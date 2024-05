Inaugurata a Palazzo Pirelli ‘The Moon’, la personale di Tony Dallara

Riceviamo e pubblichiamo.

Pianeti, stelle, buchi neri, la Luna e Marilyn Monroe. È stata inaugurata questa mattina, 22 maggio, nel foyer di Palazzo Pirelli ‘The Moon’, la mostra di Tony Dallara.

In mostra una quindicina di tele, colorate e fantascientifiche, che mostrano il talento artistico di Tony Dallara. Opere a tecnica mista che raccontano il mondo che affascina maggiormente l’artista: lo spazio e la luna.

Tony Dallara racconta:

Nell’esposizione non potevano mancare due opere dedicate a Marilyn Monroe, esempio di bellezza e fascino, che Dallara conobbe a New York nel 1962.

Antonio Lardera, in arte Tony Dallara, classe 1936, originario di Campobasso, ma milanese d’adozione, nel 1960 vinse il Festival di Sanremo con Romantica di Renato Rascel, introducendo, nella musica leggera italiana, il cosiddetto ‘urlo’ dopo anni di melodie.

Cantante popolare negli anni Cinquanta e Sessanta grazie a grandi successi come ‘Ti dirò’ o ‘Come prima’, Dallara è stato capace di soddisfare la sua necessità interiore di espressività anche attraverso la pittura.

Dallara ricorda:

Non avevo soldi per frequentare l’Accademia di Brera, ma la pittura è sempre stata dentro di me, non mi sono mai chiesto la ragione di ciò. Le passioni nascono con un’impronta precisa, un segno, un colore.