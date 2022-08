Oroscopo dal 22 al 28 agosto 2022

E andammo a rimirar le stelle

Cari tutti, questa estate ci ha regalato tanti massimi: troppo caldo, troppe parole nel panorama politico, troppi scandali.

Una stagione intensa, in cui ci siamo fatti compagnia e abbiamo riflettuto per cogliere le migliori occasioni nel nostro cielo. Ecco allora le previsioni da lunedì 22 a domenica 28 agosto 2022.

È una settimana importante, ricca di cambiamenti per i pianeti veloci, mentre quelli lenti rimangono fermi sulle loro posizioni. Le vacanze sono giunte al termine e molti ritroveranno la solita quotidianità. Tra nostalgia, nervosismo e voglia di riscatto le prossime giornate saranno determinanti per tutti.

A livello astrologico vi segnalo che Marte inizia la sua lunga permanenza in Gemelli, il Sole passa nel segno della Vergine in buon aspetto a Saturno e Mercurio in Bilancia, rafforzando un grande trigono per i segni d’aria, e, infine, sabato 27 agosto la Luna Nuova in Vergine.

Aspetti importanti

Il 22 agosto un bellissimo trigono Mercurio – Plutone promette intese soluzioni per l’ambiente; la comunicazione è più facile, meno opportunista.

Il 24 agosto il Sole passa nel segno della Vergine donando pacatezza, organizzazione e voglia di introspezione.

Il 24 agosto Venere è in trigono con Chirone; le coppie che hanno pensato di dividersi, oggi possono provare a dialogare per trovare una soluzione ai vari problemi.

Il 25 agosto Venere si quadra con il Nodo Nord; una persona del passato e/o una vecchia lite potrebbe darci disturbo, la soluzione più intelligente è farselo scivolare addosso.

Il 26 agosto Mercurio entra in Bilancia: la moda, la giustizia, le testate giornalistiche saranno al centro della ribalta sociale e politica per scopi pubblicitari, mai altruistici.

Il 27 agosto il Sole quadra Marte, Venere quadra Urano, così vecchi rancori verranno alla ribalta, portando tensioni in cui anche le figure femminili sono coinvolte.

Il 27 agosto la Luna è Nuova in Vergine, promette un autunno caldo e abbondante; è una Luna di pace e di conforto, speriamo che chi deve ne tenga conto.

Il 28 agosto Venere è opposta a Saturno, dura pochissimo, ma se tutti riusciremo ad evitare atteggiamenti troppo severi o di rivalsa, dopo poche ore capiremo di aver fatto molto bene.

Ariete

Il rientro per voi sarà incentrato sulla carriera, raggiungerete degli obiettivi che credevate inarrivabili. Agosto è stato un mese pieno di doni e, per certi versi, indimenticabile, facendovi recupere tanto e alla grande. Potrete ottenere di più procedendo un passo alla volta, fidandovi delle amicizie valide e di esperti.

Per quelli più fortunati che continuano le vacanze, occhio alle nostalgie e ai sentimenti contrastanti, siate più realisti. Giove aiuta solo la prima decade e Venere vi porta a giocare su troppi fronti. Mantenete sempre alta l’attenzione sull’alimentazione e sul portafoglio, che, da sempre, sono i vostri punti deboli.

Toro

In questo scorcio d’estate, con i pianeti ancora favorevoli, potreste avere una notizia positiva sulla vostra carriera e, in generale, sulla quotidianità. L’amore è sempre più romantico e vi rende disponibili nei confronti delle persone a cui tenete.

Questa settimana sarà ancora piena di sorprese, alcune situazioni si trasformeranno, recupererete terreno. Occorre ritrovare anche nuovi interessi. Per molti single la persona conosciuta durante le vacanze ha la seria possibilità di diventare importante, se solo glielo permetterete.

Gemelli

Considerate ogni idea che volete come ottima, sia in amore che nel lavoro. Marte nel vostro segno vi carica di energia e di risorse inesauribili. Organizzazione e rinnovamento sono le due parole chiave che in quest’ultima settimana di agosto vi donano fortuna e denaro.

Un litigio con una persona a voi cara potrebbe farvi soffrire e farvi passare un periodo estremamente difficile: cercate di non essere intransigenti, ma pacifici. Evitate le infezioni e i traumi, leggete e riposatevi.

Cancro

Riflettete sulla quotidianità e originalità del periodo che state vivendo, potreste rimpiangere la stagione che si conclude, come è vostro costume. Cercate di essere più sinceri con gli altri sui vostri sentimenti.

La settimana potrebbe lasciare dentro di voi una sensazione di nostalgia al pensiero di dedicarla ad aggiustare e a sbarazzarvi delle cose che non servono più. Favorite le entrate, e le spese. Mi raccomando ai ristoranti gourmet, non strafate. In famiglia ci sarà un clima sereno.

