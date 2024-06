A Somma Vesuviana (NA) un trionfo di pubblico per Nostalgia90

Riceviamo e pubblichiamo.

È stato un vero trionfo ieri, 14 giugno, a Somma Vesuviana (NA) per Notte Azzurra – Nostalgia90, il party show del momento.

Due ore di musica, splendidi effetti scenografici e luci che hanno valorizzato al meglio la piazza di Somma Vesuviana con disegni e scene virtuali riflesse su alberi e palazzi: una piazza Vittorio Emanuele III ampiamente gremita in ogni angolo.

Sarà un’estate per tutti i gusti: il 27 giugno festa al chiostro di San Domenico, organizzata dalla ProLoco Vesuvia, il 29 la partenza dei laboratori per il Palio 2024, organizzati dal Centro Vita – Giovani per un Mondo Unito.

Alessio Testa, organizzatore del format e dell’evento insieme ad Angelo Radano, spiega:

Nostalgia90 nasce nel 2014/2016, quando abbiamo deciso di portare la musica anni 90 in giro per l’Italia e in pochi anni è diventato il marchio più importante in Europa con la community più grande.