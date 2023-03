Oroscopo dal 6 al 12 marzo 2023

E uscimmo a rimirar il sole e le stelle

Cari tutti, eccoci alle previsioni per la settimana dal 6 al marzo 2023. Martedì, alle ore 14:35, Saturno, dall’Aquario, entra in Pesci, passaggio che durerà circa tre anni e, sicuramente, porterà molti cambiamenti.

Questo aspetto favorisce tutti i segni d’acqua, il Toro e il Capricorno, rende più concreti i Sagittario e meno favolisti i Gemelli.

Sempre il 7 marzo, la Luna sarà Piena dalle 12:42 in Vergine e, domenica 12, arriverà in Scorpione.

Nei prossimi giorni ci saranno tante novità di cui discutere. Per ora Saturno, che rappresenta l’archetipo del grande padre, quello severo, che educa e taglia i rami secchi, con il suo ingresso in Pesci ci ricorda che siamo chiamati a modificare il nostro sentire, per entrare in un nuovo mondo, fatto di sensazioni, esperienze, emotività calibrate.

Mentre per tre anni abbiamo creduto in un mondo migliore, ora saremo chiamati a consolidare ciò che abbiamo costruito, piccolo o grande, amorevole o tossico, fluido o solido che sia. Saturno non concede mai deroghe, è il momento della potatura; elimineremo ciò che ancora ci blocca per vivere le emozioni che abbiamo scelto per noi.

Ariete

Cari Ariete, la prima settimana di marzo sarà ottima. Il lavoro porta progetti per il futuro, opportunità per cambiare in meglio. Ascoltare gli altri sarà più facile.

Da questo mese, Saturno in Pesci vi concederà il rigore e la logica per sognare. Anche la presenza di Giove nel vostro segno vi fa capire come le stelle vi stiano aiutando a superare i trami dello scorso decennio di Plutone quadrato.

Grazie a Venere, avrete voglia di vivere, di dare e ricevere amore, una spinta che vi aiuterà ad emergere sia sul posto di lavoro, ma anche nelle relazioni. Il 9 marzo attenzione a decisioni affrettate, il 10 avrete fiuto per gli affari.

Toro

Cari Toro, la settimana vi regala un’importante notizia. Saturno non vi fa più sgambetti, vi fa respirare e fantasticare. Date il benvenuto a momenti piacevoli, guadagnati con fatica negli ultimi mesi. Mettete pazienza ed equilibrio.

Saturno, dal giorno 7, non sarà più negativo, potete essere se non felici almeno contenti, pensando che, tra poco, Venere si farà perdonare di esservi stata nemica e, dal 7, anche la Luna piena vi fa sognare. Tenete presente che tutto ciò sarà consolidato nella prossima primavera. In questa settimana organizzate i vostri progetti, in particolare quelli di coppia.

Gemelli

Cari Gemelli, ottime notizie in campo lavorativo, Saturno in decima casa radicale, vi invita, dal 7 marzo, ad attivare l’arte dei compromessi, vuole l’ordine e vi intima di eliminare ciò che è solo illusione. Anche la Luna Piena vi potrebbe aiutare a trovare la strada per una vocazione.

Mercurio, invece, vi chiede di crescere, per muovervi nel mondo reale, cosa che, al vostro segno, non piace. L’entusiasmo di Mercurio in Pesci vi coinvolgerà, donandovi progetti lavorativi molto interessanti.

La nuova posizione di Saturno sarà per voi l’occasione di sfide da cui potete solo trarre vantaggi e uscire più forti e consapevoli. Avete ancora tanti pianeti in trigono, come Marte e Venere. Giorni favorevoli 11 e 12.

Cancro

Cari Cancro, momenti indimenticabili con la persona amata, ottimo il lavoro. Saturno, dal 7 marzo in trigono ai segni d’acqua, promette collaborazioni. Mercurio, già dal 2, vi aiuta a dialogare, ad agire in modo efficiente. La Luna Piena del 7 vi darà molte delle conferme che cercavate da tanto.

La prossima settimana sentirete il bisogno di affetto e amicizia e di conoscere. Viaggiate, organizzate qualche piccola escursione, le vacanze primaverili o una bella gita domenicale che vi stimoli. Avete anche a disposizione un bellissimo fine settimana che vi potrebbe regalare tutte le emozioni di cui sentite di non poter fare più a meno.

Leone

Cari Leone, il lavoro, mercoledì 8 marzo, potrebbe essere tanto, anche se sarà accompagnato da entrate che vi faranno fare un sospiro di sollievo. Saturno, dal 7 non più in opposizione, vi farà sentire liberi, mentre il 9 con la Luna Nera, potrete riappropriarvi della vostra libertà.

Marzo sarà un mese generoso e avrete la sensazione di poter realizzare quello che Giove vi promette dall’inizio dell’anno. Il momento è quello giusto per i vostri dubbi, per le domande, per le riflessioni, per arrivare alla soluzione di quello che vi sta veramente a cuore. Il fine settimana sarà intenso, con nulla di prevedibile, tutto sarà da sconvolgere, quindi, nessun programma, tutto in divenire.

