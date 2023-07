Terrorismo: gruppo dell’Africa anche in Europa

Gli islamisti hanno una forte presenza in Africa e reclutano in enormi campi profughi. Usano i conflitti per la loro propaganda su Internet, che arriva fino alla Baviera.

La mia via è il Corano, che è la mia spada, è la stessa via che hanno percorso i profeti, è la via dei martiri.

Questo messaggio militante di è stato diffuso da un uomo, che si firma con lo pseudonimo di Ismail, condannato in Spagna in un video di propaganda, che è stato ripetutamente condiviso sui social network.

Alla fine di maggio, la Corte nazionale di giustizia di Madrid ha inflitto al 38enne una condanna a due anni di reclusione – più cinque anni di libertà vigilata – per “radicalizzazione”, tra le altre accuse. Ismail è apolide e fa parte del popolo nomade sahrawi.

Lo scrive la giornalista tedesca Sabina WolfJoseph Röhmel sui media di Berlino.

Attorno a Ismail è stata creata una rete online che si occupa anche della lotta del cosiddetto Stato islamico, IS, in Africa.

Esempio Sahara occidentale: la Spagna si era ritirata dalla regione a metà degli anni 70. Ciò ha portato ad una lotta per il territorio tra Marocco e Sahrawi. Il risultato: enormi campi profughi in Algeria.

Esperto avverte di attacchi

I gruppi terroristici come IS e al-Qaeda hanno vita facile in tali campi. Hans-Jakob Schindler, Direttore senior dell’organizzazione internazionale senza scopo di lucro Counter Extremism Project, mette in guardia contro questa situazione. Questa organizzazione monitora e valuta la propaganda dei gruppi terroristici islamisti in Africa.

Un rafforzamento, dice Schindler, porterà

questi gruppi proprio a non concentrarsi esclusivamente sull’acquisizione del controllo su aree della regione, ma fanno tutti ancora parte di questa strategia globale, il che significa che gli attacchi all’Occidente sono una priorità.

Molti associano IS principalmente a Paesi come la Siria o l’Iraq, ma esperti come Schindler affermano che l’Africa sta diventando sempre più un punto caldo per il terrorismo islamista – e da lì potrebbero essere richiesti attacchi:

È ancora possibile strumentalizzare le persone in Europa dalle regioni in conflitto, radicalizzarle e, quindi, eventualmente anche motivarle a compiere attacchi.

Ex ufficiali dell’intelligence seguono la rete:

La rete online incentrata su Ismail ha promosso il jihad, la lotta globale dell’IS. Il propagandista glorificava il martirio.

Il propagandista una volta ha scritto:

Informo i miei amici che me ne vado, lascio la cosa più bella della vita.

Ad analizzare la rete sono state le autorità spagnole e un’organizzazione di ex ufficiali dell’intelligence che valuta le tracce online per le autorità dell’UE nel campo dell’antiterrorismo e non vogliono essere nominate.

Secondo questa organizzazione, la rete di Ismail esiste ancora:

I sostenitori di IS si scambiano informazioni. Le tracce portano in Siria, in Spagna e nei campi profughi del popolo nomade Sahrawi, in Algeria.

Come l’organizzazione degli ex ufficiali dell’intelligence dice a BR24, su richiesta, che la maggior parte degli account Facebook non sono pubblici:

La comunicazione è molto limitata. Ciò indica che usano i loro account Facebook solo per connettersi tra loro. Quindi passano al servizio di messaggistica Telegram o altri mezzi di comunicazione.

Collegamenti con la Germania

Durante il processo a Ismail è emerso che anche lui ha usato un numero di telefono tedesco per mascherare la sua identità. Inoltre, uno dei suoi contatti su Facebook proveniva dalla Germania. Non è chiaro se le autorità tedesche stiano indagando sul contatto.

Una cosa è certa: l’Ufficio federale per la protezione della Costituzione osserva che l’Africa svolge un ruolo centrale nella propaganda.

Il rapporto annuale dell’agenzia recentemente pubblicato, ad esempio, afferma:

L’IS ha dichiarato l’Africa un’area di emigrazione e jihad nella sua rivista online ‘al-Naba’ del 16 giugno 2022.

Oltre al nord, sono comprese anche le regioni dell’Africa occidentale, orientale o centrale.

Su un sito web, i jihadisti di lingua tedesca possono ottenere regolarmente informazioni sulla lotta dell’IS sotto forma di newsletter.

L’Ufficio bavarese per la protezione della costituzione richiesta informa:

Gli attuali numeri della newsletter settimanale IS al-Naba contengono la maggior parte delle notizie e dei resoconti di battaglia dalle province amministrative IS (arabo: “wilayat”) nel continente africano.

Scrivono gli islamisti in una newsletter del 1° luglio a proposito di un successo in Africa centrale:

Solo per il successo di Allah, l’altro ieri i soldati (…) hanno attaccato i cristiani infedeli con armi di vario calibro. Ciò ha provocato l’uccisione di un cristiano.

Islamisti in Africa: simpatizzanti anche in Baviera

Jihadisti di tutto il mondo si sentono collegati tra loro. La ricerca del sito tedesco BR mostra che i combattenti tedeschi in Siria glorificano anche la lotta in Africa e pubblicano video sul servizio di messaggistica Telegram.

Sono noti gruppi come lo Stato islamico nel Grande Sahara, ISGS, “al-Shabab” in Somalia o “Boko Haram” in Nigeria.

Secondo l’Ufficio per la protezione della costituzione nello Stato libero, in Baviera si trovano anche simpatizzanti di al-Shabab e Boko Haram.

Si può ancora fermare la marcia trionfante degli islamisti in Africa? Esperti come Schindler del Counter Extremism Project vedono la lotta alla povertà sul campo come una chiave per frenare l’influenza di IS e soci.

Afferma il Direttore senior del Counter Extremism Project:

Ovunque i governi sono deboli, dove ci sono difficoltà economiche, dove c’è disuguaglianza, questo è ovviamente un potenziale per i gruppi terroristici.

Anche lo psicologo Ahmad Mansour ha frequenti contatti con i rifugiati. Il suo compito, per conto del Libero Stato di Baviera, è impedire che le persone si radicalizzino. Quindi organizza vari workshop e va nelle scuole e nelle prigioni.

Mansour, che sa che queste persone portano sempre con sé la loro biografia, sostiene

C’è terreno fertile a causa dell’instabilità, della povertà e della comprensione dell’Islam praticata lì, che porta sempre alla radicalizzazione degli individui.

Ismail, che è stato condannato in Spagna, ha utilizzato le immagini dei campi profughi nordafricani per la sua propaganda. Alla fine ha accettato la sentenza. Il suo avvocato non ha risposto alla domanda di BR. Di recente, il suo account Facebook non è più accessibile. La rete intorno a lui è ancora online.