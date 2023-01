Tu che Maestro hai?

Un breve viaggio tra Guru e Influencer

Ci sono insegnanti, istruttori e Maestri di Vita, e io non sono il tipo che si lega ad un solo insegnamento.

Quando mi chiedono a quale religione appartenga rispondo a tutte e a nessuna, con la consapevolezza che da tutte ho qualcosa da imparare.

Inoltre, non è affatto scontato che per quanto riguarda il percorso spirituale sia necessario avere un “guru” che derivi dal mondo religioso.

Accolgo più che volentieri saggezze anche dai filosofi atei o agnostici, ma non solo, poiché miei Maestri lo possono essere pure le persone che incontro per strada.

Pensare di poter apprendere da un unico “guru” e solo e per sempre da quello, credo sia molto riduttivo e che con ciò si corra il rischio di diventare fanatici.

Io ho Maestri momentanei, non sono necessariamente d’accordo con tutto quello che dicono e non li ho per l’eternità, giacché lungo il cammino posso anche rivedere le mie posizioni, se non le trovo più confacenti al mio spirito.

Non mi lego a nessuno anche se la mia mente è disponibile all’ascolto di tutti.

Naturalmente faccio anch’io le mie selezioni.

Dopo tanti anni di ricerca interiore capisco velocemente chi possa fare al caso mio oppure no. Siamo nell’era degli ‘influencer’ e questi ultimi li fiuto ormai a naso e, se li incontro, volto pagina in fretta.

Ogni tanto qualcuno mi dice: “Vai su YouTube ad ascoltare il filosofo tal dei tali” e io accetto volentieri l’invito, solo che poi, in qualche caso, dopo pochi minuti sbadiglio, così come certamente molti sbadiglieranno altrettanto nell’ascoltare me.

Ognuno sceglie la pietanza che più predilige e a me non è mai piaciuto mangiare forzatamente un piatto che non rientri tra le mie preferenze, e tra i menu dei social, è risaputo, non è che ci siano sempre piatti prelibati.

Fatta eccezione per i saggi di una certa levatura, quelli che veramente ti danno da pensare e mettono positivamente a soqquadro la tua mente, mi basta un toast, un po’ di vino rosso e qualche sconosciuto incontrato lungo la via, per sentirmi sufficientemente, e talune volte grandemente, appagato.

