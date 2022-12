Oroscopo dal 5 all’11 dicembre 2022

E uscimmo a rimirar la Luna e le Stelle

Cari amici, ecco le previsioni per la settimana che va dal 5 all’11 dicembre 2022. Il periodo è ricco di cambiamenti: il 6 con il passaggio di Mercurio, il 10 di Venere nel segno del Capricorno, l’8 Luna Piena in Gemelli, fortemente congiunta a Marte.

Questi transiti frenetici dei pianeti veloci si accompagneranno a quelli dei pianeti lenti, che dal 20 di questo mese e fino a marzo 2023, ci guideranno verso un nuovo cielo e nuovi aspetti, tutti da interpretare insieme.

Per ora diciamo che questi pianeti in un segno posato e riflessivo come quello del Capricorno porteranno a tutti il desiderio di concretezza, di scegliere l’utile al risparmio, un no alle scelte azzardate e un sì alle attività armoniose e solide, a preferire l’amore della famiglia, più o meno allargata che sia. La Luna Piena in Gemelli sarà anche congiunta a Marte.

Aspetti importanti della settimana

Il 5, la congiunzione della Luna con Urano nel segno del Toro farà accadere fatti positivi e negativi imprevedibili e non modificabili, che ci insegneranno a guardare secondo un’ottica nuova.

Il 6, giorno nervoso, con alcune quadrature fastidiose, ma senza strascichi. Un bel trigono della Luna con Plutone, in sestile a Giove, fa prevedere una ripresa del dialogo tra fazioni opposte.

Il 7 Mercurio passa in Capricorno, la comunicazione è concreta, solida, i toni della critica verbale portano al raggiungimento di scopi finalizzati. Mercurio in questo segno non si riconosce, aiuterà a capire quali progetti possono essere realmente realizzati.

L’8 sono in gioco il Sole, la Luna, Saturno e Marte, che, in aspetto positivo e negativo tra di loro, sono capaci, se necessario, di opporsi a pregiudizi e stigmatizzazioni sociali.

Il 9 giornata difficile per il mondo femminile che dovrà combattere e far sentire il proprio dissenso verso forme arcaiche di controllo.

Il 10 Venere passa in Capricorno; l’amore, il senso estetico, il romanticismo diventano pratici. Pacate le manifestazioni di interesse per i grandi ideali, ma sostanziosi finanziamenti ai bisognosi.

L’11 possibili soluzioni governative per la questione dell’energia o comunque piccole vittorie diplomatiche, uno scandalo verrà portato a conoscenza dell’opinione pubblica.

Ariete

Cari Ariete, dovete assolutamente trovare delle soluzioni per evitare i contrasti continui, cominciando dalla sfera professionale. La settimana è altalenante, con guadagni degni delle vostre aspettative, mentre con le amicizie la comprensione potrebbe essere difficile.

Fine settimana con tensioni e incomprensioni dettate forse dalle vostre incertezze personali, con un urgente bisogno di capire ciò che succede e ciò che è importante. I pianeti veloci potranno infastidire i nati della prima decade, attivandovi nel ribellarvi a regole e situazioni a cui proprio non credete. Resistete, tra poco Giove vi sarà di nuovo amico, e vi porterà tante soddisfazioni e nuove proposte.

Toro

Cari Toro, i primi giorni della settimana non saranno tanto positivi, invece, Mercurio il 7 e Venere il 10 saranno dalla vostra parte, allora tutto riprenderà il proprio ordine e il proprio perché. I cuori solitari avranno un approccio con una persona nuova.

Sul lavoro anche le varie situazioni miglioreranno; grazie alla Luna positiva avrete delle belle sfide a cui andare incontro. Dal 10 con questi pianeti non dovete fare altro che credere ancora più in ciò che sapete di voler fare, nelle convinzioni che da lungo tempo aspettate di rendere reali.

Gemelli

Cari Gemelli, vi aspettano momenti positivi, ma anche impegnativi, quindi questa settimana non potete aspettare, non dovete dormire. Ecco per voi una nuova proposta lavorativa da valutare, un’occasione sentimentale da non perdere, prove concrete di affetto, magari inaspettate.

La voglia di mettervi in gioco in ogni campo sarà forte e non dovete resistervi. Mostratevi disponibili, svelti nel comprendere, confrontatevi e stimolate il vostro entourage. Un aspetto della Luna potrebbe portare ai nati della terza decade un ricordo, un vecchio amore. Non fatevi coinvolgere dalla nostalgia del passato.

Cancro

Cari Cancerini, l’incertezza è la parola d’ordine di questa settimana. Lievi malesseri di stagione, mentre emozioni e passioni saranno lì per potervi abbracciare nel fine settimana. Per investire in qualcosa di più sostanzioso per il vostro futuro sarebbe utile fare affidamento su persone leali e sincere con cui condividere i sogni.

