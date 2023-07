Oroscopo dal 10 al 16 luglio 2023

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari tutti, questa settimana vedrà tanti cambiamenti nel cielo.

Martedì 11 luglio Mercurio entra nel segno del Leone; Marte, che incarna la comunicazione, gli scritti, la consapevolezza delle nostre idee diventa prorompente, inarrestabile e tutti dovremo dire la nostra in ogni modo possibile.

Anche Internet, i sistemi digitali, i social potrebbero diventare più aggressivi, meno rispettosi dell’etica, più attratti dal fascino della notizia che dall’analisi della verità.

Si potrebbe dire che è ciò che accade sempre, tuttavia Mercurio in Leone è di per sé arrogante e saputello, intelligente e generoso, alla ricerca di continue approvazioni di cui ha bisogno per splendere.

Altro cambiamento importante è quello di Marte, pianeta che, dopo essere stato due mesi nel segno del Leone, si sposta in uno molto più concreto.

Marte in Vergine è fecondo di idee nuove, da organizzare e portare a termine con metodo e senza sprechi di risorse. Marte in Vergine bada alla conservazione della natura, al raccolto, alla produttività non esagerata, ma controllata e rispettosa delle leggi naturali. È caparbio, poco incline al perdono, ma desideroso di conservare il bene che la natura offre agli uomini.

Intanto, il Sole continua a splendere nel segno del Cancro, sarà calante per tutta la settimana e passa dall’Ariete al segno del Cancro.

Ariete

Cari Ariete, con il passaggio di Marte in Vergine perderete un alleato, ma vi sentirete anche più leggeri, più pacati, con la voglia di fare senza distruggere il pregresso.

Questa è la settimana giusta per dedicarvi al lavoro, Mercurio favorevole vi regalerà delle buone notizie. Molto fortunato lunedì, con la Luna nel segno.

Marte impegnato a ricaricare le batterie, vi aiuta a riprendere le energie esauste di questi mesi. Fermatevi e organizzate in modo razionale gli impegni che avete preso e che ancora fanno parte delle vostre giornate.

Toro

Cari Toro, l’entrata di Mercurio nel Leone vi renderà aggressivi, insofferenti e poco inclini al compromesso, cosa che per voi è strana. Grazie all’aiuto di Marte, e magari al consiglio di una figura maschile della vostra famiglia, potrete evitare danni peggiori. Il risultato sarà qualche arrabbiatura ed insofferenze varie, che, però, riuscirete a mitigare.

Vi consiglio di dedicarvi alle vacanze; programmate momenti felice da vivere durante le ferie, visitate ambienti diversi, dove conoscere nuove persone. In amore Mercurio è dispettoso e critico; siate più generosi ed elastici con la persona amata.

Gemelli

Cari Gemelli, settimana un po’ complicata, Marte negativo, Mercurio positivo, che dire, sarete divisi in due, ma un segno doppio come il vostro è abituato a ben altro. Dovrete raccogliere le occasioni che vi si proporranno, non tante, ma buone.

Marte, da lunedì, è fortemente negativo; vi sentirete fiacchi, stanchi, scarichi e vi sembrerà di perdere la vostra innata simpatia. Siate reattivi, la settimana passerà e se eviterete screzi con la persona amata, riuscirete a passare indenni questo periodo. Organizzate le ferie, con scampagnate e gite naturali, per rendere le giornate ricche di sorprese.

Cancro

Cari Cancro, la settimana trascorre tra piccole cose e tante riflessioni. Non sollecitati da Mercurio riuscite a fare tutto con calma e pazienza, come piace a voi.

Avete sempre i pianeti lenti, come Saturno e Nettuno, ad aiutarvi nelle scelte veramente fondamentali della vita.

Marte in Vergine vi dona logica e la capacità di esprimere il vostro pensiero in modo chiaro. Potrete contare su di un sottile fascino che vi renderà apprezzati e ricercati. Altro punto da non sottovalutare è il rapporto di coppia, che potrebbe essere messo a dura prova da qualche evento non programmato; non siate libertini e se la persona vi interessa veramente non fatevi trovare scoperti.

Leone

Cari Leone, Mercurio in Leone vi fa socializzare, comunicare alla grande con il mondo intero. Sarete ricercati, adulati, rispettati, non montatevi la testa, sarebbe un grave errore. Qualcuno potrebbe trovare la propria anima gemella grazie ai due pianeti nel segno. Venere, infatti, propone un incontro favorevole in amore e sul lavoro.

