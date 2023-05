UGL Metalmeccanici Reggio Emilia, Angela Labate è la Segretaria

Riceviamo e pubblichiamo.

Si è svolto presso la Sala Convegni CODE Caffè & Delizie di Via Leone Ginzburg, 2 a Reggio Emilia, il V Congresso provinciale dell’UGL Metalmeccanici, alla presenza del Segretario regionale UGLM Emilia-Romagna, Francesco Stavale e del Segretario nazionale UGL Metalmeccanici, Antonio Spera.

I delegati provinciali all’organizzazione, hanno votato all’unanimità riconfermando il Segretario uscente, Angela Labate.

Esordisce Angela Labate:

Oggi con i nuovi dirigenti all’organizzazione sindacale, in forte consolidamento e aumento degli iscritti negli ultimi anni, in un settore dove molte aziende sono in crescita ed altre hanno dimostrato di saper resistere alla crisi, scriviamo una nuova pagina per il nostro territorio: la mia riconferma non è certamente un punto di arrivo bensì, un nuovo trampolino di partenza per lo sviluppo e la tenuta occupazionale della provincia di Reggio Emilia.