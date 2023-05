Oroscopo dal 15 al 21 maggio 2023

E uscimmo a rimirar il Sole, la Luna e le stelle

Cari amici, eccoci alle previsioni della settimana che va dal 15 al 21 maggio 2023.

Il segno del Toro è il grande protagonista del nuovo panorama astrologico, con l’arrivo di Giove che, da martedì 16 maggio, si configura nel cielo per un anno e avrà conseguenze per tutti i segni zodiacali.

Giove è il pianeta dell’espansione materiale e spirituale, influenza le energie positive e goderecce dell’umanità. Non è solo questo da annoverare tra le novità; infatti, venerdì 19 si forma la Luna Nuova in Toro, congiunta a Giove, sabato 20 Marte entra in Leone, domenica 21 il Sole fa il suo passaggio annuale nel segno dei Gemelli. Il primo e l’ultimo sono aspetti molto positivi per la società e il mondo.

Ariete

Cari Ariete, la settimana inizia tranquilla, per poi animarsi alla fine. Marte entra in un segno a voi amico e vi porta tante idee e nuove opportunità. Da domenica 21 maggio anche il Sole vi è amico, per cui vi dico: buttatevi, ascoltate il vostro istinto, sappiate che dovete tenere duro. Le coppie stabili e i rapporti familiari sono protetti, con la possibilità di recuperare, anzi, di trovare nuovi slanci affettivi.

Toro

Cari Toro, il cielo vi è favorevole, forti del vostro fascino prorompente, carisma e serenità, il 16 maggio inizia il vostro anno magico. E il momento di chiedere cosa desiderate, di mettere in opera le iniziative che avevate programmato e che aspettavate.

Abbandonatevi all’amore e aspettatevi qualcosa che non avevate previsto ma che vi riaprirà il cuore. È il periodo propizio per pensare alla convivenza, a un figlio, al matrimonio.

Gemelli

Cari Gemelli, giovedì 20 maggio il Sole entra nel vostro segno con tantissime novità, sul lavoro e qualche cambiamento. Da martedì 16 fino a giovedì 18 maggio sia Marte che Giove insieme alla Luna possono offrire un’opportunità lavorativa e grandi soddisfazioni anche per chi ancora studia.

Le coppie devono temere esplosioni inutili di gelosia, che può essere fonte di litigio, a meno che qualcuno non voglia liberarsi del partner. Attenzione al denaro, che come entra può facilmente uscire senza che ve ne rendiate conto.

Cancro

Cari Cancro, Marte lascia il vostro segno e il vostro cielo si libera, donando voglia di autonomia e libertà. Dopo le sollecitazioni di Marte di questo mese, vi sentirete di nuovo voi stessi, sensibili, amabili, ritornerete i sognatori di sempre.

Lunedì 15 e martedì 16 maggio sono giornate impegnative, potreste dover prendere decisioni drastiche. Per fortuna Venere nel vostro segno vi regala momenti fortunati e amicizie di lunga data pronti a darvi una mano o un consiglio al momento giusto.

Leone

Cari Leone, da venerdì 19 maggio sarete splendidi con Marte nel segno, impegnati a costruire il vostro futuro. Tutto bene, quindi, solo un consiglio: rispettate le regole, leggete ogni clausola, pagate le multe e tasse ed evitate un diverbio che sarebbe meglio non iniziare.

Preparatevi perché vi si chiederà di fare scelte e decidere ciò che vi sta più a cuore. La quadratura di Mercurio, Sole e Giove significa spese per la casa e la famiglia, o un litigio con i figli. Pazienza.

Vergine

Cari Vergine, Giove amico nel sego del Toro vi dona denaro, profitto e tante belle occasioni, che voi, parsimoniosi come siete, saprete sfruttare. Con la testa presa da mille cose darete molta più importanza alle amicizie che alle storie d’amore, ma dal 16 maggio avrete la lucidità necessaria per capire se è il momento giusto per assecondare il cuore e, quindi, i nati nei primi dieci giorni del segno potrebbe iniziare una relazione coinvolgente.

Bilancia

Cari Bilancia, finalmente Marte non è più ostile, anzi da venerdì 19 è in ottima posizione per i nati nei primi dieci giorni del segno. Potrete essere di nuovo voi stessi, amanti dell’equilibrio e della pace e sentirete da subito che siete in una fase di cambiamento.

Sfoderate le vostre migliori qualità diplomatiche nel lavoro di squadra, dimostrando intelligenza ed empatia. In settimana potranno presentarsi delle occasioni professionali molto gradite

Scorpione

Cari Scorpione, anche se non lo avete cercato, grazie a Venere il vostro interesse è tutto per l’amore, non quello oscuro e profondo a cui siete abituati, ma quello romantico, dolce e sensibile.

A seconda dell’età è possibile qualche incomprensione con la famiglia, magari i figli sono poco disposti a dialogare e questo può portare nervosismo. Il lavoro langue, per colpa dei collaboratori, e i ritardi vi infastidiscono. Saturno vi regala un intuito formidabile nel prendere una decisione.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana è proficua e tra i segni di fuoco siete quelli messi meglio. Tutto funziona, tante le cose da fare e portare a termine che il problema, dovuto al Sole opposto in Gemelli, potrebbe venire da una perdita di energia.

Ritroverete fiducia in voi stessi, nel futuro e negli altri. Anche alcune situazioni si sbloccheranno per chi lo cerca anche l’amore. Le coppie stabili devono evitare le tensioni e cercare di trovare un terreno comune di confronto e di dialogo.

Capricorno

Cari Capricorno, Mercurio ottimo per le finanze e Giove da martedì 16 maggio vi donano tante opportunità, tanto denaro, riconoscimento per il lavoro fatto, ma anche importanti decisioni da prendere.

Anche voi sempre così controllati diventerete amabili, espansivi ed esposti al colpo di fulmine. Sentimenti intensi per le coppie stabili e tenere amicizie per i più solitari. Nuove soluzioni da mettere in campo per tutti dal 19 maggio.

Acquario

Cari Acquario, da giovedì 18 maggio Giove diventa ostile e tutto diventa più pesante, da cercare e approfondire. A molti di voi accadrà che una vecchia storia torni per farvi sapere la verità che vi era stata negata; lasciate andare, il passato non è per voi che siete guardiani del futuro.

Alcuni recenti incontri con persone nuove vi regaleranno momenti felici. Un consiglio che vale oro è quello di essere prudenti, datevi il tempo di trovare il giusto equilibrio e farete le scelte migliori.

Pesci

Cari Pesci, dovete rielaborare le vostre esperienze, sfruttare gli aspetti buoni e non farvi sopraffare dall’inquietudine. Venere positiva vi dona tanto romanticismo, amore e desideri a volte inconfessabili. Le coppie consolidate realizzeranno tutti i loro obiettivi importanti.

Anche per il lavoro è il momento di prendere nuove strade e nuove scelte, si potrà discutere e trovare soluzioni positive a problemi familiari.