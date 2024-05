Fucina Madre 2024, Nicoletti: ‘Un’edizione da ricordare’

Nelle 5 giornate della manifestazione di APT e Regione Basilicata circa 4 mila e 500 persone hanno visitato gli stand

Riceviamo e pubblichiamo.

Circa 4 mila e 500 persone hanno ammirato le opere dei 44 artigiani lucani che dal primo al 5 maggio hanno esposto le loro opere negli ambienti de Le Monacelle, in via Riscatto a Matera, nell’ambito della terza edizione di Fucina Madre, voluta e organizzata da APT e Regione Basilicata.

Ancora una volta ‘Fucina Madre’ si conferma appuntamento di grande interesse per la valorizzazione dell’artigianato artistico e dei suoi molteplici linguaggi.

Per cinque giorni, artigiani provenienti da ogni area della Basilicata hanno esposto i loro prodotti trovando l’attenzione dei numerosi visitatori, molti dei quali turisti che hanno colto questa opportunità per acquistare e portare a casa alcuni di questi manufatti.

La manifestazione si è arricchita, fra l’altro, di iniziative come conferenze, concerti e due mostre.

Di particolare rilievo proprio l’incontro dibattito sul tema del souvenir inteso come oggetto in grado di raccontare l’identità e la storia di un luogo, di un paesaggio.

Il Direttore di APT Basilicata, Antonio Nicoletti: