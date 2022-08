Oroscopo dal 15 al 21 agosto 2022

E andammo a rimirar gli astri nelle notti d’agosto

Cari tutti, siamo arrivati al giro di boa dell’estate, anche se godremo ancora di due settimane del mese. Il ferragosto ha in sé il seme dell’autunno, della raccolta e di una natura che chiede toni più pacati, vedremo se accadrà. Intanto, ecco le previsioni da lunedì 15 a domenica 21 agosto.

Il Sole è ancora in Leone per quest’ultima settimana, la Luna attraversa i primi tre segni dello zodiaco, dall’Ariete ai Gemelli. Domenica poi, Marte passerà in Gemelli, lasciando definitivamente Urano nel Toro e quei capricci di cui siamo stati testimoni a più riprese in quest’estate, ma ne parleremo nel nostro prossimo incontro. A tutti buon ferragosto.

Aspetti importanti

Il 15 agosto la Luna Calante in Ariete trigona il Sole, Venere e Giove, donando a tutti una carica energetica potente, un pensiero positivo, tanta voglia di tenerezza e un forte desiderio di comfort food.

Il 15 agosto Mercurio trigona il Nodo Nord, aspettiamoci di ricevere una lettera, una notizia dal passato o di incontrare un vecchio amico.

Il 19 agosto la Luna quadra Plutone, assisteremo ad altre clamorose rivelazioni politiche, scandali e gossip, che non ci faranno pensare ai nostri problemi quotidiani.

Il 21 agosto Saturno in trigono alla Luna nell’ultimo quarto calante ci regala una giornata adatta per prendere decisioni importanti.

Ariete

Cari amici dell’Ariete, questa settimana siete in una forma fisica e mentale perfetta. Conquisterete, amerete e sarete riamati. Ferragosto vi aspetta con una sorpresa, un amore; potrebbe essere il momento giusto per un vecchio e non risolto ricordo. Un ok particolare per i single del segno.

Marte, dal giorno 20, vi sarà amico, vorrete dire la vostra, mettere il naso ovunque e connettervi a chi vi è vicino. In fondo, però, sapete che questo agosto vi ha amato e protetto in tutti i modi possibili, ottimizzate questi doni e avrete capitalizzato una fortuna. Non continuate a combattere, siate e rendetevi felici.

Toro

Cari amici del Toro, tutta questa energia in Leone non vi ha aiutato, anche se Marte è stato un alleato attento, ma che vi ha resi nervosi. Al momento godetevi le vacanze, perché sentite il bisogno di allontanarvi da ciò che vi angustia, dalla famiglia o dal lavoro. Recuperate serenità, godetevi il ferragosto.

Mi raccomando, non fatevi coinvolgere in atteggiamenti troppo accondiscendenti con tutti. Il 20 agosto Marte lascerà il vostro segno e l’estate diventerà più serena, più dolce da vivere, mentre il Sole tra poco entrerà in trigono, regalandovi nuovi ed interessanti momenti di gioia.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, aspettate qualche giorno e tutte le promesse saturnine arriveranno puntuali, sfrutterete le vostre qualità migliori, farete amicizie con chiunque. In questa settimana porterete avanti soluzioni interessanti e sarete protagonisti di ogni festa di ferragosto, per voi molto divertente.

Cercate di non arrivare in ritardo, potreste pentirvene, e non prendete decisioni affrettate. Dal 20 agosto tutto sarà più intenso, Mercurio, vi strizza l’occhio e vuole ricompensarvi delle fatiche a cui Marte vi ha sottoposto. Questa settima rilassatevi e godetevi questo scorcio d’estate.

Cancro

Cari amici del Cancro, state brillando di luce propria in questa estate e accenderete di passione chiunque vi si avvicini. Il fascino lunare in queste vacanze vi ha reso sereni e pieni di attenzioni.

Intanto siate più clementi con voi stessi, dedicatevi del tempo, state con i vostri amori, sbloccate i vostri sentimenti. Sapete nel vostro cuore che è da parecchio tempo che vi sentite soli, quindi apritevi all’amore. Non prendete decisioni lavorative e rimandate tutto alla prossima settimana. Se volete, potrete passere un ferragosto scoppiettante.

Leone

Cari amici del Leone, nella settimana di ferragosto sarete pieni di doni e fortune, le stelle vi amano. Mi raccomando, non rovinate tutto per un peccato d’orgoglio, che è il vostro difetto. Siate socievoli, poiché più conoscerete e più sarà facile trovare soluzioni ai vostri progetti.

