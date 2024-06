Europee, Garavaglia, FDI: Il 31,79% dato che ci inorgoglisce e sprona

Riceviamo e pubblichiamo.

Il dato scaturito dalle urne della Lombardia in occasione delle Elezioni Europee sancisce lo storico primato di Fratelli d’Italia e della destra politica in Lombardia.

Col 31,79% a spoglio ultimato, il nostro partito ottiene un risultato ampiamente superiore a quello del febbraio 2023, quando in occasione delle elezioni regionali ottenemmo il 25,2%.

La crescita in termini assoluti e numerici è ancora più sorprendente: da 725mila voti passiamo a 1.336.000.

Un dato, quello di sabato e domenica, che premia e consolida la coalizione di centrodestra a livello regionale.

La coerenza, la forza e il carisma di Giorgia Meloni, unite all’ottimo lavoro dei candidati, attribuiscono al nostro partito un ruolo ancora più centrale.

Vengono premiati, così, anche il buongoverno, la concretezza e la serietà messi in campo nel corso di questo primo anno di governo regionale.

I nostri concittadini, ancora una volta, dimostrano maturità e capacità di andare oltre la sterile e inefficace propaganda della sinistra.

Naturalmente, per Fratelli d’Italia, il risultato scaturito dalle Europee è lo sprone a fare più e meglio.

È la conditio sine qua non per una Regione dove, una volta ottenuto un risultato, si lavora da subito per migliorarlo.