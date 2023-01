Com’è il tuo Maestro?

Ci sono allievi, o studenti, che saprebbero ben definire i propri insegnanti e altri, invece, che non saprebbero che cosa dire, proprio come capitò ad un discepolo di Confucio.

Il Maestro cinese si trovava in terra straniera ed un suo adepto venne avvicinato allo scopo di riceverne informazioni poiché, in quel luogo, era poco conosciuto.

Il discepolo non seppe cosa rispondere perciò, successivamente, domandò a Confucio che cosa mai avrebbe potuto raccontare nel caso glielo chiedessero di nuovo.

Il Maestro gli riferì che avrebbe dovuto rispondere in questo modo:

Il mio Maestro è una persona che per il piacere di apprendere dimentica di mangiare e, per la soddisfazione di comprendere ciò che di volta in volta studia, dimentica ogni afflizione; in tal modo non si accorge nemmeno dell’arrivo della vecchiaia.

Per Confucio lo studio era motivo di gioia e un dovere, a qualunque età, tanto che il suo incipit negli ‘Analecta’ così recita:

Studiare e mettere in pratica ciò che si impara non è già forse questo, motivo di letizia?

Ad un discepolo di nome Zilu domandò:

Nel sentirsi rispondere negativamente, il Maestro, dopo averlo fatto sedere comodamente, pazientemente spiegò:

L’amore del senso dell’umanità, in assenza dell’amore per lo studio degenera in insipienza, nell’ottusità di spirito. L’amore per la sincerità, in assenza dell’amore per lo studio, degenera e conduce all’autolesionismo.

L’amore della schiettezza, senza l’amore per lo studio, favorisce l’intolleranza. L’amore per il coraggio, senza l’amore per lo studio, decade nell’insubordinazione. L’amore verso la fermezza, la rigidità, senza l’amore per lo studio, sfocia nell’intransigenza.