Organizzatevi con amici e parenti, viaggiate, fate di tutto, in quanto la vostra energia è inesauribile e vi aiuta a medicare le ferite marziane ed uraniane dei mesi passati. In settimana potreste essere tentati di fare di più, per vivere delle avventure indimenticabili; attenzione al prezzo da pagare, siate sempre prudenti a quello che potreste perdere. Accettate i complimenti che vi faranno, sono sempre graditi.

Vergine

Cari amici della Vergine, state vivendo delle vacanze stupende, dopo tanta fatica siete carichi di energia, anche il ferragosto non sarà da meno e ve lo meritate.

In settimana l’amore riveste i colori della tenera amicizia, ferragosto vi regalerà il calore del Sole, i sorrisi e il divertimento, ma è anche carico di imprevisti che non saprete gestire e potreste provocare qualche gaffe.

Chi lavora in questa settimana si deve organizzare al meglio, dividendosi tra doveri e piaceri, senza rimpianti o piangersi addosso; intanto ci sono soldi in entrata e in uscita, bilanciatevi. Dai parenti qualche pettegolezzo fastidioso, non fateci caso.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, questa estate vi trova molto riflessivi, tra voglia di fare e delusioni, state elaborando mesi non facili e, allo stesso tempo, state progettando future contromosse, così che settembre possa vedervi carichi.

Le stelle vi consigliano di mettere in pausa ciò che vi preoccupa. Non cercate rimedi futuri, regalatevi, invece, un momento di serenità, pensate al vostro benessere psicofisico e tutto troverà una soluzione al momento giusto.

In settimana potrete esultare perché una notizia vi farà capire che il peggio potrà dirsi passato. In questi giorni succederà qualcosa di importante e di positivo.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, sarà un ferragosto dal sapore nostalgico, non fateci caso, le stelle hanno una sorpresa nella settimana per tutti voi e vi regaleranno del tempo per divertirvi ed elaborare le prove che avete dovuto affrontare.

Non complicatevi la vita, non litigate solo per sfogare la rabbia repressa, rendereste nervosi anche coloro che vi sono intorno e creereste un clima non adatto alle vostre tanto attese vacanze. Prendete le distanze da quelle persone che sono invadenti e amano solo la critica sterile. Un consiglio: vivete in famiglia il ferragosto e tutti i giorni che potete, farà bene al vostro spirito.

Sagittario

Cari amici del Sagittario, il fuoco che ancora arde dal Leone vi regalerà una settimana fantastica. Siete carichi di un’energia che vi ha fatto prendere decisioni con una facilità che avevate perso e vi ha fatto ritrovare l’entusiasmo su progetti che vi interessavano, ma che avevate accantonato.

In questa settimana avrete un’esplosione di idee e passione. Ci saranno giorni memorabili per le coppie che si amano. Via libera a incontri e appuntamenti, anche per chi non vuole impegnarsi. Gustatevi quello che rimane di questa estate, con un ferragosto pieno di gioia.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, fate tutto quello che potete per godervi il ferragosto, anche per voi è arrivato il momento di rilassarvi e divertirvi. La stanchezza dei mesi passati passerà ora che siete lontani dal vostro solito ambiente, ascoltate i vostri bisogni e capirete meglio le vostre esigenze. In settimana sarete anche troppo presi da voi stessi.

Chi è rimasto in città avrà più tempo per pensare e prendere decisioni importanti. Per tutti voi del segno nel giorno di ferragosto, ci saranno imprevisti; potreste anche emozionarvi per le stelle cadenti o per un dono inatteso.

Acquario

Cari amici dell’Acquario, lo zodiaco vi regalava momenti indimenticabili, da qualsiasi punto vogliate vederla siete messi alla prova, tante le decisioni da prendere, ma tutto vi rende forti. Le vacanze vi daranno l’energia per allontanarvi, cercando davvero di chiudere con i vostri problemi.

Quello che posso dirvi è che staccare dalla routine vi permetterà di focalizzare l’attenzione, guardarvi dentro e scoprire quanta maturità avete conquistato in questi tempi. Buone occasioni per guadagnare dei soldi extra, anche se divertirsi non significa necessariamente spendere.

Pesci

Cari amici dei Pesci, siete pieni di energia e da tempo non eravate così ottimisti e creativi. Sapete che adorate essere in vacanza con chi amate, abbandonarvi alle lunghe chiacchierate e alle gioiose confidenze il partner o gli amici.

In questa settimana sarete più brillanti che mai. Tanta voglia di divertirvi e, infatti, avrete un ferragosto di emozione, amore e famiglia, tante cose da fare ed anche il vostro spirito ne risentirà positivamente. Potreste ritrovare un vecchio amore o ricevere un invito da una persona ritrovata. Chi è in coppia e vuole mettere su famiglia, lo faccia solo se molto motivato.