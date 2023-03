Torta di compleanno

Ingredienti Pan di Spagna

200 grammi di farina

200 grammi di zucchero

125 grammi di zucchero

3 uova

1 bustina di vanillina

8 cucchiai di latte

Una bustina di lievito per dolci

Un pizzico di sale

Ingredienti crema al limone

400 grammi di latte

5 tuorli d’uovo

120 grammi di zucchero

90 grammi di farina

La buccia grattugiata di un limone

Il succo di un limone medio

1 bustina di vanillina

Per la bagna

Un bicchiere d’acqua

3 cucchiai di zucchero

Vermouth q.b.

Guarnizione e farcitura

Amarene sciroppate q.b.

Zucchero a velo q.b.

Procedimento

Si tratta di una torta molto gustosa, che anni fa veniva preparata per i compleanni, quando tutto si faceva in casa.

Il procedimento è abbastanza articolato, ma basta usare qualche accorgimento per ottenere un ottimo risultato.

Procedimento per il pan di Spagna

Iniziamo dal pan di Spagna.

Separiamo i rossi dai bianchi d’uovo.

I primi li mettiamo da parte, i secondi li montiamo a neve con un pizzico di sale e adoperando una frusta elettrica.

Lavoriamo il burro, che avremo precedentemente ammorbidito, magari a bagnomaria, ma rigorosamente a crudo, amalgamandolo con lo zucchero e i tuorli, impastando, poi, con il lievito e la farina che aggiungiamo gradualmente, a cucchiaiate, evitando di creare grumi.

Per ultimi incorporiamo gli albumi, mescolando dal basso verso l’alto per non sgonfiarli.

Imburriamo una teglia di 22 cm di diametro, versiamo il nostro impasto e mettiamo in forno ventilato a 170 gradi per 45 minuti.

Procedimento per la crema

In una pentola riscaldiamo il latte, facendo attenzione a non farlo bollire, deve essere poco più che tiepido.

In una ciotola frulliamo i rossi d’uovo con lo zucchero e la farina.

Aggiungiamo la vanillina, il succo e la buccia di limone.

Versiamo il latte, amalgamiamo e facciamo cuocere la crema a fuoco lento girando in continuazione per evitare che si attacchi al fondo.

Preparazione della torta

Prepariamo la bagna sciogliendo lo zucchero nell’acqua calda e aggiungendo una spruzzata di Vermouth, senza esagerare, soprattutto se la dovranno mangiare anche dei bambini. In alternativa possiamo usare anche del limoncello, ma credo che la nota amara del Vermouth ci stia meglio.

Tagliamo in due il pan di Spagna, lo bagniamo con lo sciroppo che abbiamo preparato, ovviamente dopo averlo fatto completamente raffreddare tutto, poi spalmiamo una metà la crema all’interno dei due dischi, in maniera quanto più possibile uniforme.

Adagiamo parte delle amarene e copriamo con un altro strato della crema rimanente.

Ricongiungiamo i due dischi, spolveriamo abbondantemente con zucchero a velo e guarniamo con altre amarene.

Mettiamo in frigo per almeno mezz’ora e serviamo.

Possiamo accompagnare con Vermouth

Buon appetito!