Leone

Attenzione alla salute, riequilibrate i vostri ritmi, riappropriatevi delle vostre abitudini, mentre dovrete prendere in considerazione l’idea di spendere di meno. Anche questa settimana i pianeti vi aiuteranno: Marte non più ostile, ma amico per i prossimi mesi vi darà le risorse giuste.

In famiglia vi sentirete felici e soddisfatti, chi ha terminato le vacanze si immergerà nella carriera, reinventandosi, se necessario. A tutti gli amici del segno consiglio di farsi belli per il rientro in città; vi darà sicurezza e fiducia e vi aiuterà a rimettervi in sesto.

Vergine

Prima di ogni cosa, buon compleanno a voi della prima decade. Il Sole che brilla nel vostro segno vi darà uno slancio sul lavoro o nella vita sentimentale. Cercherete, con successo, di avere il controllo della situazione e nel lavoro ci sarà una bella aria.

Le energie delle precedenti settimane daranno a tutti voi voglia di fare e di mettervi in discussione. Marte in Gemelli vi rende combattivi e refrattari al compromesso. Raccomando a tutti di mantenere la mente lucida per gli impegni importanti da portare a termine.

Bilancia

La settimana inizia con un Marte in trigono che vi concederà ogni bene e ogni cosa e vi servirà per vivere alla grande questo periodo. Il lavoro e la vostra routine saranno al centro dei vostri desideri.

Vi rimetterete in sesto, grazie a Marte, e potrete riprendere ciò che avete dovuto interrompere, non rimandando più nulla. Mercurio nel vostro segno vi rende comunicativi: capitalizzate è il vostro momento, senza lo stress dei pianeti lenti contrari dello scorso inverno.

Scorpione

Marte non più opposto, anzi tendente al neutro, vi dà la possibilità di godervi le vacanze senza tensioni e battibecchi e senza dover affilare la lingua. Godetevi questa settimana all’insegna della pace. Prendetevi tempo, come una buona medicina dal passato.

Coloro che sono appena rientrati dalle ferie potranno vivere con la famiglia e gli amici momenti di intensa serenità. Gioite di tutto ciò che avete intorno, di quello che non è andato distrutto e che siete riusciti a salvare, grazie alla vostra forza interiore: tutto può solo migliorare.

Sagittario

Marte opposto vi renderà per molto tempo permalosi, insoddisfatti, tendenti al litigio: armatevi di santa pazienza e non date in escandescenza, tutto potrebbe diventare all’improvviso scivoloso, contribuire ad irrigidirvi e farvi ostinare a non cedere. Potrebbe essere facile perdere il controllo e polemizzare; occorrerà essere più indulgenti, ricordatelo.

Avete anche Mercurio in buon aspetto, Saturno e Giove sono dalla vostra, non vi manca l’aiuto per risolvere brillantemente le noie quotidiane. Discutere e non imporre: questo è il segreto.

Capricorno

L’ottimismo del Sole vi conferirà fiducia nel futuro. Sul lavoro dimostrerete di essere fra i migliori e sarete apprezzati. Agite, ma fate comunque tutto ciò che vi serve per essere sempre sulla cresta dell’onda. Settimana interessante e con del potenziale in più. Non vedete l’ora che finisca l’estate perché, più che riposare, vi siete stressati. Queste giornate porteranno fortuna, relax e passione.

Le coppie potranno progettare e fare passi in avanti. Tenetevi a debita distanza dai soggetti con pensieri retrogradi e pessimisti. Evitate di criticare il prossimo, astenetevi dal rilasciare commenti negativi sui social. Curate la vostra abitazione e il vostro corpo. Bevete acqua e muovetevi di più.

Acquario

Da molto tempo avete un peso addosso, delle responsabilità che ora, grazie a Marte in ottimo aspetto, potreste lasciar andare. Potrete tornare alla quotidianità in queste giornate di fine agosto senza nostalgia, magari pensate a quella persona che vi ha fatto innamorare. Riprendete a lavorare o a studiare senza quell’ansia che vi attanaglia da alcuni mesi.

Tanti i pianeti a voi favorevoli, approfittatene: le stelle diranno sì a tutto quello che chiederete. Anzi, una notizia, o una persona del passato si metterà in contatto con voi.

Pesci

Quest’estate vi ha donato gioia e serenità e ora non siete pronti al rientro. Ripartire con il lavoro sarà pesante. La prossima settimana sarete malinconici. Molti di voi travolti dall’amore, che vi ha tenuto compagnia nel corso di questa stagione, vorrebbero prolungarle le vacanze, ma non si può. Rigirerete il coltello nella nostalgia di ciò che stato.

Niente broncio, il futuro è lì. Lilith vi aiuta, donandovi occasioni insperate. Non piangetevi addosso e riprendete i contatti nuovi e vecchi: vi farà bene. Riorganizzatevi e preparatevi per le grosse novità riguardo al denaro e alla casa.