Oroscopo dal 16 al 22 gennaio 2023

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari tutti, eccoci alle previsioni della prossima settimana da lunedì 16 a domenica 22 gennaio 2023. Il Sole sabato 21 passa in Acquario, dove brilla anche Venere, in aspetto positivo a Marte nei Gemelli; è un momento felice per le questioni di cuore dei segni di aria.

Mercurio spinge a traguardi professionali e finanziari i segni di terra. La Luna passa dai gradi dello Scorpione a quelli dell’Acquario, mentre Urano, assieme al Nodo Nord, è fisso nel segno del Toro. Marte è diventato diretto in Gemelli, Nettuno è stabile in Pesci e Giove staziona nei primi gradi dell’Ariete.

Ariete

Cari Ariete, vi sentite sicuri e pieni di iniziative, le stelle vi donano fascino e intraprendenza. Chi cerca una storia o vive una tenera amicizia, la vedrà trasformarsi presto in amore vero. Bei momenti sul lavoro, con grandi soddisfazioni.

Nel fine settimana delle sorprese piacevoli per tutti. Qualche difficoltà potrà arrivare da qualche errore di giudizio o di distrazione, una @ mandata alla persona sbagliata, una spesa imprevista, una multa. Nulla di più.

Toro

Cari Toro, siete in ottima forma per tutta la settimana e molto concentrati sul lavoro, qualche noia può venire da leggeri malesseri stagionali. Per i single amore al top. Con ogni probabilità, per tutti i sette giorni della settimana dovrete fare i conti con alcune incomprensioni, compromessi o qualche scenata di gelosia dell’amato bene. Momenti imbarazzanti che vi lasceranno sbigottiti; non reagite e riporterete l’armonia nella vostra coppia.

Gemelli

Cari Gemelli, sarete creativi, curiosi e impegnati in infinite avventure a cui darete anima e corpo. Marte e Venere vi rendono seduttori scanzonati e venditori di sogni. Poco importa la realtà per voi, vi interessa solo la vostra magia.

Nel lavoro per la prima decade c’è un nuovo progetto. Mercoledì, giovedì e domenica saranno giornate felici, una ventata di freschezza entrerà nel ménage amoroso. Tutti i pianeti sono in buon aspetto, non vi perdete in chiacchiere, consolidate posizioni e affari, non aspettate quando il pianeta rosso vi lascerà.

Cancro

Cari Cancro, affaticati certo, ma non scoraggiatevi subito. Per quest’anno concedetevi qualche momento di calma, nonostante le giornate sempre troppo frenetiche. Quello che non va non lo continuate e se un ex o un amico, tornasse non lo cercate nei luoghi meno opportuni.

Da sabato e per l’intera domenica, tutto si fa più chiaro e sarete più sereni nei giudizi. Il segno d’Acqua avrà buone chance di ridestarsi e capire che ci sarà bisogno di aprirsi al nuovo con maggiore speranza e gratitudine.

Leone

Cari Leone, sia il lavoro che gli aspetti sociali vi attraggono e sono al centro del vostro interesse; progettate, ideate, il vostro pensiero è vincente e state sicuri che verrà premiato. La difficoltà maggiore è dovuta allo stress per i troppi impegni presi, visto che lo fate sino allo stremo e con buoni risultati.

Ricordate, però, che da sabato il Sole vi si oppone. Attenzione ai mali stagionali, che di questo periodo non mancano mai, e a qualche parola di troppo. Nell’irruenza del vostro carattere, spesso si annida lo sbaglio.

Vergine

Cari Vergine, siete sempre più propositivi e più apprezzati dall’ambiente che vi sta intorno. Quello professionale vi darà qualche soddisfazione e vi farà sentire indispensabili. Sentite il bisogno di fare scelte importanti. Il 18 gennaio. alcuni intoppi burocratici o delle promesse professionali vi raggiungeranno, colorando di rosa la settimana, come desideravate da tempo. Ricordatevi, Mercurio vi inasprisce il carattere e l’uso della parola; non fate i sapientini, moderate toni e voci, starete meglio con voi stessi e con chi vi vuole bene.

Bilancia

Cari Bilancia, la prossima settimana Marte e Venere, i pianeti dell’amore e della passione, vi vogliono regalare attimi romantici con la vostra metà o con qualcuno di speciale. Le stelle vi faranno fare un incontro fortunato, una conoscenza da approfondire. Sabato, con l’entrata del Sole nell’Acquario, avrete un aiuto insperato per la professionalità o per investimenti che ultimamente vi avevano delusi. In realtà, non dovete avere più paura di qualsiasi scarso risultato.

Scorpione

Cari Scorpione, nell’oroscopo della prossima settimana la vendetta sarà il vostro primo pensiero, volete rivincite a lungo attese. Avete aspettato a lungo, ma ora potete gioire. Molto difficile parlare di sentimenti in questo panorama. Nel lavoro, a breve, ci saranno molte novità o nuove offerte. Per voi della seconda decade qualche problema di comunicazione potrebbe farvi mettere la pazienza a dura prova. Benissimo l’amore; affidatevi, il momento è quello giusto.

Sagittario

Cari Sagittario, Marte opposto vi fa stare con i nervi belli tesi; per fortuna Venere dall’Acquario vi regala un sentimento tenero e romantico, non lo sottovalutate. Per chi cerca lavoro, ci sarà una chiamata. Giornate molto positive sono mercoledì, giovedì e domenica, quando sarà più facile pacificare tensioni e, nello stesso tempo, portare una ventata di freschezza nel quotidiano. Diversamente, la giornata di venerdì 20 vi potrebbe coinvolgere in una diatriba con un socio o un collega, lasciate perdere e salvaguardate la pace lavorativa.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana vi vede assertivi e trascinatori, grazie a ciò avrete un bel recupero. Lo sappiamo che il vostro motto è: ‘Più facile a dirsi che a farsi’. Invece, giovedì vi sentirete così in forma da passare dalle idee alle azioni concrete. Risoluti di animo, affronterete anche gli alti e bassi di questa settimana, con lo spirito guerriero che vi contraddistingue, raggiungendo ugualmente i vostri obiettivi. Servirà solo un po’ di pazienza in più.

Acquario

Cari Acquario, finalmente è arrivata la stagione del vostro compleanno, fate festa, mi raccomando. Evitate ogni possibile discussione, litigio, conflittualità. Sarà anche il caso di usare prudenza tra innamorati, nelle giornate del 16 e 17 gennaio, quando sarete meno propensi a tacere o a far finta di nulla. Da mercoledì sera, invece, sarete più lucidi, più reattivi, così che potrete vivere il fine settimana, come piace a voi, liberi con il vento nei capelli, al fianco di una persona discreta, per concentrare tutte le energie in maniera più proficua.

Pesci

Cari Pesci, l’opposizione di Marte vi provoca enormi fastidi, concentratevi sulle cose belle che vi circondano e potrete contare sull’affetto, il conforto e il sostegno di chi vi vuol bene, ma anche su delle idee nuove da sviluppare.

Non c’è altro modo per dirvelo, dovrete rivedere alcune relazioni che hanno fatto il loro tempo e sostituirle con nuovi legami. Ottime giornate, anche per l’amore, sono quelle di lunedì e martedì, mentre il 18 e 19 gennaio il segno d’Acqua farebbe meglio a fare attenzione alle parole dette senza pensare, rovinereste un bel rapporto.