L’opposizione di Mercurio e Venere potrebbe rendervi oltremodo sensibili, quasi permalosi, facendovi precipitare in quel mondo infantile in cui vi rifugiate quando vi scontrate con la realtà. Si tratterà di aspettare, sapendo però di possedere le qualità per superare ogni prova

Leone

Cari Leone, il periodo perde un po’ di lucentezza per qualche giorno, una piccola crisi familiare potrebbe oscurare la festività dell’8; poi l’11 il Sole in aspetto positivo a Saturno, vi darà fortuna e consensi, le cose che del resto amate di più. Sicuramente uno spirito di collaborazione inusitato per voi vi regalerà momenti magici, anche se rapidi.

La Luna nel vostro segno vi permetterà di vivere con brio il fine settimana con il partner o con la famiglia. In questa settimana non puntiamo a traguardi troppo lontani e fidiamoci di piccoli passi che ci rendono davvero felici.

Vergine

Cari Vergine, lunedì e martedì sono neutri e spingono solo gli aspetti personali. Altra musica da mercoledì, quando i pianeti veloci e poi la Luna saranno in aspetto positivo al vostro cielo. Finalmente il lavoro migliora, la vita familiare è più serena e dolce.

Poi i trigoni di Terra con tante energie positive e veloci renderanno importante quel qualcosa di bello, di comodo e interessante che sceglierete di fare. Questa settimana di dicembre vi renderà accomodanti e il plenilunio dell’8 porterà con sé un bel giorno da vivere gioiosamente con la propria famiglia e o con il proprio amore.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana presenta due facce, sono in arrivo occasioni che vi impegneranno sul lavoro, mentre in amore avrete delle belle sfide, il partner potrebbe chiedervi di più e non vi basterà essere elusivi o cauti, come al solito. La diplomazia, con i pianeti veloci contrari, non paga.

Per fortuna la Luna, Marte, Saturno positivi vi indicheranno le scelte giuste per non perdere, ma migliorare la vostra vita. Non lasciatevi sfuggire le opportunità che il momento vi mette davanti, così sarete e renderete felici tutti. Qualsiasi cosa dovete fare, fatela tra l’8 e il 9, quando i pianeti sono maggiormente favorevoli.

Scorpione

Cari Scorpioncini, il trigono di Nettuno vi regala sempre quel certo ottimismo del vivere, ma questo mese cercate di andare oltre le incomprensioni, puntate su una vivacità crescente. L’amore è stabile e la settimana vi regalerà delle serate serene. Puntate su mercoledì, che vi dona fantastiche occasioni, riuscirete a trascorrere un periodo propositivo e proficuo sotto vari punti di vista.

Buono l’aspetto finanziario e quello lavorativo, passionale la sfera sentimentale. Organizzare qualche momento in ottima compagnia, familiare e amorosa, per trascorrere serenamente le prime feste natalizie.

Sagittario

Cari Sagittario, Nettuno vi fa sentire più coerenti e a vostro agio con la casa e le persone care. Pensieri e dinamiche familiari saranno più semplici. Con la Luna Piena l’8 sarete chiamati a nuove scelte. I cuori solitari proseguiranno la ricerca di una persona giusta.

Piccole novità sul lavoro arrivano. Gli ottimi risultati vi permetteranno di godere in tranquillità di momenti davvero sereni. Dall’altro lato, invece, vi ritroverete a fronteggiare situazioni strane, non create da voi, che vi annoieranno. Attenzione a non cadere nella trappola della compassione, che è il vostro principale nemico, gli astri vi chiedono realismo e scelte consapevoli.

Capricorno

Cari Capricorno, la Luna crescente nel vostro segno nei primi giorni della settimana vi regalerà una grande forza di volontà; è da molto tempo che per voi non c’era un cielo così favorevole. Mercurio e Venere positivi vi regaleranno logica, misura e buon senso.

Sarà bello essere circondati dall’armonia, dal consenso degli altri, che vi aiuteranno a risolvere problemi e complicazioni. È possibile ci sia un buon accordo di lavoro. In famiglia sarete al centro dell’attenzione. L’intera settimana sarà utile e interessante sotto vari aspetti, finalmente avrete momenti magici e unici nel fine settimana.

Acquario

Cari Acquario, Saturno vi aiuterà a rispettare i vostri impegni, dandovi tanta razionalità e perseveranza, ingredienti indispensabili per realizzare le vostre intenzioni. Il 12, con Sole e Saturno connessi positivamente con voi, consoliderete affetti e relazioni.

Vi aspetta una settimana complessa, anche se porterà energia e stanchezza. In amore potrebbe essere necessaria una decisione strategica, che darà inizio a qualcosa di nuovo e positivo, soprattutto nel fine settimana. Sostegno e appoggio incondizionato delle vere amicizie.

Pesci

Cari Pesciolini, dicembre parte con qualche piccola tensione, siate gentili in casa e in famiglia, poiché l’8 la Luna Piena vi darà la forza di risolvere questioni in sospeso. Giornate fortunate.

In coppia siate più pazienti, dato che la settimana sarà abbastanza faticosa e vi impegnerà con fatti inderogabili, da concludere, che non andranno sempre via con facilità. Ci sarà più lavoro, dovrete risolvere vari contrattempi e l’amore potrebbe avere momenti gelidi, nel fine settimana, quando vorreste stare per conto vostro. Non allontanatevi da chi vi ama davvero e vi ha sostenuto da sempre.