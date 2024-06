Conclusa a Spotorno (SV) I tappa Campionato Nazionale nuoto acque libere

Nella 5 km e nel mezzo miglio nautico la riviera di ponente incorona 9 atleti liguri

Riceviamo e pubblichiamo.

Straordinario successo a Bergeggi (SV), nonostante delle condizioni meteo marittime piuttosto complicate, per la prima delle tre prove del Campionato Nazionale del Centro Sportivo Italiano in acque libere.

La gara in linea di 5 km, con partenza da Spotorno, lungo lo spettacolare ‘sentiero blu’ dell’area protetta sulla riviera di ponente, in programma domenica 9 giugno al mattino, è stata interrotta a causa di un temporale che minava la sicurezza degli atleti.

Nel pomeriggio domenicale fortunatamente è spuntato il sole e, nonostante un’onda un po’ lunga, le competizioni si sono svolte con maggiore regolarità.

L’organizzazione impeccabile di Asd Stile Libero I’m Ponente, con il supporto del comitato provinciale di Savona e il comitato regionale Liguria ha fatto in modo che tutti gli atleti fossero protagonisti di questa manifestazione messa a dura prova per le condizioni meteo e la presenza di meduse.

Complessivamente erano circa 400 gli atleti iscritti, molti dei quali provenienti anche da Lombardia e Piemonte.

Le premiazioni sono state effettuate dalla presidenza dei comitati CSI e dal CONI Liguria.

Savona e Alassio al top sui podi del mezzo miglio nautico. Quattro le campionesse nazionali nel mezzo miglio, tra cui la Special Olympics Giulia Bisi.

Campioni Nazionali 5 KM

Cat M50 Massimo Chiapponi Masterlab Rosignano 1h 57′ 14”

cat. Seniores Nicholas Dematteis – Rarinantes Cairo Montenotte – Acqui Terme 1h20′

Campioni Nazionali Mezzo Miglio

Cat Cadetti Ruben Cacciamani GE.S.CO Nuoto Alassio 21’24

Cat Junior F Giada Varaldo Rari Nantes Savona 26’21

Cat Junior M Matteo Rovere Rari Nantes Savona 25’55

Cat M30 Andrea Strazzi GE.S.CO Nuoto Alassio 22’06

Cat M35 Giulia Bisi Andes Hbeyond The Gap 33’11

Cat M45 Monica Castiglioni Comitato Territoriale CSI SV 34’42

Cat M60 Patrizia Chilovi Comitato Territoriale CSI SV 26’32

Cat RAG Andrea Buttacci GE.S.CO Nuoto Alassio 20’13

Cat SENIORS Pietro Onori Rari Nantes Savona 26’4