Oroscopo dal 20 al 26 marzo 2023

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari amici, prima di concentraci sulle previsione della settimana, analizziamo quelle del 23 marzo.

Plutone, ultimo pianeta conosciuto del nostro sistema solare, passa in Acquario, dove rimarrà per vent’anni, tranne che per alcuni mesi, quando ritornerà negli ultimi gradi del Capricorno. È il più lento dei nostri pianeti, per percorrere tutti i segni ci mette 248 anni. Scoperto nel 1930, ha un’ellittica tutta sua ed è il signore dell’ambiguo, del nascosto, nel senso che fa venire a galla le parti celate, i segreti, le passioni o i bisogni che siano, della trasformazione, di ciò che si decompone per divenire altro, una nuova vita.

È il pianeta dell’evoluzione e stazionerà in un segno evolutivo e amante della libertà e del decondizionamento per eccellenza, staremo a vedere cosa la società riuscirà a trarre di buono da questo passaggio. Plutone è il signore della trasformazione, di ciò che si decompone per divenire altro, una nuova vita.

Cosa porterà questo nuovo passaggio, analizziamo i vecchi passaggi:

– 1308 – 1328 anni in cui fu scritta la Divina Commedia;

– 1779 – 1789 anni in cui ci furono la Rivoluzione francese e l’indipendenza degli Stati Uniti d’America.

Cosa aspettarci nel 2023:

– qualche rivoluzione culturale che metta in discussione le basi del sapere;

– una lotta maggiore e più attenta per i diritti e l’uguaglianza;

– qualche cambiamento nell’interpretare i principi della religione

– nuovi Stati;

– la ricerca di un potere politico dominante.

Sicuramente dovremo congedarci da ciò che siamo stati, anche se Plutone è lento nelle sue manifestazioni, ha il compito di far scoprire, di far emergere, di portare alla luce ciò che è stato tenuto nascosto.

Plutone nel segno dell’Acquario rappresenta la ricerca della libertà, la difesa dei diritti umani, oserei dire dell’Utopia per antonomasia. Questo passaggio ci porterà una consapevolezza nuova, da cui non potremo esimerci.

Il mondo, quello social o quello personale, nei prossimi 20 anni imparerà a far trapelare i lati oscuri che ancora coesistono con la nuova era, proprio quella dell’Acquario.

Veniamo ora alle previsioni della settimana che va dal 20 al 26 marzo 2023.

Ogni elemento, fuoco, terra, aria, acqua, è percorso da aspetti positivi:

– la luna il 21 marzo forma la Luna nuova in Bilancia, per arrivare in Gemelli domenica;

– il passaggio di Plutone favorisce i segni d’aria;

– il sole il 20 marzo passa in Ariete, insieme a Mercurio e a Giove;

– Venere in Toro favorisce i segni di terra;

– il 25 Marte passa in Cancro, in buon aspetto a Saturno, favorendo i segni d’acqua.

Per una valutazione veloce e non superficiale, il mondo, l’universo, il singolo hanno la possibilità, in sette giorni, come poche volte negli ultimi cento anni, di una crescita e di una consapevolezza interiore e pragmatica.

Ariete

Cari Ariete, il Sole sempre amico in questo periodo, vi dona coraggio ed entusiasmo, il passaggio di Marte vi invita a non strafare, evitando di essere troppo autoritari. Mettete da parte i litigi e godetevi il bel momento. Giove e Mercurio congiunti nel vostro segno donano fascino ed un pizzico di fortuna; giocate, che dirvi, che la dea bendata sia con voi.

Il momento denso di novità, in ogni campo, è pieno di soddisfazioni personali, da prendere al volo. Non siate superficiali nel trattare gli altri, inseguendo tutto e tutti. Stavolta il consiglio è oculatezza. Poiché a maggio certe occasioni non si presenteranno più, datevi da fare. Piccoli contrattempi, giovedì e venerdì.

