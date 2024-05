Rotary per le Forze dell’Ordine – VI edizione

La cerimonia è in programma il 25 maggio al Maschio Angioino di Napoli

Sabato 25 maggio, alle ore 11:00, presso la Sala dei Baroni del Maschio Angioino, si terrà la cerimonia di consegna delle 10 Borse di Studio istituite nell’ambito della VI edizione del progetto ‘Rotary per le Forze dell’Ordine’.

Ideato e promosso dal Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo, con il Presidente Mario Schiano, e dal Rotary Club Napoli Parthenope, con il Presidente Umberto Maria Patroni Griffi, ‘Rotary per le Forze dell’Ordine’ intende sostenere concretamente nel proseguimento degli studi 10 giovani orfani di appartenenti alle Forze dell’Ordine deceduti in servizio, ma non per causa di servizio, che non godono, quindi, delle indennità previste per le Vittime del dovere.

Questa edizione, coordinata dai Past President Alfredo Ruosi e Laura Giordano, è rivolta alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri ed al Corpo della Guardia di Finanza e vede la partnership di UniCredit.

L’individuazione dei premiati è devoluta direttamente ai Comandi generali delle varie armi, e le indicazioni riguardano quattro orfani della Polizia di Stato, quattro orfani dell’Arma dei Carabinieri e due orfani della Guardia di Finanza, legati al territorio.

Alla cerimonia saranno presenti il Dott. Michele Di Bari, Prefetto di Napoli; il Dott. Maurizio Agricola, Questore di Napoli; Dott. Antonio De Iesu, Assessore alla legalità del Comune di Napoli, in rappresentanza del Sindaco Gaetano Manfredi; la Dott.ssa Vincenza Amato, Presidente del Consiglio Comunale di Napoli; il Dott. Andrea Moggi, Responsabile Private Business Sud, e la Dott.ssa Cristiana Rodino’ di Miglione, Territorial Development Sud, in rappresentanza del Regional Manager Sud di UniCredit, Dott. Ferdinando Natali; il Dott. Eraldo Turi, Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Napoli; il Dott. Massimo Gagliardi, Presidente della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per la Campania; il Gen. D. Antonio Jannece, Comandante della Legione dei Carabinieri; il Gen. D. Giancarlo Trotta, Comandante Regione Campania Guardia di Finanza, in rappresentanza del Comandante Interregionale della Guardia di Finanza Gen. C.A. Vito Gianpaolo Augelli; l’Ammiraglio di Squadra Salvatore Vitiello, del Comando Logistico della Marina Militare; il Ten. Col. Giuseppe Giannattasio, delle Forze Operative Sud, in rappresentanza del Comandante delle Forze Operative Sud Gen. D. Angelo Restuccia; il Dott. Gianluca Guida, Dirigente superiore di Istituto penitenziario per minorenni di Nisida; l’Ing. Placido Migliorino, Provveditore opere pubbliche Campania; l’Avv. Carmine Foreste, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli; Don Tonino Palmese, Presidente della Fondazione Pol.i.s. della Regione Campania.

L’iniziativa gode dei Patrocini: del Distretto 2101 del Rotary International, nella persona del Governatore Distrettuale Dr. Ugo Oliviero, del Comune di Napoli, nella persona del Sindaco Prof. Gaetano Manfredi, della Chiesa di Napoli, nella persona dell’Arcivescovo Metropolita S.E. Don Mimmo Battaglia, ed il supporto di 54 club del Distretto 2101 del Rotary International, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli, della Tufano Euronics Spa, della PSB Srl e della Fondazione Andronikos.

Quest’anno per la prima volta il premio si avvarrà del partenariato dell’UniCredit che ha voluto affiancare il Rotary in questo progetto.