurio ostinato. Un vero peccato, dal momento che fino ad allora, transitando in Gemelli, segno d’Aria in sestile al vostro, vi ha fatto viaggiare, chiacchierare, divertire, unendo le sue forze a quelle del Sole, simpatico in Gemelli dal 21, quando a sorpresa vi dichiara amicizia, dimenticandosi che le offese che nei vostri confronti nelle precedenti settimane di permanenza in Toro.

Fate pure spallucce, perché questo mese vi godrete l’appoggio dei due astri più fortunati del sistema solare, Venere eccitante in Ariete e Giove entusiasta sempre in Ariete, impegnati in un rock scatenatissimo.

Lo studio e il lavoro sono sempre dei punti di forza per voi ambiziosi che non temete l’impegno. Malumori tra colleghi, tensioni con i soci; rispetto al capo poi siete e sarete sempre cane e gatto, sotto sotto pensate che il suo posto toccherebbe a voi, molto più preparati e dotati per la leadership. Ma il bello è che gli altri vi danno ragione. Il periodo è super per gli studi e i contatti con l’estero, la vostra dimensione ideale: se sognate di fare fortuna preparate una valigia e puntate un dito sul mappamondo, è lì che la troverete!

Vergine

Incomprensioni anche con il vostro astro guida Mercurio, ostile in Gemelli fino al 22, quando cede passo al Sole in quadratura dal 21. Plutone ancora amico: ricco e magnetico in Capricorno, segno di Terra in trigono al vostro e di lui sapete di potervi sempre fidare. Probabilmente in amore avete avuto momenti migliori, ma per la settimana le cose continueranno a girare così, un po’ bene un po’ no. Poi, però, le cose cambieranno all’improvviso: in coppia diventerete più litigiosi, da single meno intraprendenti, intimiditi dal mondo esterno che vi appare sempre più ostile.

Anche con i familiari sarete più nervosi, con loro si fanno discussioni infinite senza mai venirne a capo. Vi sentite appesantiti e ostacolati nelle vostre mansioni e anche il successo, che prima pareva a portata di mano, sembra allontanarsi a passo lesto.

Sarà colpa della concorrenza, oppure della situazione sociopolitica così confusa ed allarmante, le vostre certezze perdono forza e anche sul piano professionale vi sentite più insicuri. Ecco la ragione delle discussioni spiacevoli con i soci o perfino con i clienti, dovrete calmarvi, però, le cose non vanno così male come credete.

All’università imbroccate gli esami con ottimi voti; quanto alle finanze, in controtendenza con il resto del mondo. Nel tempo libero lettura, cinema e passeggiate sempre, ma senza affaticarvi troppo.

Bilancia

Potete sempre contare sulla saggezza di Saturno in Acquario, segno d’Aria amico del vostro, e del Sole, che raggiunge Mercurio scherzoso in Gemelli il 21. Per la settimana una fortuna sfacciata continua ad assistervi: se il posto non c’è, lo trovate, se speravate in un avanzamento o in una trasferta, arriverà. Magari dovrete impegnarvi di più, oppure competere con concorrenti agguerriti, ma la scelta cadrà lo stesso su di voi.

Tutto alla grande: affari, esami e trattative. Anche le finanze non destano preoccupazioni, tanto che, a differenza di quanto accade ad altri, non vi toccherà rinunciare ai vostri bei progetti. Intrigato dal vostro charme e dalle vostre idee qualcuno si dichiarerà persino disposto a darvi una mano o a investire sulle vostre idee tempo e denaro come socio.

Weekend movimentati, tra arte e cultura c’è sempre qualcosa da scoprire e imparare, mai nel medesimo posto, però, al mondo ci sono troppe cose belle per incaponirsi sempre sulle stesse! Bene le finanze, a patto di tenervi lontani dal tavolo da gioco o da speculazioni delle quali sapete poco o nulla.

Scorpione

Partita celeste alla pari per voi, sostenuti dal vostro astro guida Plutone, magnetico ed ermetico in sestile e in più da Nettuno creativo in Pesci, segno d’Acqua in trigono al vostro, accompagnato da Giove altruista e da Marte pieno di zelo; mentre Mercurio, che transita in Gemelli, ci ripensa tornando sui suoi passi dal giorno 22. La sorpresa più bella questo mese riguarda, appunto, il lavoro dove finalmente vi vanno tutte dritte, il presente è una meraviglia, vi sorride incoraggiandovi ad un cambiamento.

