Oroscopo dal 1° al 7 maggio 2023

E uscimmo a rimirar la Luna e le altre stelle

Cari amici, eccoci alle previsioni per la prima settimana di maggio 2023. Sarà un mese con tante novità, con giornate interessanti e qualche piccolo nervosismo per i Pesci, molto stanchi per le sollecitazioni di Saturno e Marte.

La settimana si rivelerà interessante per i segni d’aria, sempre alla ricerca di una stabile serenità. Altri importanti cambiamenti li avremo domenica 7 maggio, quando Venere entrerà in Cancro, in aspetto positivo a Saturno, per poi congiungersi a Marte.

I segni di fuoco sono sempre protetti da Giove in Ariete, che ormai è il loro portafortuna quotidiano e stabilizzatore di ottimi rapporti personali.

Ariete

Cari Ariete, Marte in Cancro vi paralizza non poco e vi fa stare in un limbo in cui non vi riconoscete, alla fine vi sentite zavorrati da piccole e grandi noie, senza riuscire a terminare molte delle vostre iniziative.

Domenica anche Venere passa ostile; bisognerà trarre i remi in barca e aspettare che tutto transiti; non preoccupatevi, sarà per pochi giorni. Intanto Giove vi rimane amico, godetevi l’inizio settimana con qualche momento per rilassarvi e riflettere sul futuro.

Toro

Cari Toro, datevi obiettivi precisi e diretti, questo il mantra per godervi una rivincita e vivere la quotidianità senza sentirvi intrappolati dalle preoccupazioni, che poi è tutto ciò che desiderate ora, dopo mesi di grande impegno.

Le coppie stabili saranno ancora più solide, mentre chi cerca l’amore lo troverà sul filo di una chiamata o di un invito. Molti di voi passeranno un bel compleanno tra amici e feste. Chi è della seconda decade ed è impegnato in un nuovo progetto lavorativo, riceverà una conferma positiva.

Gemelli

Cari Gemelli, i nati della terza decade sarebbe il caso che si godessero gli ultimi giorni di questa dolce Venere nel segno; ricordatevi che avete Saturno contro, come diceva un famoso film, e l’universo cerca di farvi capire che con sorrisi e bugie, stavolta, non ve la scanserete.

Giove e Luna in questa settimana vi aiuteranno a capire e a raddrizzare qualche colpo mancino, ma non sfidate la sorte. Comunque, vagliate tutto attentamente e non datevi a facili ottimismi di nessun tipo.

Cancro

Cari Cancro, sopportate già da un po’ la presenza di Marte guerriero, e, finalmente, nel weekend Venere vi regalerà un mondo di delicato ottimismo che da tempo non percepivate. Nuovi incontri per chi è solo o cerca l’amore e serenità per le coppie.

Il lavoro, purtroppo, vi stancherà parecchio. Proprio voi che amate fare le cose con calma e godervi la tranquillità, ora siete al massimo dei vostri impegni; non sottovalutate l’influenza di Saturno, pronto a criticarvi per l’attimo in cui vi distraete. Non mollate arriveranno tempi migliori.

Leone

Cari Leone, tanta fortuna per chi ha delle attività in proprio, mentre per gli altri ci sono ancora piccole opposizioni e delle noie da gestire. Vincerete, ma il prezzo sarà uno stress stellare. Godetevi il fine settimana con gite fuori porta e non pensate al lavoro, che non vi può dare altro.

Accettate qualche bell’invito, Giove favorevole ve ne regala tanti, e rilassatevi, oppure preferite una passeggiata al mare o in campagna per rompere la routine che attanagliale le vostre giornate.

Vergine

Cari Vergine, un piccolo viaggio di lavoro, sostenuto da Marte positivo, vi aiuterà a trovare il sorriso. Prendete tutto con molta calma e finalmente verrete premiati per il vostro senso del dovere. Tutto ciò che avete iniziato lo scorso mese finirà positivamente, sia per il lavoro, che per l’amore.

La settimana per voi ha sempre un sorriso, quindi non vi lamentate, perdereste fascino agli occhi di chi vi guarda, non vi potete lamentare.

Bilancia

Cari Bilancia, la prima decade avrà Venere contraria da domenica 7 maggio, quindi ancora qualche noia. Evitate litigi in famiglia o con persone femminili che possono rendervi la vita difficile, tanto il tutto dura poco e poi passa.

In questa settimana, inoltre, non mancano tensioni sul lavoro, dovute ad una vecchia amicizia che torna e mette il naso nei vostri affari; la cosa migliore è prendere tempo. Intanto, uscite a divertirvi, non pensate al resto, non vi arrovellate, tra poco meno di mese tutto cambia.

Scorpione

Cari Scorpione, allargate il vostro orizzonte, la settimana inizia in sordina, con qualche discrepanza, ma Saturno vi sta insegnando la pazienza, dote di cui non conoscete il significato.

Da domenica anche Venere, oltre a Marte, sarà positivo e c’è la speranza che diventiate più amorevoli, meno amari, dolci e gentili. Focalizzatevi su una visione d’insieme e non sul particolare, che non fa esprimere la vostra parte miglior, cioè acutezza ed intraprendenza.

Sagittario

Cari Sagittario, i nati nella terza decade sono molto impegnati: un esame, un colloquio di lavoro potranno far emergere la vostra grinta. Eccoci arrivati alle sfide e alle opportunità; non dovete assolutamente mollare la presa, né sul lavoro né in famiglia.

Vi sentirete forti per usare lucidità e concentrazione, per rivelarvi all’altezza della situazione. Giove favorevole vi regala bei momenti con amici e familiari. Gestite il free time, perché vi farà sentire bene.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana inizia con delle buone notizie. Le forti presenze in segni di terra vi proteggono, ma Venere negativa in Cancro, da domenica, vi polarizza su faccende sentimentali poco chiare o vi mette a conoscenza di fatti che non vi aiutano a mantenere il vostro proverbiale equilibrio.

Se poi ci mettiamo anche Marte opposto, equilibrio, appunto, diventa la parola d’ordine. Non preoccupatevi, il passaggio è breve, brevissimo, ma non indolore. State lontano dalle persone tossiche.

Acquario

Cari Acquario, settimana oserei dire quasi calma, sia in ambito lavorativo, che per le coppie, il momento è tra i più felici, o almeno sereno. Plutone in sordina parla al vostro animo, facendovi dubitare di alcuni insegnamenti passati, non è questo il momento di ascoltarlo.

La vostra parola d’ordine è credere in voi stessi, nelle vostre grandi qualità e nello spirito di adattamento; poggiatevi su quello e tutto andrà bene. Concentratevi al massimo su momenti di gioia che vivrete.

Pesci

Cari Pesci, una bellissima settimana vi aspetta, magari regalatevi una vacanza, complice una Venere amica nel segno del Cancro, che vi farà incontrare l’amore, o passare serate indimenticabili.

Godetevi tutti quei momenti di relax dato che voi pesciolini siete su di una strada splendente, almeno per le prossime due settimane. Le coppie vogliono organizzare il futuro, un matrimonio, un figlio, passi importanti, che è il momento giusto da calibrare.