Toro

Cari Toro, Plutone, dal 23 marzo in poi, potrebbe seminare dubbi ed insofferenza per piccole noie, Marte in sestile dal 25 vi rende più decisi nelle posizioni, pronti a definire certe questioni che si protraggono da molto tempo. L’amore ispirato dalla presenza di Venere nel segno vi inclina alla soddisfazione dei sensi e vi fa arrendere ai piaceri della tavola, attenzione.

Il lavoro questa settimana sarà fortunato, entrerete in un nuovo progetto fatto di idee molto belle ed interessanti, a lunga gittata. Se lavorate nel commercio o nella moda, guardatevi intorno, non polemizzate, siate elastici, desiderosi e positivi nel concludere contratti.

Gemelli

Cari Gemelli, Plutone è in trigono dal 23 marzo, i nati nei primi giorni del segno sapranno da subito intuire verità da tempo nascoste. Considerate le cose che finalmente verranno a galla, non evitatele, gestitele. La settimana vede la fortuna dalla vostra nel lavoro, grazie anche a Mercurio che, nel fine settimana, sarà favorevole in campo professionale. I

l passaggio del Sole in Ariete vi rende un po’ autoritari e poco propensi alla cordialità, limitate le insofferenze con subalterni o colleghi, cosa che inasprirebbe i rapporti. Domenica è una giornata dolce, lasciatevi coccolare dall’amato bene e da chi vi sta intorno, in questa settimana la famiglia d’origine e/o di convivenza sarà il vostro nido.

Cancro

Cari Cancro, dal 21 marzo avete Sole, Luna e Mercurio in aspetto negativo. Nel fine settima Marte diventa positivo, ed è sostenuto da un Saturno altrettanto positivo, così le questioni di lavoro, sono turbolente, dovrete magari accettare dei compromessi. L’amore è ‘litigarello’ e richiede più attenzione, Venere potrebbe far nascere litigi e incomprensioni; Mercurio, però, vi fa essere lucidi ma polemici.

Non dobbiamo dimenticare Saturno positivo dal segno dei Pesci, che vi fa intuire, senza drammi, quella parte della vostra vita che va riesaminata senza pietà. Giovedì e venerdì sarete tentati di fuggire in un luogo riservato esclusivamente a voi stessi.

Leone

Cari Leone, da lunedì 20 marzo con tanti pianeti in Ariete, sarete capaci di fare e di organizzare, date il via a progetti e idee, non dimenticate nulla. Il 23 Plutone semina qualche dubbio. Ai nati nei primissimi giorni del segno possono arrivare notizie strane, spiegazioni a vecchie coese a cui magari pensate con dolore.

Il lavoro rimane il campo più fortunato, grazie a Mercurio e a Giove, tra il 24 e il 26 possono arrivare delle occasioni che bisogna coglierle al volo. In questa settimana ponderate con estrema oculatezza le occasioni in arrivo e, al contempo, riservate una marcia in più ai progetti già avviati. Per i nati a metà segno, una persona potrebbe ritornare dal passato, vagliate prima di accordare fiducia.

Vergine

Cari Vergine, questa settimana dovete solo gioire dal 25 marzo, Marte non è più in quadratura, si spengono quelle tensioni e quelle frizioni che, da sette mesi, vi affliggono sul posto di lavoro. Ricorrete ad una grande razionalità per risolvere le asperità che ancora esistono tra colleghi e spesso dovute alla vostra proverbiale pignoleria.

Venere positiva vi permette di ritrovare il dialogo e ricominciare dove avevate interrotto le comunicazioni da agosto 2022. Anche Mercurio smette di essere opposto al segno e vi permetterà di ragionare in positivo, indicandovi come comportarvi con gli altri, come reagire ai contrattempi, come essere empatici e poco dispotici.

Bilancia

Cari Bilancia, Mercurio opposto vi rende polemici e propensi a parlare per ore, per ogni cosa, ma qui viene il bello, grazie a Plutone, questa settimana ritroverete la tranquillità interna e la vostra lucidità, compresa la fiducia in voi stessi. Marte, in quadratura dal 25, potrebbe complicare un rapporto già lesionato ai nati nella prima decade del segno.

