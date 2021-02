Pulcinella, Fabio Da’ath, il Barone Spedalieri e la Kabbala di Lévi

Cammino spedito perché Fabio e Madame Carmen mi aspettano sul terrazzo – cenacolo per salire con me su un cavallo baio e dai crini neri come la pece, che, con il suo manto ancestrale, ospitando tutti e tre contemporaneamente, può farci scorrazzare tra le praterie dei sogni esoterici.

Giunto al luogo dell’appuntamento, anziché trovare un purosangue, scorgo un ricco dromedario e un povero cammello. I due si incontrano, si salutano, si oltrepassano, poi si fermano, ci ripensano e si incrociano di nuovo.

Il primo, incuriosito, chiede al secondo perché abbia due gobbe anziché una sola e, non avendo ricevuto risposta, ingelosito, gli offre un’ingente somma di denaro perché gliene ceda una.

Il cammello è molto povero, e, per qualche istante pensa di accettare, però, mentre si dirige verso il dromedario, prima osserva me, poi guarda le sue due gobbe con occhi molto tristi, scuote la testa, cambia idea, gonfia il petto d’orgoglio e afferma di non essere interessato allo scambio perché non ambisce alla fortuna.

Dunque, asserisce:

Con occhi che manifestano grande gioia, piegandosi sulle gambe, si siede per permetterci di montare in groppa, non prima però che Fabio abbia aiutato la nonna a salire sul dromedario.

Sui camelidi la traversata del deserto è magica. Man mano che ci allontaniamo dal terrazzo – cenacolo i rumori si affievoliscono, lasciando il posto all’ipnotico rumore degli zoccoli degli animali che, con una naturalezza incredibile e sfoggiando un’andatura mai veloce, passeggiando tra le terse nuvole, ci permettono di ammirare ciò che ci circonda. Poiché la marcia è confortevole e non avvertiamo bruschi movimenti, manteniamo una comoda posizione. Il loro lento incedere non è fastidioso, anzi, ritmicamente culla i nostri corpi.

Tra le nubi, la virtuale assenza di vita è così gradevole e totale, che, senza rendercene conto, arriviamo nel triangolo magico dell’amata Napoli. Come d’incanto, giunti in prossimità della Guglia di San Domenico Maggiore, atterriamo delicatamente a pochi metri dalle scale dell’omonima Chiesa e scendiamo. Non appena smontiamo, i camelidi, prima di andar via, ci guardano con gli occhi corrucciati e, per salutarci, dondolano la testa e la sollevano.

Madame Carmen ci informa che siamo in procinto di incontrare un cittadino del Regno di Napoli “al di là del faro”, il Barone Nicola Spedalieri, partenopeo dai natali catanesi, allievo del monaco agostiniano Don Antonio Marino.

Molto legato al Maestro francese Alphonse Louis Constant, alias, Eliphas Lévi, può vantare stretti rapporti iniziatici con illustri figure esoteriche della sua epoca, tra cui Helena Petrovna Blavatsky, la fondatrice della Società Teosofica, di cui il Barone è membro, e Gérard Encausse, il Papus.

Madame Carmen ci spiega:

La nonna di Fabio, rivolgendosi poi direttamente a me, aggiunge:

Affiliato all’importante e iniziatica organizzazione rosicruciana denominata Hermetic Brotherhood of Luxor, aderisce, assieme a Giustiniano Lebano e a Pasquale De Servis, figlio naturale di Francesco I di Borbone delle Due Sicilie, ad un circolo martinista che, pur operando a Napoli, è in stretti rapporti con la “società magnetica” di Avignone, consesso che fa capo a Eliphas Lévi.

La nonna di Fabio, rivolgendosi, poi al nipote, sottolinea:

Intanto scorgiamo un uomo molto distinto che si avvicina. Indossa un abito scuro, papillon nero, camicia bianca con colletto da smoking, panciotto nero, occhialini circolari e con barba e baffi che ben si adattano alla sua forma del viso.

Da vero galantuomo, dopo un perfetto baciamano alla dama, pronuncia poche ma affettuose parole di saluto.

Madame Carmen, nel presentarci il Barone, ci scorta al bar vicino dove degustiamo un ottimo caffè.

Il nuovo arrivato esordisce:

Miei cari, è sempre un piacere accettare gli inviti di Madame Carmen e questa volta lo è maggiormente, poiché Fabio, oltre ad essere un Martinista, come me, è un cabalista ed è discepolo di un mio allievo, l’amato Giuliano Kremmerz.

Sono qui per parlarvi di Kabbala e lo faccio raccontandovi delle lettere ricevute da Eliphas Lévi, che per chi come me, cerca la verità nella sincerità del cuore e per trovarla è pronto a fare sacrifici, sono vere e proprie lezioni. Nella prima sostiene che la verità, essenza stessa di quello che è, non è difficile a trovarsi, risiede nell’uomo e questi è in lei. Mentre essa è come la luce, per cui non può essere vista dai ciechi, l’Essere è. Assunto incontestabile ed assoluto.

L’idea esatta dell’Essere è verità, la sua conoscenza è scienza, la sua espressione ideale è la ragione, la sua attività è la creazione e la giustizia. Per credere basta saper amare la verità perché la vera fede è l’adesione incrollabile dello spirito alle necessarie deduzioni della scienza nell’infinito congetturale. Soltanto le scienze occulte danno la certezza, perché esse hanno come base la realtà e non le fantasticherie.

Si dividono in tre branche, Kabbala, Magia ed Ermetismo, e fanno distinguere, in ogni simbolo religioso, la realtà dalla menzogna. La verità è ovunque la stessa, mentre la falsità varia secondo luoghi, tempi e persone.

La Kabbala, o scienza tradizionale degli Ebrei, è definibile come sistema matematico del pensiero umano. È l’algebra della fede e, alla stessa stregua delle equazioni, chiarisce le incognite e risolve tutti i problemi dell’anima. Dà alle idee la pulizia e la rigorosa esattezza dei numeri. I suoi risultati, per lo spirito, sono l’infallibilità relativa alla sfera delle conoscenze umane e la pace profonda per il cuore.