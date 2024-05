Sbarcati a Napoli 87 naufraghi soccorsi da Life Support di EMERGENCY

Riceviamo e pubblichiamo.

Oggi, lunedì 6 maggio, nel porto di Napoli alle ore 14.30 si è concluso lo sbarco delle 87 persone soccorse nel Mediterraneo centrale dalla nave di EMERGENCY Life Support.

Il soccorso era avvenuto il 3 maggio in zona SAR Libica. Tra le persone soccorse, anche 8 donne e 17 minori di cui 3 non accompagnati.

Domenico Pugliese, Comandante della Life Support, commenta:

Il gommone era partito dalla città di Zawiya in Libia verso l’1 del mattino del 3 maggio. Dopo diverse ore di navigazione, i naufraghi sono stati avvistati dall’asset aereo Colibrì 2 di Pilotes Volontaires che ha comunicato la loro posizione alla Life Support.

La segnalazione era stata confermata anche da Alarm Phone. La nave di EMERGENCY si è diretta alle coordinate ricevute per effettuare il soccorso.

Maria Rametto, Capomissione della Life Support, spiega:

Il soccorso è stato effettuato in condizioni molto critiche. L’imbarcazione era sovraffollata, in condizioni precarie e stava imbarcando acqua da ore.

Le 87 persone soccorse vengono da Sudan, Nigeria, Niger, Sud Sudan, Eritrea, Bangladesh, Mali, Togo, Ghana, Liberia, Chad, Camerun, Senegal e Costa d’Avorio.

In alcuni di questi Paesi ci sono guerre, violazioni dei diritti umani, mancanza di libertà politica e gravi problemi di sicurezza alimentare.

Un ragazzo nigeriano di 20 anni racconta:

Sono dovuto scappare dal Niger perché, dopo che è morto mio padre, i miei vicini di casa mi hanno minacciato dicendomi che se non me ne fossi andato mi avrebbero ucciso.

Volevano il terreno che avevo ereditato. Un giorno mi hanno picchiato finché non ho perso conoscenza; avevo 13 anni e ho capito che dovevo scappare se volevo vivere. Ho passato alcuni anni in Niger e in Chad. Nel 2021 sono arrivato in Libia dove ho fatto il meccanico per tre anni.

In tutto questo tempo, sono stato sfruttato. A volte mi costringevano a lavorare sulle auto delle milizie libiche, le stesse persone che tutti i giorni rapivano e torturavano i miei fratelli subsahariani, probabilmente usando quelle stesse auto.

Il mio capo libico mi pagava una miseria e si è arricchito grazie a me. Un giorno gli ho detto che io sarei sempre stato quello che lavorava e lui quello che godeva del mio lavoro: ha iniziato a picchiarmi, mi ha messo le mani in bocca e voleva strapparmi le guance. Se avessi risposto con la forza, avrei perso la vita.

In Libia funziona così: se hai la pelle scura, non hai nessun diritto e ci vuole poco per essere uccisi. Dopo tre anni in queste condizioni, ho deciso che me ne dovevo andare.

Nessuno decide di lasciare il proprio Paese e la propria famiglia e rischiare la propria vita se non è costretto a farlo per colpa delle guerre, della povertà o delle repressioni politiche.