Vergine

Cari Vergine, le situazioni vanno sistemate velocemente, senza compromettere la serenità. La pazienza è l’arma migliore per affrontare un’opposizione di Saturno, che comincia il 7 marzo e durerà 3 anni.

Tenete a freno la lingua, soprattutto la vostra sagacia, che irrita non poco anche chi vi vuole bene. Siate accondiscendenti, anche se non ne vedete il motivo. Magari, nel tempo libero, praticate jogging.

Saturno vi donerà la possibilità crescere e di un miglioramento duraturo. La Luna Piena il 7 illuminerà il vostro segno, facendovi capire meglio il senso della vostra vita. Dovreste ritagliarvi momenti di relax.

Bilancia

Cari Bilancia, godetevi i momenti della vita di coppia. La Luna piena e Mercurio positivo in sesta casa, dal 10 al 12 marzo, vi renderanno più propensi a scegliere, a decidere e a prendere una posizione di fronte a promesse altrui. Saturno smetterà il suo trigono dal giorno 7.

Vi sentirete più maturi, disposti a scegliere la direzione da prendere. I nati nella seconda decade, che soffrono dell’opposizione di Giove, per ragioni economiche, saranno tentati di non aprire quella porta; in molti casi sarà sbagliato. La parola d’ordine è: agire in fretta. Altro consiglio: mangiare bene, dormire e concedersi del divertimento.

Scorpione

Cari Scorpione, settimana sentimentale all’insegna del vero amore, con momenti indimenticabili; per chi è solo incontri interessanti. Ottimi benefici nel fine settimana da amici e colleghi, che vi aiuteranno ad una risalita economica.

A marzo Saturno vi regala facili guadagni e vittorie, che raggiungerete con fantasia, immaginazione e libertà di pensiero. Mercurio vi dona chiarezza di idee e parole. L’11 marzo la relazione sarà davvero buona con tutti.

Saturno vi alleggerisce e diventa benevolo nei vostri confronti per permettervi di crescere, maturare e divenire migliori. Ricordatelo: chi di voi fallirà se ne potrebbe pentire amaramente.

Sagittario

Cari Sagittario, attenzione al lavoro, mostrate le vostre abilità, senza dare per scontato di essere sempre i migliori. È in atto, nei prossimi due anni, uno Stellium sul vostro quarto campo, quello della famiglia; non siate intolleranti, nei confronti dei vostri cari.

Non date peso alla vostra insofferenza verso la normalità e l’abitudine. L’onere delle responsabilità e le cose di casa condizionano la libertà. Grazie ai pianeti veloci e a Giove in trigono, la settimana vi alleggerisce le situazioni dopo un lungo periodo di tensioni e stress. Nel fine settimana, staccate completamente la spina, uscite con gli amici di sempre, quelli che sapete vi fanno ridere e godere della vita.

Capricorno

Cari Capricorno, marzo con Saturno in Pesci da martedì 7, tenderà ad alzare le ambizioni. Giovedì e venerdì le vostre parole saranno capaci di stimolare relazioni e amori. Marzo vi renderà più frivoli e impegnati e vi vedrà coinvolti più spesso in cose e situazioni.

Mercurio farà nascere in voi il bisogno di parlare. La prossima settimana avrete giornate bellissime e notti appassionate, che andranno vissute lasciandovi un po’ andare. Godetevi ciò che vi meritate, un’occasione di svago, un breve viaggio, sicuramente un divertimento, scoprirete e farete scoprire un lato di voi che tenete nascosto.

Acquario

Cari Acquario, la pazienza mancherà già dalle prime giornate della settimana, gettate le basi per una quotidianità che inizierà a farsi strada dal 7 marzo. Per voi sarà necessario promuovere l’abitudine e cercare la novità, a seconda di cosa odiate di più. Avete capito bene, fate il contrario di ciò che fate sempre e non sbaglierete.

Accettate un’abitudine e siate pronti per una novità. In questi anni Saturno vi ha donato una fredda logica, ora volate, senza ostacoli, tornate a respirare, a lottare, ma con animo più leggero. Positivi anche i giorni che vanno dal 10 al 12 marzo, che assicurano un fine settimana fantastico.

Pesci

Cari Pesci, sta per sopraggiunge un periodo ottimo, ampliando le vostre conoscenze, uno Stellium nel segno, un sogno d’amore, che vi permetterà di essere concreti ma accettati da tutti. Se ciò che aspettate è la novità sarete presto accontentati.

Saturno, dopo 27 anni, a marzo torna nei Pesci, cogliendo un po’ tutti di sorpresa. Si tratterà di un ingresso intenso, con regole e schemi. Se state aspettando un aumento che doveva arrivare, lo riscuoterete. Saturno, severo ed esigente, entra nel vostro domicilio e vi metterà sotto esame. Non fatevi intimidire, avete tutte le carte in regola, anche con tante fortunate occasioni, per superare l’esame per la vostra patente di maturità.