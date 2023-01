Oroscopo dal 2 all’8 gennaio 2023

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari amici, eccoci alle previsioni da lunedì 2 a domenica 8 gennaio 2023. Il nuovo anno è iniziato da poco, anche se al momento le posizioni dei pianeti non hanno subito grandi cambiamenti.

La Luna nel Toro incontra Urano e il Nodo Nord per entrare nel Leone a fine settimana. Venere il 3 gennaio entra in Acquario: l’amore e le relazioni si fanno più libere ed emancipate, prive di complessi.

Lilith l’8 gennaio entra in Leone, dove rimarrà per molti mesi, fin oltre l’estate, e darà ai segni di fuoco l’energia interiore di imporsi senza umiliare, ai Gemelli e alla Bilancia, amori passionali e il dono della sincerità sui desideri reconditi.

Gli altri pianeti lenti rimangono fermi nei loro gradi. L’anno appena entrato è caratterizzato da un cielo con forti valori Terra; agiremo tutti pro e per l’ambizione, seguendo l’interesse privato e il materialismo.

Ora concentriamoci sulle previsioni della prossima settimana, segno per segno.

Ariete

Cari Ariete, il nuovo anno per voi inizia con la fortunata presenza di Giove, che vi proteggerà fino a maggio, regalandovi mille e una opportunità. Avrete la possibilità di sentirvi a casa vostra anche in zona straniera.

Nel lavoro tutto è ok, potrete cominciare contemporaneamente più progetti, non spaventatevi. Sia l’inizio che la fine della settimana risulteranno gradevoli, sarete gratificati con tanti inviti. Per la salute possono comparire alcune piccole infiammazioni; attenzione al cibo spazzatura.

Toro

Cari Toro, la settimana vi vede impegnati, soprattutto con la voglia di ottimizzare le entrate, cercando dei modi proficui per incrementare il portafoglio.

Inoltre, servirà organizzarsi per i propri progetti e attendere l’uscita della quadratura di Saturno, quando scompariranno anche i problemi di salute.

I single faranno delle lunghe chiacchierate con un amico. Sul lavoro completate tutto nei primi giorni della settimana, i successivi sono più pesanti.

Gemelli

Cari Gemelli, in questi giorni vi sentirete ancora affaticati dal 2022. Le grandi novità e le occasioni di crescita, che bollono in pentola per voi, vi invitano a stilare la lista dei desideri per il nuovo anno.

Nel fine settimana il vostro umore potrebbe diventare astioso e, pieni di malcontenti, potreste esplodere da un momento all’altro. Da giovedì provate con garbo a dire ciò che non va. Nel lavoro alcuni imprevisti vi porteranno fortuna. Nulla è perfetto e il malumore è da combattere.

Cancro

Cari Cancro, siete stressati, risentite del mancato riposo. Troppo indaffarati con gli altri vi siete dimenticati di godervi le feste e ora siete di cattivo umore. Bisogna, allora, approfittare di questi ultimi giorni di relax per ricaricarsi. Eliminare lo stress significa bandire ogni esagerazione, anche quelle amorose.

Sentirete una forte attrazione fisica per una persona, prendetevela comoda, non avete bisogno di altro peso. Nel campo lavorativo ci potrà essere una giornata super sotto tutti i punti di vista.

Leone

Cari Leone, in ottima forma, energici, non vedete l’ora di vivere il futuro che, detto tra noi, è già qui. Arriveranno novità e notizie che aspettavate già da tempo e che invece ora si sbloccheranno. Le coppie traballanti subiranno una revisione, che andrà a scovare ogni piccola ruggine o attrito vecchio e nuovo.

Se siete ancora indecisi, la domenica con una Lilith opposta a Saturno, datevi ammalato, anche se la salute è buona. Ottime le entrate: è il momento di riscuotere i crediti.

Vergine

Cari Vergine, la settimana vi vedrà sereni, compiaciuti dei momenti passati in famiglia, e anche soddisfatti delle ore di svago passate con gli amici di sempre. Atteggiamenti più pratici, meno suadenti sul lavoro, che vi richiama al vero impegno.

Le coppie in difficoltà siano pazienti, meno propense alla critica. Cercate di trascorrete la settimana insieme ai figli e ai genitori anziani. La malinconia è dietro l’angolo, non diamole modo di prenderci alle spalle. La salute è buona. Attenzione a cibo, non cedete al comfort food.

Bilancia

Cari Bilancia, non dovete avere paura di nulla, neanche di mettere alla prova la fiducia in voi stessi. Siate certi di superare le difficoltà, questo è il senso dell’anno che inizia. Finanze sottotono. Chi lavora in proprio avrà dei guadagni imprevisti, gli altri progetteranno proficuamente.

La coppia ha tutto per andare d’accordo, mentre i single sono soddisfatti della loro condizione e, in attesa di trovare l’anima gemella, si godono la libertà.

Scorpione

Cari Scorpione, non vi distraete dal vostro obiettivo: una serenità che non avete mai dato per scontato. I primi giorni della settimana sono i migliori per voi, siate capaci di trarne il massimo. I cuori solitari possono incontrare una nuova preda da conquistare.

Le relazioni sia familiari che amicali sono la vostra prova regina. La creatività gioca un ruolo basilare nella vostra vita. Dedicatevi ad altro, visto che i guadagni sono soddisfacenti. Non esagerate con l’alcool, anzi non esagerate per niente.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove tornato in Ariete vi fa partire con il piede giusto, pensate ad una lunga lista di progetti per il 2023 e che siano ambiziosi, mi raccomando. Da mercoledì avrete buone chance sul lavoro e risolverete brillantemente vari imprevisti.

I single sembreranno protettivi con la nuova fiamma. Le coppie sentiranno il bisogno di isolarsi e restare sole per progettare un futuro comune. La salute è protetta, se non cercherete di strafare, facendo dimostrazioni che nessuno vi chiede.

Capricorno

Cari Capricorno, vi siete goduti i doni che vi sono piovuti addosso per il vostro compleanno. Non vi potete lamentare della vita sentimentale, avrete altre occasioni per scoprire le gioie dell’amore. Potreste rendervi conto che, grazie ad alcuni impegni professionali, da venerdì sarete molto felici.

La salute è buona. Può comparire un po’ di melanconia, con le feste che passano e quell’atmosfera che amate tanto, anche se fate finta di no. Concentratevi sulla prima metà della settimana, che è poi la migliore.

Acquario

Cari Acquario, la prima settimana di gennaio vi vede beneficiare dell’aiuto di Giove in Ariete, che vi manderà tanta fortuna, facendovi superare dubbi e difficoltà. Dalla seconda metà della settimana, grazie all’entrata di Venere nel vostro segno, modificherete il vostro atteggiamento in famiglia e sarete più concilianti, favorendo il quieto vivere casalingo.

Domenica, inoltre, l’entrata di Lilith nel Leone potrebbe illuminare ciò che non vi va giù e darvi la serenità per dirlo.

Pesci

Cari Pesci, è vero, non godete più dell’appoggio di Giove, ma Nettuno è ancora con voi e vi rende molto perspicaci ed intuitivi, amplificando le vostre capacità percettive e facendovi selezionare gli impegni e le persone che meritano davvero il vostro tempo e la vostra energia.

Evitate comunque di trovarvi in qualche disputa familiare, in cui, da pacieri o da arbitro, finireste per avere solo la peggio. Per chi ancora cerca l’amore è arrivato il momento: scegliete e dichiarate i vostri sentimenti. Sul lavoro è ora di rimboccarsi le maniche, nulla vi sarà dato, che non avrete faticosamente conquistato.