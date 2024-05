Presidente Consiglio Lombardia visita Fondazione IRCCS San Gerardo

Numeri da primato: in forte crescita accessi e prestazioni al Pronto Soccorso

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

L’Ospedale San Gerardo di Monza non è solo un ospedale tra i più antichi d’Italia e d’Europa, ma una struttura modello nella ricerca, eccellenza sanitaria lombarda e nazionale e polo di riferimento internazionale in particolare in ambiti come la pediatria. In questo senso il passaggio ad IRCCS è stato fondamentale, qui si progetta e si anticipa il futuro grazie allo sviluppo della ricerca scientifica. Regione Lombardia ha investito molto in questo settore strategico e continueremo a garantire fondi e risorse importanti agli istituti di ricerca, destinati soprattutto all’innovazione tecnologica. Inoltre, per me, da brianzolo, questo ospedale è motivo di grande orgoglio: un ringraziamento lo voglio rivolgere in particolare a tutto il personale che lavora dimostrando ogni giorno grande attaccamento e senso di appartenenza all’istituzione ospedaliera, garantendo a pazienti e malati anche quella solidarietà e vicinanza umana che spesso fanno la differenza.

Lo ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani, oggi in visita alla Fondazione IRCCS San Gerardo di Monza dove è stato accolto dal Presidente Claudio Cogliati e dal Direttore Generale Silvano Casazza, presenti il Direttore scientifico Andrea Biondi e il Direttore del Dipartimento universitario Pietro Invernizzi.

Il Presidente dell’IRCCS Claudio Cogliati, ha evidenziato:

Ringrazio il Presidente Romani per l’attenzione riservata alla Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza. Questa visita ha permesso di consolidare la conoscenza istituzionale accanto a quella personale del Presidente Romani come cittadino della Brianza, che conosce le dinamiche del territorio e delle sue istituzioni, tra cui il nostro istituto ogni giorno fortemente impegnato nell’attività di assistenza, cura, innovazione e ricerca.

Oggi l’Ospedale San Gerardo conta su una dotazione di 1146 posti letto accreditati di cui 943 attivi: nel 2023 si sono registrati 31.319 ricoveri dei quali 5.586 in day hospital per complessive 225.389 giornate di degenza.

Lo scorso anno sono state fornite 2.625.254 prestazioni ambulatoriali, 936.056 erogate in Pronto Soccorso dove sono stati registrati 101.134 accessi, 14.402 dei quali di carattere pediatrico. Mediamente il Pronto Soccorso del San Gerardo di Monza fa registrare 277 accessi al giorno di cui 8 codici rossi e 35 con necessità di ricovero, numeri in crescita rispetto all’anno precedente che pongono il Pronto Soccorso dell’ospedale monzese al primo posto in Lombardia.

Come spiegato dal direttore scientifico Andrea Biondi, il riconoscimento del carattere scientifico dell’Ospedale San Gerardo nella disciplina di pediatria costituisce un importante stimolo nel promuovere la ricerca in questo ambito, non limitandola alla specifica struttura organizzativa dedicata ai bambini, ma estendendola ad altre specialità presenti nell’Ospedale San Gerardo in una logica di integrazione con le altre competenze multispecialistiche, rendendo più adeguata l’applicazione di percorsi di ‘transizione all’età adulta’ per le malattie diagnosticate in età pediatrica e che necessitano di essere seguite nel tempo.

La Fondazione IRCCS San Gerardo è seconda solo alla Fondazione Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per numero di diagnosi e piani terapeutici attivi nell’ambito delle malattie rare.

Inoltre, le attività di ricerca preclinica anche in aree diverse dalla Pediatria e attive all’interno della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori – ad esempio Neurologia, Ematologia, Immunologia, Pneumologia – offrono l’opportunità di un fecondo crosstalk multidisciplinare.

Espressione di queste competenze integrate, è l’individuazione presso la Fondazione IRCCS di centri di ‘European Reference Network’, ERN relativamente a malformazioni cranio facciali su base genetica, ERN Cranio, malattie ematologiche rare, EuroBlooNet, malattie del fegato, Rare-Liver, malattie metaboliche congenite, MetabERN, e oncologia pediatrica, PaedCan ERN.

In questo assetto istituzionale e organizzativo si inserisce la presenza dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, di cui il Presidio ospedaliero San Gerardo costituisce il polo primario del Dipartimento di Medicina e Chirurgia ‘School of Medicine and Surgery’ dello stesso ateneo.

Istituito nel 2015, il Dipartimento ha sede presso il campus biomedico di Monza, collocato a fianco dell’Ospedale San Gerardo.

L’offerta formativa si articola in 3 corsi di laurea magistrali a ciclo unico, 2 corsi di laurea magistrali, 7 corsi di laurea triennali, 15 Master, 43 scuole di specializzazione e numerosi master e corsi di perfezionamento post-lauream, accogliendo quasi 3000 studenti frequentanti.