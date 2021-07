L’impatto del live streaming sul mondo online

La tecnología del live streaming ha cambiato il modo in cui guardiamo spettacoli e partite online. Invece di guardare in differita o gli highlights su YouTube.

Con questa innovazione, immagini e video arrivano in tempo reale agli spettatori, sia sui social media, sui siti di reti televisive e anche per i giochi.

Infatti, questa tecnologia è perfetta anche per chi ama i videogiochi o qualsiasi tipo di gioco online. Giocando live, non manca l’adrenalina e nemmeno la possibilità di connettersi con altri giocatori in tempo reale, per un’esperienza unica. Nata nel 1995, questa tecnologia funziona con cache, codici e grazie a un network CDN. Insieme, questi ingredienti creano il live streaming.

Come e quando usare il live streaming

Questa innovazione ha avuto impatti diversi sulla vita di chi usa Internet e chi ama il mondo online. Come? Ecco quattro usi di questa tecnologia.

Le videochat

Applicazioni come Zoom, Skype e Google Hangouts Meet funzionano con e grazie a questa tecnologia. In fondo, sono chiamate e messaggi live, veri e propri streaming di immagini e video che avvengono in tempo reale. Potranno esserci interruzioni nella connessione, ma non hanno nulla a che vedere con le caratteristiche del live streaming. Infatti, questa tecnologia permette di comunicare senza ritardi, nemmeno di zone orarie. Non serve il download di immagini. Basta scaricare le applicazioni di videochat per comunicare con il mondo. Un impatto non da poco, no?

Per chi ama lo sport

Prima di questa tecnologia, per vedere le partite di sport bisognava andare allo stadio. Oppure serviva un abbonamento a una piattaforma. A volte, bisognava guardare la partita in differita, cercando di non avere o vedere spoiler. L’ultimo passo erano gli highlights su piattaforme come YouTube. Meglio di niente, no? Non da quando esiste il live streaming. Infatti, grazie a siti e piattaforme online, ora è possibile guardare lo sport in tempo reale, senza perdersi nessuna azione. E senza doversi preoccupare di spoiler.

Per chi ama i casinò

I casinò online live offrono un’esperienza ibrida, tra i casinò fisici e quelli digitali. I giochi avvengono in un casinò reale con un dealer altrettanto reale che gioca a tavoli veri. Ma i giocatori guardano e partecipano da remoto, usando la tecnologia del live streaming e tutte le tecnologie connesse. I giocatori possono interagire con il dealer e con gli altri partecipanti, il che rende l’esperienza live ancora più vera e anche più sociale. L’online roulette live è il gioco più popolare nei casinò live, seguita dal blackjack.

Il live streaming nei social media

Cosa sarebbe Instagram senza i contenuti in diretta? Oppure Facebook senza la modalità Watch? Gli utenti preferiscono i video dal vivo, che permettono di connettersi con il proprio influencer o programma preferito. Con questa tecnologia, è possibile parlare con il mondo intero, scambiando commenti e contenuti. Chi usa i social media può trovare immagini e video in tempo reale e sono sempre post che riflettono i propri interessi. Pi personalizzato di così è impossibile.

Quindi, il live streaming ha molti usi e possibilità. Ma cosa riserva il futuro? Il futuro riserva altri successi per questa tecnologia, che continua a evolvere e a ottimizzare per gli smartphone. Infatti, le esperienze digitali permettono di accedere ai propri contenuti in qualsiasi momento e da qualsiasi parte del mondo.

L’impatto di questa innovazione è innegabile. Ha cambiato il modo in cui le persone interagiscono, giocano e creano una comunità. Perché il mondo online può diventare una comunità, sicura e piena di esperienze uniche.