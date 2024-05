De Luca inaugura a Città della Scienza a Napoli la V edizione del WMD

Riceviamo e pubblichiamo.

Continueremo a sostenere le aziende e le start up che investono in sviluppo tecnologico e innovazione.

Quello delle nuove tecnologie è uno dei campi più interessanti che stiamo praticando come Regione. Soprattutto nel settore sanitario, dove abbiamo una diffusione di robot di altissimo livello nel campo della chirurgia oncologica.

Lo abbiamo fatto all’Istituto ‘Pascale’, all’ospedale ‘Fucito’ di San Severino e proseguiremo in tutte le strutture ospedaliere della Campania.

Stiamo arrivando a un livello tecnologico all’avanguardia in Italia e in Europa in un settore fondamentale per la qualità della vita dei cittadini.