Planetario Caserta: selezione pubblica per educatori scientifici Planetario Caserta

Dopo una prima selezione per titoli, al più 20 candidati seguiranno un corso di formazione al termine del quale ci sarà la prova di narrazione e formerà la seconda graduatoria, che individuerà i 4 vincitori. L’effettiva entrata in servizio avverrà con la successiva abilitazione.

L’avviso è destinato a:

– docenti di ruolo in discipline scientifiche in servizio in scuole statali secondarie di primo grado o in scuole secondarie di secondo grado;

– docenti di ruolo di scuole statali di secondo grado in discipline scientifiche passati a riposo dopo il 01/09/2018;

– laureati magistrali o vecchio ordinamento in astronomia/astrofisica e/o fisica (LM17), chimica (LM54), matematica (LM40), geologia (LM74), scienze ambientali (LM75), ingegneria (limitatamente alle classi LM20, LM22, LM29), scienze naturali (LM60);

– laureati triennali e studenti che conseguiranno il titolo triennale in astronomia/astrofisica, fisica (L30) entro il 31/12/2024.

Il prof. Luigi Smaldone, curatore scientifico del Planetario, afferma:

Il Planetario nel 2023/2024 ha incrementato molto il suo pubblico.

Per soddisfare le tante richieste in particolare delle scuole e ampliare l’offerta museale del Planetario è indispensabile avere la collaborazione di altri colleghi docenti e laureati in discipline scientifiche.

Abbiamo deciso di aprire il bando anche a laureati e laureandi triennali in fisica per garantire efficienza e continuità per i prossimi anni, visto l’ingente investimento realizzato dal Comune di Caserta con il progetto PNRR realizzato e quindi le prospettive di crescita.

Il profilo ideale dell’educatore di un Planetario innovativo e speciale come questo di Caserta è chiunque sia disponibile a mettere in gioco le proprie competenze di formazione scientifica e ad acquisire quelle specifiche necessarie per realizzare al meglio le specificità richieste dal servizio, cioè doti di comunicazione anche proprie delle arti performative dello spettacolo.