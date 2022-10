Fusilli colorati

Ingredienti

400 grammi di fusilli

250 grammi di taccole

180 grammi di salmone fresco

1 spicchio d’aglio

4 rametti di finocchietto selvatico

Olio EVO q.b.

Per i pomodori confit

350 grammi di pomodorini

15 grammi di zucchero

4 rametti di timo

Un pizzico di origano

1 spicchio d’aglio

Olio EVO q.b.

Sale q.b.

Pepe nero q.b.

Per il pesto di rucola

150 grammi di rucola

60 grammi di parmigiano reggiano

60 grammi di pecorino

60 grammi di pinoli

125 grammi di olio EVO

1 pizzico di sale

Procedimento

Si tratta di una ricetta piuttosto elaborata, visto che dobbiamo preparare sia i pomodori che il pesto ma credetemi, vale la pena, il risultato finale è particolarmente gustoso.

Inoltre, sia i pomodori che il pesto sono preparati che possiamo utilizzare in altre ricette.

Cominciamo a preparare i pomodorini confit. Li laviamo con acqua corrente, li puliamo, li disponiamo su un tagliere e li tagliamo a metà.

Li disponiamo su una teglia ricoperta di carta da forno con la parte tagliata rivolta verso l’alto.

Prepariamo un trito di timo, origano e aglio e lo usiamo per condire i pomodorini. Regoliamo di sale e pepe e completiamo cospargendoli di zucchero in maniera uniforme. Condiamo con un filo d’olio e mettiamo in forno statico preriscaldato a 140 gradi per 2 ore, fino a quando i pomodorini non saranno completamente disidratati e leggermente abbrustoliti.

Adesso possiamo passare al pesto. Laviamo la rucola, la mettiamo in un mixer insieme, un pizzico di sale, i formaggi grattugiati. Cominciamo a frullare a bassa velocità, allungando lentamente l’olio fino ad ottenere un composto denso.

Adesso abbiamo tutto quello che ci serve per iniziare a preparare il nostro sugo.

Cominciamo a pulire il salmone, tagliandoli in cubetti di mezzo centimetro e li mettiamo da parte.

Passiamo a pulire le taccole, tagliamo le due estremità.

Contemporaneamente mettiamo a far bollire l’acqua per la pasta e in una padella facciamo soffriggere in olio EVO caldo l’aglio, che toglieremo quando si sarà imbiondito, per aggiungere le taccole, regolando di sale e di pepe.

Facciamo cuocere a fuoco vivace per 8 – 10 minuti, allungando un mestolo di acqua della cottura della pasta. Uniamo il salmone facendo cuocere per altri 5 minuti circa.

Completiamo con i pomodorini e il finocchietto e lasciamo amalgamare per qualche secondo mescolando energicamente.

Spegniamo il fuoco e quando sarà pronta la pasta la versiamo in padella per condirla assiema anche al pesto di rucola.

Come vino, stavolta vi propongo un abbinamento particolare, un cosiddetto vino orange. Vi consiglio un Puglia IGP Nù Litr – Orange.

Buon appetito!