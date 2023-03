Una grande Cesport espugna Salerno

Vittoria partenopea per 9 – 6 contro lo Sporting Club Salerno

Grande prova di maturità per la Cesport Italia, che, dopo una battaglia

durata quattro tempo, ha la meglio per 9 – 6 contro lo Sporting Club

Salerno nella piscina Vitale: dopo tre tempi di grande equilibrio,

nell’ultima frazione i partenopei riescono a regolare la formazione

salernitana restando ai piani alti della classifica.

Grande equilibrio nei primi sette minuti, è Alessandro Esposito a

sbloccare il match con l’uomo in più, reazione immediata del Salerno,

poi Bouchè riporta avanti i suoi, il Salerno risponde prontamente

portandosi addirittura in vantaggio prima del pareggio ancora di

Alessandro Esposito con l’uomo in più per il 3 – 3 dopo i primi sette

minuti.

Non cambia il copione nel secondo quarto, la Cesport passa in vantaggio

per due volte con Bouchè e Perrotta grazie ad una superiorità da lui

stesso guadagnata, ma il Salerno pareggia i conti entrambe le volte; 5 – 5

a metà gara.

A parti invertite la Cesport si porta per la prima volta sul più due

con Soprano e Dario Esposito, accorcia il Salerno in superiorità

numerica per il 6 – 7 a sette minuti dal termine delle ostilità.

I partenopei nell’ultima frazione salgono di rendimento in difesa,

Alessandro Esposito e Perrotta con una grande giocata chiudono la

pratica per il 9 – 6 finale.

Con i senatori tenuti a bada dai giocatori salernitani, oggi a distinguersi sono i prodotti del vivaio gialloblù, con uno strepitoso Orbinato tra i pali, e la ferocia in attacco di Bouchè, Perrotta ed Alessandro Esposito.

Bravi tutti, ora testa al Bari.

SC Salerno – Cesport 6 – 9

(3 – 3; 2 – 2; 1 – 2; 0 – 2)

SC Salerno: De Simone, Iannicelli, Staglioli, Strianese 3, Lamanna, Liguori 3, Pierno D., Murolo, Rampolla, Autuori, Pierno G., De Feo.

All. Sparano

Cesport: Torti, Di Maro, Pasquariello, Perrotta 2, Bouchè 2, Soprano 1,

Corcione C., Esposito D. 1, Corcione R., Esposito A. 3, Grazioso, Femiano, Orbinato.

All. Gagliotta.

Arbitri: Barletta