Le finanze non deludono: guadagnate bene e sul lavoro avrete tante soddisfazioni, l’eclisse lunare vi regalerà tante occasioni da prendere al volo, anche quelle che non avevate il coraggio di sognare. Il cielo è dalla vostra parte, approfittatene; anche gli studi vanno bene e non mettetevi all’opposizione, se il professore vi chiede impegno, ce la potete fare.

Sagittario

Saturno in sestile, vi protegge, modera gli eccessi tenendo a freno l’esagerata parsimonia. Dalla vostra parte, entusiasti e fiduciosi, anche Venere e Giove passionali in Ariete vi donano dolcezza e savoir-faire. Mercurio è nel segno opposto dei Gemelli, mentre il Sole vi entrerà il 21, dimostrandosi fin da subito simpatico ma inaffidabile. Da mettere in chiaro: pochi soldi e affari poco promettenti.

Contrariamente a quanto si immagina, una volta ogni diecimila la fortuna al gioco esiste davvero e stavolta guarda dalla vostra parte: giocate il vostro sogno. Ipotesi puramente fantastiche naturalmente, ma poiché vi piace sognare… Vita sociale allegra, più voglia di uscire, chiacchierare, ridere che non di leggere come facevate quest’inverno, digerendo tomi poderosi vicino al caminetto.

Capricorno

Plutone nel segno, magnetico e carismatico, continua a regalarvi la forza, in buona amicizia con Urano, geniale in Toro, segno di Terra in trigono al vostro, che ospita anche il Sole, tranquillo è affidabile fino al 21. Sarete seri, preparatissimi e zelanti come sempre, peccato che le finanze non vi ripaghino di tutto il vostro impegno, anzi, ultimamente danno piuttosto da pensare. Magari solo perché avete investito in un anticipo per la casa nuova, oppure per l’acquisto di un’auto.

Anche ristrutturare costa parecchio, ma se il risultato è gratificante, e di sicuro lo sarà, vale la pena. Inutile tentare la fortuna al gioco, la dea bendata guarda dall’altra parte. Nel tempo libero sempre scarpinate in montagna, pesca o almeno passeggiate sul fiume e poi cinema, lettura e a sorpresa la cucina.

Acquario

Questa settimana vi godrete l’amicizia calda e disinvolta di Venere in Ariete, raggiunta da Giove e da Marte sportivissimo. Qualche contrarietà, tuttavia, non mancherà neppure nel vostro cielo, il Sole il 21 passa in trigono in Gemelli. Un taglio netto col passato e via, pronti per l’universo. Benone gli studi e gli affari, così così l’attività in proprio, interessante ma anche molto stancante, specie se gli altri non condividono i vostri progetti, troppo avveniristici rispetto al trend.

Finanze instabili, un po’ per colpa vostra, che vi fate abbindolare con l’ingenuità di Cappuccetto Rosso, un po’ per via della crisi economica che sta travolgendo il mondo, specie se il vocabolo risparmiare non rientra nel vostro dizionario. Occhio, perciò, a come spendete i vostri soldi anche in fatto di arredamento o acquisti immobiliari; prima di fare passi falsi consultatevi con un esperto.

Pesci

Magnifica la vostra settimana, rassicurati dal Toro, idealisti anche nel lavoro che affrontate con zelo e passione, conservandovi comunque del tempo libero per darvi al volontariato, un modo come un altro per superare dispiaceri o tamponare errori causa di forti sensi di colpa.

Vi piace sentirvi utili e fare qualcosa che reputate bello, buono e giusto nei confronti della società. Rampanti negli studi, fortunati in affari, al punto che se avete in progetto l’acquisto o l’affitto di una casetta di vacanza è arrivato il momento di firmare il contratto o versare la somma richiesta. I guadagni sono sopra le righe, mentre le finanze in tutto il mondo vanno a rotoli, le vostre, invece, non solo si salvano, ma crescono come la pasta lievitata.

Nel tempo libero poco fai da te, ma molte passeggiate, tanto shopping, beati voi che potete permettervelo, cenette gourmet al ristorante ma anche qualche esperimento culinario sempre riuscitissimi, con tanti complimenti da amici e famiglia.

Acquisti non solo in mattone, anche arredamento, suppellettili e qualcosa di nuovo o modaiolo per apparire ancora più belli: indumenti primaverili, cosmetici, integratori alimentari e cibo rigorosamente bio.