Tutto bene per le coppie stabili, mentre chi è solo in settimana avrà buone possibilità di trovare e conoscere persone. Bei momenti per tutti. Possibile anche dobbiate fare da arbitro ed agire con diplomazia, non attuate quelle belle soluzioni altamente inutili, che spesso amate trovare, schierarvi.

Scorpione

Cari Scorpione, qualche incontro speciale e inatteso per gli scorpioncini stranamente ancora soli. Il 21 marzo nuove energie faranno vibrare passioni ed entusiasmi, poi Marte dal 25 vi regala tranquillità ed entusiasmo. Nella settimana prossima, stampatevi un grande sorriso sul viso, evitate i litigi, anche se li amate, e Mercurio vi ricompenserà lunedì e martedì.

Venere opposta ai nati nella prima decade, preannuncia incomprensioni con un personaggio femminile. Evitiamo le tensioni in famiglia, le contrapposizioni superflue, i litigi potrebbero andare oltre il limite che non volete superare. Marte e Saturno vi doneranno l’energia per essere forti e agguerriti e il sostegno dei vostri progetti.

Sagittario

Cari Sagittario, dal 21 marzo metà dello Zodiaco è impegnato con presenze a voi positive, sarete infiammati da forti passioni, grazie anche a Marte che, dal 25, non sarà più opposto. Finalmente l’amore è solido e lineare; numerose novità vi aspettano nei prossimi giorni.

La fortuna e il denaro saranno le prime cose che vedrete arrivare. Giove e Mercurio vi regaleranno nuove occasioni; mercoledì e giovedì avrete notizie in arrivo. Anche la Luna non vi ostacolerà più, regalandovi delle belle opportunità, sul lavoro. Saturno nei Pesci, tuttavia, vi invita ad usare razionalità e rigore, cosa che non amate fare, non vi fate prendere dall’euforia.

Capricorno

Cari Capricorno, dal 21 marzo con il Sole in Ariete, inizia un periodo un po’ bizzarro; per ora dovrete decidere quali sono le più cose importanti. Alcuni pianeti in Ariete. Marte nel segno a voi opposto, dal 25, diventa negativo, sarete meno gentili, userete una grinta che dovete imparare a indirizzare nel modo giusto.

L’amore con Venere positiva vi aiuterà a mitigare queste spinte centrifughe. Lunedì e martedì nella vostra vita sentimentale regnerà la serenità. Mercurio negativo, attiverà qualche ostacolo e, volenti o nolenti, dovrete impegnare i soldi necessari per la realizzazione di un progetto a cui state pensando, sebbene lo scontro con la realtà diverrà inevitabile per qualcuno.

Acquario

Cari Acquario, dal 20 marzo non fatevi coinvolgere in situazioni e da persone che puzzano di inganno e di ambiguità lontano un miglio. Vi chiarirete le idee con la Luna Nuova del 21, grazie alla quale sarete particolarmente intuitivi. Plutone porterà cose nuove e molte domande al vostro segno, ma sarete più capaci di aspettare e di ascoltare.

Il lavoro va benissimo con colleghi e superiori e Venere favorevole rafforza le passioni. Rivedrete anche alcuni vecchi compagni, magari di scuola o parenti che vivono lontani, a cui volete bene, ma che non incontravate da parecchio tempo. Mercoledì vi regala una parentesi romantica con il partner.

Pesci

Cari Pesci, il 21 marzo deciderete di agire su qualcosa a cui meditavate da tempo. Dal 25 Marte in trigono smuove una situazione e vi dona il coraggio necessario per decidere da che parte stare. Saturno, sempre positivo, vi farà essere più audaci di quanto si possa pensare, avrete, insomma, una settimana grintosa, dominata dalla fisicità.

Attenzione ai rapporti con i colleghi, niente battibecchi, così potrete godervi giornate fortunate sul lavoro e, grazie a Mercurio, potrete ottimizzare alcuni progetti che vi porteranno verso un maggior equilibrio economico. Plutone in Acquario vi regalerà entrate imprevedibili e veramente durature.