Giornate serene, sarete intraprendenti, brillanti e desiderosi di stupire. Marte in Vergine riuscirà a rendervi più determinati del solito, meno disposti ad iniziare senza finire. Ecco, questo è il valore aggiunto della settimana: determinazione e forza di volontà.

Vergine

Cari Vergine, la settimana inizia alla grande per voi, Marte in Vergine vi aiuta nella professione, dove potrete intraprendere qualsiasi progetto, idea, opportunità che volete. Potrete contare su un ritorno di energia, amori, amicizia, famiglia; tutto funzionerà magicamente, anche Giove e Urano sono favorevoli per aiutarvi a realizzare i vostri progetti.

Si potrebbe guardare a Saturno opposto, ma prendetela come un’occasione di riflessione per il futuro, un’austera presenza che vi ricorda che anche voi avete bisogno degli altri.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana ha delle belle sorprese che vi regaleranno momenti di serenità ed equilibrio. Mercurio in buon aspetto vi dona le idee chiare per portare avanti i vostri progetti, le amicizie, consolidare nuove conoscenze. I problemi vissuti sul lavoro si dilegueranno, grazie anche alla Luna favorevole nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato.

Non fate caso alla stanchezza della scorsa settimana, il futuro è positivo. Raccogliete le occasioni che trovate lungo il percorso settimanale, sereni e disposti ad ogni nuova apertura.

Scorpione

Cari Scorpione, Mercurio in Leone è polemico, cercate di non metterci del vostro questa settimana nel litigare con il mondo. In amore ed in famiglia, martedì e mercoledì dovrete essere molto calmi e paciosi, per superare le diverse posizioni.

Per fortuna avete un grande alleato; Marte torna favorevole e vi permette di recuperare energie, vitalità e voglia di rimonta, oltre alla capacità di riprendervi da ogni difficoltà.

Qualcuno questa settimana potrebbe definirvi allergici all’amore; non saranno momenti indimenticabili, certo, tuttavia siate propositivi e positivi.

Sagittario

Cari Sagittario, anche per voi la settimana è duale, Mercurio favorevole vi fa pensare al futuro, alle vacanze, al Sole, mentre Marte vi rende litigiosi e polemici, poco portati alla diplomazia.

Mercurio, attivo e favorevole, favorisce incontri, sul piano lavorativo e sentimentale. Venere è sempre favorevole e continuerà a regalarvi fortuna in amore.

Valutate anche che è il momento giusto per raggiungere un risultato importante dal punto di vista sociale. In questo periodo fortunato pensate ad organizzare le vacanze e le ferie, di cui avete grandemente bisogno.

Capricorno

Cari Capricorno, Marte favorevole vi dona fortuna sul lavoro e tante soddisfazioni per quello che avete fatto e andrete a fare; i prossimi giorni saranno infuocati e passionali, impegnati, tra l’altro, a programmare le ferie.

Per ricaricare le energie avete bisogno di spostarvi lontano dalle noie e paranoie della vita quotidiana. Vi consiglio di prendere una decisione netta sul vostro futuro.

Mercurio, non più opposto, vi aiuterà ad essere gentili e propensi verso gli altri, cosa che vi porterà benefici. Martedì e mercoledì saranno due giornate fortunate, con una bella Luna dalla vostra parte. Attenzione, invece, alla giornata di domenica, quando una Luna opposta potrebbe creare qualche contrattempo.

Acquario

Cari Acquario, in questa settimana Mercurio opposto vi fa perdere un po’ il desiderio della condivisione e della socialità. Le giornate passeranno tra ritardi ed intoppi, possibili guasti, messaggi perduti, anche se, grazie a Marte, avrete un surplus di lucidità, che vi farà prendere le cose con filosofia.

Marte non più opposto vi fa recuperare le energie, anche nel lavoro. La settimana non è alla grande e la dovete guardare nel medio periodo per sentire gli effetti di Marte non più negativo. Una Luna positiva vi fa rientrare nelle spese.

Pesci

Cari Pesci, la settimana porta qualche litigio, il problema è una Luna irascibile, che vi rende facilmente impressionabili. Allargate i vostri orizzonti sul lavoro, dove potete chiedere di più. Insieme alla persona amata organizzate qualcosa di importante da ricordare.

Questa settimana il pianeta Marte è in opposizione al vostro segno con stanchezza e motivi di stress. Vi sentirete polemici e poco sociali, non prendete decisioni in questo periodo, dato che non siete sereni. Andate a filo di gas, circondati da amici e dalle vostre certezze, è il meglio che potete fare.