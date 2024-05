Cerreto: Proposta CISL su partecipazione lavoratori a impresa

Riceviamo e pubblichiamo.

Questo tema può essere la grande occasione per rilanciare un modello vincente e partecipativo in grado di superare dicotomie per certi versi non più attuali.

Ha commentato così Marco Cerreto, di Fratelli d’Italia, componente della Commissione d’inchiesta sulla sicurezza del lavoro e Capogruppo Commissione Agricoltura, sulla presentazione della proposta di iniziativa popolare promossa dalla CISL e in esame in Commissione lavoro.

Un passo importante per risolvere il conflitto tra Governo e sindacati, puntando sul dialogo sociale, in modo da assorbire tutte le questioni in essere, in un accordo generale, che può rappresentare, una delle possibili soluzioni per uscire dall’impasse che spesso paralizzano, i rapporti tra le parti sociali.